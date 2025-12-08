Marino Hinestroza estaría siendo observado por importante equipo de la Premier League: esto se sabe

Marino Hinestroza llegó a Atlético Nacional tras su paso por Columbus Crew de la MLS de Estados Unidos - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Los equipos interesador por Marino Hinestroza en le fútbol internacional han crecido de forma notoria, al punto que el Crystal Palace envió a su nuevo responsable de Scotting, Matt Hobbs, a Colombia con el propósito específico de evaluar su potencial para el fútbol inglés.

El medio británico Palace Report describió esta estrategia de búsqueda de talentos: “El nuevo buscador de talentos del Crystal Palace, Matt Hobbs, ha estado en Colombia para ver si pueden encontrar a otro Daniel Muñoz. El extremo Marino Hinestroza está en la mira. Juega en el Atlético Nacional y recientemente debutó como internacional con su selección”, subrayó el sitio especializado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El atacante del cuadro verdolaga siempre ha manifestado su interés de volver al fútbol internacional - crédito David Jaramillo / Colprensa

Atlético Nacional, que aún mantiene aspiraciones en copa y liga para este 2025, no desconoce la dificultad de evitar la salida del futbolista para el 2026 frente a un posible interés de equipos del extranjero.

La carrera de Hinestroza, de 23 años, ha mostrado un proceso de consolidación tanto en la Liga BetPlay como en la selección Colombia, donde fue convocado por Néstor Lorenzo para las recientes jornadas de Eliminatorias.

En la temporada 2025, su desempeño incluye 53 partidos, con 7 goles y 11 asistencias, abarcando un total de 4.130 minutos de juego. Sus cualidades técnicas, potenciadas por velocidad y manejo del uno contra uno, lo han consolidado como uno de los futbolistas más desequilibrantes del campeonato colombiano.

Los colombianos son jugadores claves para el entrenador austriaco Oliver Glasner-crédito @CPFC/X

El Crystal Palace, equipo en el que ya militan sus compatriotas Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, contempla la contratación de Hinestroza como una apuesta estratégica por el talento joven y con proyección internacional.

En cuanto al posible desembolso, el portal especializado Transfermarkt estima el valor de Hinestroza en 4,8 millones de euros, cifra que representa el piso para una negociación, de acuerdo con las pretensiones del Atlético Nacional.

Sin embargo, la situación contractual agrega un matiz: el delantero tiene vínculo con el club antioqueño hasta el 31 de diciembre de 2027, por lo que cualquier transferencia llamará la atención también del Columbus Crew de la MLS. El club estadounidense, anterior propietario de sus derechos, retendrá un porcentaje de cualquier tarifa de transferencia futura de Hinestroza, tal como había informado al traspasar al jugador al fútbol colombiano a inicios de 2025.

Atlético Nacional a puertas de una nueva final de Liga BetPlay: hora y dónde ver el partido vs. América

Marino Hinestroza hizo parte del equipo que consiguió el título de Copa, Liga y Superliga en 2024 - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

Junior de Barranquilla y Atlético Nacional se jugarán el pase a la final de la Liga BetPlay 2025-II el lunes 8 de diciembre, cuando se dispute la última jornada de los cuadrangulares semifinales. Los partidos decisivos del Grupo A se celebrarán de manera simultánea a las 5:15 p. m., según informó la División Mayor del Fútbol Colombiano.

El Junior, bajo la dirección de Alfredo Arias, visitará al Deportivo Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot. Al conjunto costeño le basta con un empate o una victoria para clasificar. En cambio, el DIM solo accederá a la fase previa de la Copa Libertadores si logra la victoria.

En caso de que el Junior pierda, su clasificación dependerá de que el Atlético Nacional no obtenga un triunfo en su enfrentamiento ante el América de Cali en el estadio Pascual Guerrero. Si el equipo verdolaga gana y el tiburón cae, el rival en la final será el Tolima.

Grupo A

Junior FC: 11 puntos / +3 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Atlético Nacional: 8 puntos / +1 diferencia de gol / 5 partidos jugados. América de Cali: 5 puntos / -1 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Deportivo Independiente Medellín: 2 puntos / -3 diferencia de gol / 5 partidos jugados.