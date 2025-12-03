Deportes

Unión Berlín vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Copa de Alemania, con Luis Díaz en acción

Los “Gigantes de Baviera” buscarán su paso a los ocho mejores del certamen local

Luis Díaz quiere seguir el
Luis Díaz quiere seguir el protagonismo con el protagonismo en la Bundesliga - crédito Odd ANDERSEN / AFP

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Unión Berlín y Bayern Múnich.

Entrenador, director deportivo y hasta el CM de Bayern Múnich elogian a Luis Díaz tras gol ante el St. Pauli

El colombiano marcó el gol con el que los Bávaros remontaron el partido y dio una asistencia desde el piso en la reciente victoria en la Bundesliga

Luis Díaz ha marcado 12
Luis Díaz ha marcado 12 goles con el Bayern Múnich, siendo su mejor arranque de temporada como profesional - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

En una fase decisiva de la Bundesliga, Bayern Múnich, bajo la dirección técnica de Vincent Kompany, ha vuelto a evidenciar su dependencia del talento y la mentalidad de Luis Díaz en el frente ofensivo. El extremo colombiano ha potenciado el rendimiento del equipo no solo con sus números, sino también con acciones determinantes en los momentos de mayor tensión, tal como se observó en el reciente 3-1 conseguido ante St. Pauli en el Allianz Arena.

Bayern Múnich, con gol de Luis Díaz, derrota por 3-1 al St. Pauli, por la fecha 12 de la Bundesliga

Los “Gigantes de Baviera” ganaron el partido con un gran gol de cabeza de Luis Díaz en el tiempo reglamentario, y se consolidan como líderes del campeonato alemán

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Bayern Múnich y St. Pauli.

Luis Díaz estrenará camiseta en Navidad con el Bayern Múnich: esta es la nueva indumentaria

La prenda sería utilizada en los movimientos precompetitivos del plantel en las competencias como la Bundesliga y la Champions League y no han confirmado si será distribuida en Colombia

Luis Díaz ha marcado 12
Luis Díaz ha marcado 12 goles con la camiseta del Bayern Múnich en su primer temporada - crédito Reuters

La reciente introducción de la nueva camiseta de calentamiento del Bayern Múnich ha generado un variado flujo de reacciones entre los seguidores del club, principalmente debido a los llamativos detalles de su diseño. Aunque hasta el momento Luis Díaz —que atraviesa un destacado momento deportivo en el conjunto alemán— no ha sido visto utilizando esta prenda, la noticia de su lanzamiento circula intensamente en redes sociales y entre la prensa especializada.

Unión Berlín vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por los octavos de final de la Copa de Alemania

Los “Gigantes de Baviera” se preparan para un duelo clave ante los capitalinos

Luis Díaz quiere seguir su
Luis Díaz quiere seguir su buen momento con los Gigantes de Baviera - crédito Odd ANDERSEN / AFP

El fin de año llegó, y con ello, la intensidad en las principales ligas de Europa.

Los bávaros visitan la capital de Alemania por un cupo entre los ocho mejores de la Copa

Lucho quiere seguir siendo uno
Lucho quiere seguir siendo uno de los más destacados del Bayern Múnich - crédito Annegret Hilse / REUTERS

El partido se jugará el 3 de diciembre de 2025, en el estadio Ar der Alten Försterei, de Berlín, a partir de las 2:45 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de la aplicación de Disney Plus (Plan Premium).

El juez central del partido será Matthias Jollenbeck.

El Unión Berlín vio caer su invicto de cuatro partidos, al perder 2 a 1 ante el Heidenheim, el 29 de noviembre de 2025.

El gol inicial de Rani Khedira, al minuto 43, no fue suficiente para que los “Die Eiserner” (que traduce al español Los de Hierro), sostuvieran el resultado en los noventa minutos.

La rápida reacción del Heidenheim con los goles de Stefan Schimmer al 90 y de Jan Schoppner al 90+5, dieron una victoria clave al cuadro visitante, que lucha por evitar el descenso a la 2 Bundesliga (segunda división del campeonato alemán).

Para llegar a jugar este duelo clave de la Copa de Alemania, hay que ir al 29 de octubre de 2025, cuando en el Ar der Alten Försterei, vivió un duelo vibrante ante el Arminia Bielefeld.

Tras empatar en los 90 minutos, con el gol del defensor austriaco Leopold Querfeld al minuto 11 y la anotación de Thaddus Momuluh al 27, la definición se tuvo que ir a los tiempos extra.

Allí, el zaguero neerlandés Danilho Doekhi al 106, le permitió a los capitalinos avanzar a la siguiente fase de la Copa de Alemania.

Por los lados del Bayern Múnich, viene de consolidar su liderato en la Bundesliga, y construir el camino para lo que sería el posible título número 35 en su historia en la liga alemana.

Tras comenzar con derrota ante el St.Pauli, el 29 de noviembre de 2025 en el estadio Allianz Arena, con el gol de Andreas Hountondji al minuto 5, la intensidad del equipo dirigido por Vincent Kompany fue más efectiva a lo largo de los 90 minutos.

Antes de terminar la primera mitad, Raphaël Guerreiro empató el partido, contando con una gran asistencia desde el suelo por parte de Luis Díaz, al minuto 44.

Para la segunda mitad, el equipo de Baviera tuvo que sufrir para llegar a la victoria. Allí, Luis Díaz al 90+3 fue clave para adelantar a los “Gigantes de Baviera”, y finalmente el senegalés Nicolas Jackson al 90+6, le dio el triunfo a los locales.

En lo que se refiere al más reciente partido que jugó por la Copa de Alemania, el 29 de octubre de 2025, los “Gigantes de Baviera”, aplastaron por 4-1 al Colonia, en el estadio RheinEnergieStadion.

Los goles de Luis Díaz al minuto 36, el doblete de Harry Kane al 38 y 64, y la anotación final de Michael Olise al 72, desaparecieron las dudas que hubo sobre su juego, con el gol inicial de Ragnar Ache al 31 de partido.

