Stuttgart vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 13 de la Bundesliga, siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Luis Díaz lesionó, sin intención, a Hakimi en la cuarta fecha del campeonato - crédito REUTERS/Gonzalo Fuentes
La prolongada espera que atraviesa el Bayern Múnich ante la ausencia de respuesta por parte de la Uefa sobre la apelación de la sanción a Luis Díaz genera preocupación y malestar en el entorno del club alemán.
Kaishu Sano del Mainz camina para salir del campo tras perder ante el Borussia Mönchengladbach el viernes 5 de diciembre del 2025-crédito Uwe Anspach/dpa via AP
5 de diciembre de 2025
Mainz 05 0-1 Borussia Mönchengladbach
Estadio: Mewa Arena de Mainz
Árbitro: Benjamin Brand
Goles: Autogol de Danny da Costa al minuto 58 de partido
6 de diciembre de 2025
Augsburgo vs. Bayer Leverkusen
Estadio: WWK Arena de Colonia
Hora: 9:30 a. m.
Árbitro: Sven Jablonski
Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Colonia vs. St. Pauli
Estadio: RheinEnergie Stadion de Colonia
Hora: 9:30 a. m.
Árbitro: Tobias Reichel
Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Heidenheim vs. Friburgo
Estadio: Voith Arena de Heidenheim
Hora: 9:30 a. m.
Árbitro: Florian Exner
Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Wolfsburgo vs. Unión Berlín
Estadio: Volkswagen Arena de Wolfsburgo
Hora: 9:30 a. m.
Árbitro: Robert Schröder
Transmisión de TV: Disney Plus Premium
RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt
Estadio: Red Bull Arena de Leipzig
Hora: 12:30 p. m.
Árbitro: Daniel Siebert
Transmisión de TV: Disney Plus Premium
7 de diciembre de 2025
Hamburgo vs. Werder Bremen
Estadio: Volksparkstadion de Hamburgo
Hora: 9:30 a. m.
Árbitro: Sascha Stegemann
Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Borussia Dortmund vs. Hoffenheim
Estadio: Signal Iduna Park de Dortmund
Hora: 11:30 a. m.
Árbitro:Florian Badstübner
Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Los rojos de Baviera vuelven a reeditar la final de la Supercopa de Alemania
Los "Gigantes de Baviera" quieren continuar su senda ganadora en la Bundesliga-crédito Heiko Becker/REUTERS
El partido se jugará el 6 de diciembre de 2025, en el estadio MHP Arena, de Stuttgart, a partir de las 9:30 a.m, y se podrá ver a través de las pantallas de Espn y de Disney Plus (en sus planes estándar y Premium).
El juez central del partido será Tobias Stieler.
Por los lados del Stuttgart, avanzó a los cuartos de final de la Copa de Alemania tras vencer por 2-0 al Bochum
Con autogol de Phillip Strompf al minuto 12 y anotación del delantero Deniz Undav al 47, los “Die Schawben” (qué traduce al español, los suabos, región de Suabia, que hace parte de Baden-Württemberg y Baviera, en dónde se encuentra el club), avanzaron a los cuartos de final de la Copa de Alemania.
Bayern Múnich vivió un auténtico partidazo, el 3 de diciembre de 2025,también por la Copa de Alemania, cuando derrotó por 3-2 al Unión Berlín.
Con los autogoles de Ilyas Ansah al minuto 12 y de Diogo Leite al 45+4, y el gol de Harry Kane al 24, el equipo dirigido por Vincent Kompany clasificó a los cuartos de final, pese a los intentos del Unión Berlín de apretar el partido con el doblete de tiro penal del atacante austriaco Leopold Querfeld.