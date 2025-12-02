Medellín y América jugaron para Junior y Tolima quedó a un punto de la final: así están las tablas de posiciones de la Liga BetPlay

Trofeo de la Liga BetPlay entregado al campeón - crédito Dimayor

Se jugó la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025, que dejó a Fortaleza y Santa Fe eliminados en el grupo B y al grupo A con tres equipos con claras chances de jugar la final de Navidad en el segundo semestre del año.

Grupo A: Medellín último y Junior pica en punta para clasificar a la final

Independiente Medellín y América de Cali igualaron 1-1 en el estadio Atanasio Girardot durante la cuarta fecha del Grupo A de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, resultado que deja a los vallecaucanos en la segunda posición y al conjunto antioqueño en el último lugar con escasas opciones de avanzar.

El empate se selló tras una primera mitad en la que ambos equipos lograron anotar. Baldomero Perlaza abrió el marcador al minuto 38 con un remate desde el área chica que superó al portero rival. En la última jugada antes del descanso, Yojan ‘Papula’ Garcés igualó el partido con un cabezazo tras un tiro libre ejecutado por Tilman Palacios; la acción fue revisada y validada por el VAR.

Durante el complemento, Independiente Medellín generó peligro y buscó el triunfo, mientras que América de Cali apostó al contragolpe, aunque la falta de precisión impidió que ampliaran la ventaja. Al minuto 73, el árbitro sancionó un penal a favor del DIM por una mano de Andrés Mosquera Guardia, pero tras consultar el VAR, la decisión fue revertida.

Stiven Rodríguez se ha convertido en el amuleto del Junior FC con goles importantes en los últimos minutos de partido - crédito Junior FC

Entretanto, un gol de Tití Rodríguez en el minuto 92 desató la euforia en el Metropolitano de Barranquilla, donde Junior venció a Atlético Nacional y sumó ocho puntos en el cuadrangular, manteniendo vivas sus aspiraciones de llegar a la final.

La anotación decisiva, que llegó tras un pase de Joel Canchimbo, fue revisada por el VAR por posible fuera de juego, pero finalmente se validó, provocando la celebración masiva de la afición local. Con este resultado, Atlético Nacional permanece con 5 unidades.

Durante el encuentro, Mauro Silveira se destacó con varias atajadas clave, especialmente ante remates de Felipe Román y Dairon Asprilla, mientras que José Enamorado fue fundamental en la ofensiva de Junior, generando constantes oportunidades de gol. El primer tanto del partido lo marcó Atlético Nacional con un cabezazo de Dairon Asprilla tras un centro de Juan Rengifo.

En la segunda mitad, Junior igualó el marcador gracias a un desborde de Enamorado y la definición de Canchimbo. David Ospina también fue figura al evitar un gol de Lucas Monzón en el minuto 79.

En la próxima jornada, Junior recibirá al América de Cali en el Metropolitano, mientras que Atlético Nacional disputará el clásico paisa frente al DIM. Así va la tabla de posiciones del grupo A de la Liga BetPlay II-2025

Junior FC: 8 puntos / +2 diferencia de gol / 4 partidos jugados. América de Cali: 5 puntos / 0 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Atlético Nacional: 5 puntos / 0 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Independiente Medellín: 2 puntos / -2 diferencia de gol / 4 partidos jugados.

Grupo B: Deportes Tolima a un punto de la gran final de la Liga BetPlay II-2025

Adrián Parra marcó el agónico gol de Deportes Tolima, con el que se acercó a una nueva final de Liga - crédito Colprensa

Tolima se impuso por 1-0 ante Santa Fe en un partido definido en el tiempo de adición, gracias a un gol de Parra que acerca a los de Ibagué a la final del torneo. Con este resultado, el equipo local suma 10 puntos y mantiene vivas sus aspiraciones de conquistar un nuevo título.

La expulsión de Murillo a los 76 minutos dejó a Santa Fe con diez jugadores, complicando sus posibilidades de victoria en un encuentro donde necesitaba sumar para seguir en carrera. A pesar de que los visitantes mostraron mayor iniciativa ofensiva en la segunda mitad, la falta de precisión en el pase final y la solidez defensiva de Tolima impidieron que pudieran concretar.

Durante la primera parte, Santa Fe generó la primera ocasión clara a los 21 minutos con un remate de Frasica, pero el arquero local respondió con seguridad. Tolima intentó aprovechar su fortaleza en el juego aéreo y dispuso de un tiro libre a los 27 minutos, aunque no logró capitalizar la oportunidad.

El gol decisivo llegó en los minutos finales, cuando Parra encaró solo hacia el arco y definió con potencia ante Marmolejo, sellando la victoria para Tolima.

Por su parte, Atlético Bucaramanga logró una victoria fundamental ante Fortaleza en el estadio Techo, sumando tres puntos que lo mantienen en la lucha por un lugar en la final de la Liga BetPlay 2025-II.

Bucaramanga superó a Santa Fe por 1-0 en los cuadrangulares de la Liga BetPlay, gracias al gol de Luciano Pons - crédito Atlético Bucaramanga

La expulsión de Luis Escorcia tras una falta sobre Juan Mosquera dejó a Fortaleza con un jugador menos desde el primer tiempo, situación que se agravó con la tarjeta roja a Jonathan Marulanda por doble amonestación, lo que obligó a los bogotanos a jugar con nueve futbolistas durante gran parte del encuentro.

El marcador se abrió al minuto 27, cuando Luciano Pons anotó de cabeza tras un centro preciso, consolidándose como uno de los goleadores del torneo. Más tarde, Fabián Sambueza amplió la diferencia a los 75 minutos, tras una jugada colectiva iniciada por Faber Gil y una habilitación de Pons, sentenciando el resultado.

A pesar de los intentos de Fortaleza, el arquero Aldair Quintana respondió con atajadas clave ante remates de Andrés Arroyo y Yesid Díaz. Por su parte, Jordan García evitó una diferencia mayor al detener un potente disparo de Juan Mosquera en el segundo tiempo.

Deportes Tolima: 10 puntos / +3 diferencia de goles / 4 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 7 puntos / +2 diferencia de goles / 4 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 3 puntos / 0 diferencia de goles / 4 partidos jugados. Fortaleza Ceif: 3 puntos / -5 diferencia de goles / 4 partidos jugados.