Stuttgart vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 13 de la Bundesliga, siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Los dirigidos por Vincent Kompany siguen invictos en el campeonato alemán, y quieren alejarse del RB Leipzig y Borussia Dortmund en la tabla de posiciones

Luis Díaz se consagró como campeón de la Supercopa de Alemania ante el Stuttgart - crédito Heiko Becker/REUTERS

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Stuttgart y Bayern Múnich.

13:31 hsHoy

Formación titular del Bayern Múnich

Estos son los titulares que tendrán los GIgantes de Baviera en el MHP Arena-crédito @FCBayern/X
13:15 hsHoy

Terreno de juego listo

Así está el terreno de juego, en dónde se llevará a cabo el Stuttgart vs. Bayern Múnich-crédito @VfB_int/X
12:50 hsHoy

Los Gigantes de Baviera presentaron el partido

Los Gigantes de Baviera presentaron el partido de la siguiente forma-crédito @FCBayernES/X
12:17 hsHoy

Bayern Múnich, molesto con UEFA por el caso Luis Díaz: el jugador podría perderse el partido contra Sporting Lisboa en la Champions

Luis Díaz, que ha disputado veinte partidos con Bayern Múnich, en los que registra doce goles y seis asistencias, fue sancionado con tres fechas por la expulsión en ‘Champions League’

Luis Díaz lesionó, sin intención, a Hakimi en la cuarta fecha del campeonato - crédito REUTERS/Gonzalo Fuentes

La prolongada espera que atraviesa el Bayern Múnich ante la ausencia de respuesta por parte de la Uefa sobre la apelación de la sanción a Luis Díaz genera preocupación y malestar en el entorno del club alemán.

Leer la nota completa
12:00 hsHoy

Bayern Múnich, con gol de Luis Díaz, derrota por 3-1 al St. Pauli, por la fecha 12 de la Bundesliga

Los “Gigantes de Baviera” ganaron el partido con un gran gol de cabeza de Luis Díaz en el tiempo reglamentario, y se consolidan como líderes del campeonato alemán

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Bayern Múnich y St. Pauli.

Leer la nota completa
11:52 hsHoy

Así va la fecha 13 de la Bundesliga

Kaishu Sano del Mainz camina para salir del campo tras perder ante el Borussia Mönchengladbach el viernes 5 de diciembre del 2025-crédito Uwe Anspach/dpa via AP

5 de diciembre de 2025

Mainz 05 0-1 Borussia Mönchengladbach

  • Estadio: Mewa Arena de Mainz
  • Árbitro: Benjamin Brand
  • Goles: Autogol de Danny da Costa al minuto 58 de partido

6 de diciembre de 2025

Augsburgo vs. Bayer Leverkusen

  • Estadio:  WWK Arena de Colonia
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Sven Jablonski
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Colonia vs. St. Pauli

  • Estadio:  RheinEnergie Stadion de Colonia
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Tobias Reichel
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Heidenheim vs. Friburgo

  • Estadio: Voith Arena de Heidenheim
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Florian Exner
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Wolfsburgo vs. Unión Berlín

  • Estadio: Volkswagen Arena de Wolfsburgo
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Robert Schröder
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt

  • Estadio: Red Bull Arena de Leipzig
  • Hora: 12:30 p. m.
  • Árbitro: Daniel Siebert
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

7 de diciembre de 2025

Hamburgo vs. Werder Bremen

  • Estadio: Volksparkstadion de Hamburgo
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Sascha Stegemann
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Borussia Dortmund vs. Hoffenheim

  • Estadio: Signal Iduna Park de Dortmund
  • Hora: 11:30 a. m.
  • Árbitro:Florian Badstübner
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium
11:34 hsHoy

Los rojos de Baviera vuelven a reeditar la final de la Supercopa de Alemania

Los "Gigantes de Baviera" quieren continuar su senda ganadora en la Bundesliga-crédito Heiko Becker/REUTERS

El partido se jugará el 6 de diciembre de 2025, en el estadio MHP Arena, de Stuttgart, a partir de las 9:30 a.m, y se podrá ver a través de las pantallas de Espn y de Disney Plus (en sus planes estándar y Premium).

El juez central del partido será Tobias Stieler.

Por los lados del Stuttgart, avanzó a los cuartos de final de la Copa de Alemania tras vencer por 2-0 al Bochum

Con autogol de Phillip Strompf al minuto 12 y anotación del delantero Deniz Undav al 47, los “Die Schawben” (qué traduce al español, los suabos, región de Suabia, que hace parte de Baden-Württemberg y Baviera, en dónde se encuentra el club), avanzaron a los cuartos de final de la Copa de Alemania.

Bayern Múnich vivió un auténtico partidazo, el 3 de diciembre de 2025, también por la Copa de Alemania, cuando derrotó por 3-2 al Unión Berlín.

Con los autogoles de Ilyas Ansah al minuto 12 y de Diogo Leite al 45+4, y el gol de Harry Kane al 24, el equipo dirigido por Vincent Kompany clasificó a los cuartos de final, pese a los intentos del Unión Berlín de apretar el partido con el doblete de tiro penal del atacante austriaco Leopold Querfeld.

Hora y dónde ver el

Así va la reclasificación de

La Dimayor castigó más a

Luis Fernando Suárez advierte a

La selección Colombia tendría listos

Sindicato y empleador: Causas de

Kaja Kallas reconoció que algunas

El Inter Miami de Lionel

