Jhon Jáder Durán vuelve a protagonizar una polémica en Turquía: celebración por gol con Fenerbahce le costaría un duro castigo

El delantero fue la figura en el empate ante el Galatasaray, pues logró la igualdad en el último minuto, pero su festejo significaría una salida de las canchas por un tiempo

Jhon Jáder Durán volvió al gol con el Fenerbahce, luego de su expulsión en la Europa League frente al Ferencvaros, que además sirvió para salvar al equipo de la derrota ante el Galatasaray, el acérrimo enemigo en la Superliga Turca y que quedó con marcador de 1-1.

Sin embargo, el colombiano es blanco de polémica por su celebración desaforada y provocadora contra los aficionados, así que el cuadro de los leones tomó acciones contra el jugador y es probable que afronte una sanción que lo saque de las canchas, aunque queda por saber si prospera la solicitud.

Galatasaray puso la queja

La respuesta de Galatasaray fue rápida. Según informó el periodista turco Haluk Yürekli, el club decidió elevar una queja formal ante la Federación Turca de Fútbol por el comportamiento de Durán tras su gol. “Galatasaray también se quejará ante la Federación turca de fútbol (TFF) por el comportamiento de Jhon Durán hacia los aficionados de su equipo, después del gol”, afirmó Yürekli.

Jhon Jáder Durán peleando el
Jhon Jáder Durán peleando el balón con Mario Lemina, del Galatasaray - crédito Umit Bektas/REUTERS

Además de la celebración del delantero, Galatasaray expresó su inconformidad con las decisiones arbitrales durante el partido, considerando que no fueron “justas ni oportunas”, según declaraciones recogidas por Çubuklu Sports de Turquía. El entrenador Okan Buruk y la directiva del club manifestaron su descontento por lo ocurrido en el terreno de juego y reiteraron su intención de buscar una sanción ejemplar para el jugador colombiano.

El partido y el gol de Durán

El encuentro entre Fenerbahce y Galatasaray se jugó con alta tensión desde el inicio. El equipo visitante se adelantó en el marcador con un gol de Leroy Sané al minuto 27, lo que puso en aprietos a los locales. Fenerbahce, que jugaba en casa, buscó el empate durante todo el segundo tiempo. Jhon Jáder Durán, quien ingresó al campo en el minuto 63, se convirtió en la figura del partido al anotar el gol del empate en el tiempo de descuento, exactamente al minuto 90+5, con un potente cabezazo.

Tras marcar el gol del empate, Durán protagonizó una celebración que se volvió el centro de la controversia. El delantero se subió a las vallas de publicidad y realizó gestos considerados provocadores por la afición de Galatasaray, incluyendo tocarse las partes íntimas frente a la barra rival y lanzar puños al aire con actitud de furia. Finalmente, besó el escudo de Fenerbahce, buscando conectar con la hinchada local.

Jhon Jáder Durán celebró tocando
Jhon Jáder Durán celebró tocando sus genitales ante los aficionados, por el gol con Fenerbahce ante Galatasaray - crédito Umit Bektas/REUTERS

La reacción de los jugadores y aficionados de Galatasaray fue inmediata. El ambiente en el estadio se tornó tenso y, tras el pitazo final, la atención se centró en el atacante colombiano, señalado como el principal responsable de la polémica.

La importancia del tanto de Durán no solo radicó en el resultado inmediato, sino también en el contexto de la temporada. El colombiano, de 21 años, sumó su cuarto gol con Fenerbahce y el segundo en un clásico, después de haber sido decisivo también ante Besiktas. Su actuación permitió que Fenerbahce sumara un punto clave y evitara que Galatasaray se distanciara en la tabla de posiciones.

Con su gol, Jhon Jáder
Con su gol, Jhon Jáder Durán llegó a cuatro goles con el Fenerbahce en la temporada - crédito Umit Bektas/REUTERS

“No soy un héroe”

La prensa deportiva turca y colombiana destacó el papel de Durán como figura del partido, aunque la polémica por su celebración eclipsó en parte su desempeño. Para AS Colombia, el delantero fue el héroe de Fenerbahce, aunque el propio jugador restó importancia a ese calificativo.

No soy un héroe, solo trabajo para ayudar a mi equipo. Todos los que jugaron dieron lo mejor de sí. Los derbis son difíciles. Ganamos el primer derbi, pero hoy empatamos. Estoy feliz de ayudar a mi equipo”, declaró tras el encuentro.

El atacante también expresó que, de haber tenido más tiempo en cancha, Fenerbahce podría haber conseguido la victoria: “Creo que sí. Lo pensamos como equipo. Fuimos los que dominamos al final del partido, ojalá hubiera tenido 10 minutos más. Lo que tenemos que hacer ahora es prepararnos de la mejor manera para lo que viene”.

