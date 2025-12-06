Stuttgart vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 13 de la Bundesliga, siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

La prolongada espera que atraviesa el Bayern Múnich ante la ausencia de respuesta por parte de la Uefa sobre la apelación de la sanción a Luis Díaz genera preocupación y malestar en el entorno del club alemán.

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Bayern Múnich y St. Pauli.

11:34 hs

Los rojos de Baviera vuelven a reeditar la final de la Supercopa de Alemania

Los "Gigantes de Baviera" quieren continuar su senda ganadora en la Bundesliga-crédito Heiko Becker/REUTERS

El partido se jugará el 6 de diciembre de 2025, en el estadio MHP Arena, de Stuttgart, a partir de las 9:30 a.m, y se podrá ver a través de las pantallas de Espn y de Disney Plus (en sus planes estándar y Premium).

El juez central del partido será Tobias Stieler.

Por los lados del Stuttgart, avanzó a los cuartos de final de la Copa de Alemania tras vencer por 2-0 al Bochum

Con autogol de Phillip Strompf al minuto 12 y anotación del delantero Deniz Undav al 47, los “Die Schawben” (qué traduce al español, los suabos, región de Suabia, que hace parte de Baden-Württemberg y Baviera, en dónde se encuentra el club), avanzaron a los cuartos de final de la Copa de Alemania.

Bayern Múnich vivió un auténtico partidazo, el 3 de diciembre de 2025, también por la Copa de Alemania, cuando derrotó por 3-2 al Unión Berlín.