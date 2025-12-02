Deportes

Cúcuta Deportivo vs. Real Cundinamarca: hora y dónde ver el partido que puede definir el regreso del Motilón a la primera división

El equipo fronterizo perdió 1-0 en el partido de ida, jugado en el estadio Metropolitano de Techo, y debe ser campeón para ascender de manera directa

Cúcuta Deportivo fue el ganador del grupo A de los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay - crédito Colprensa/Cristian Bayona

La historia reciente favorece de manera notable a Cúcuta Deportivo en sus enfrentamientos ante Real Cundinamarca en el estadio General Santander. De acuerdo con los registros analizados en los previos cinco duelos disputados en este escenario, Cúcuta ha sumado cuatro victorias y un empate, resaltando la fortaleza del conjunto rojinegro en condición de local.

El desenlace del Torneo BetPlay 2025-2 se perfila como el momento culminante de la temporada, donde ambos equipos llegan con intereses definidos. Real Cundinamarca parte con una ventaja mínima obtenida en el partido de ida, gracias al gol de Bayron Caicedo, lo que deja la serie 1-0 en el marcador global.

Este escenario obliga a Cúcuta Deportivo a revertir la desventaja en casa si desea proclamarse campeón y sellar su ascenso directo a la primera categoría del fútbol colombiano.

La definición del título no está exenta de novedades en la designación arbitral. La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunció que Jhon Alexander Ospina de Quindío será el encargado de impartir justicia como árbitro central, acompañado por Luis Picón de Antioquia en el VAR. Junto a ellos estarán Jesús Otero (Sucre) y Arbis Acosta (Guajira) como asistentes, Carlos Díaz (Casanare) como cuarto árbitro y Sebastián Toro (Caldas) en el rol de AVAR.

El contexto para Cúcuta Deportivo en este partido es claro: después de la derrota en la ida, la presión recae sobre el equipo dirigido por Nelson Flórez, que necesitará de la eficacia en su ataque y del empuje de su público para intentar dar vuelta a la serie. La importancia del encuentro ha sido subrayada internamente.

Este es el trofeo que se le entregará al equipo campeón del segundo semestre del 2025 en el torneo de la B - crédito Colprensa/Cristian Bayona

“Estamos con mucho compromiso, hemos venido haciendo un año bastante bueno y tenemos, creo yo, el partido más importante del año. Venimos trabajando de la mejor manera, enfatizando en lo que hay que corregir para esta clase de partidos que sin duda alguna nos van a dar cosas muy importantes”, explicó Braynner García, asistente técnico de Cúcuta Deportivo.

El historial entre ambos conjuntos, especialmente en el General Santander, refuerza el ánimo del local. Entre los antecedentes se destacan victorias como el 2-0 en 2023, el 3-2 en la última fecha del Torneo I-2024 y un triunfo agónico 1-0 bajo una tormenta eléctrica. En la actual temporada 2025, el empate 1-1 y la victoria 2-1 del Cúcuta en fase de cuadrangulares completan el panorama reciente.

Real Cundinamarca tendrá dos bajas de los jugadores que fueron titulares en la ida, luego de ser expulsados en los primeros 90 minutos - crédito Colprensa - Cristian Bayona

En cuanto a la definición del ascenso, el sistema de la Liga BetPlay aumenta el dramatismo del partido. Aunque Jaguares ya aseguró su regreso a la primera división por ser campeón del primer semestre y liderar la reclasificación, la segunda plaza se definirá en función del resultado de esta final. Si Cúcuta Deportivo logra imponerse por cualquier marcador y se consagra campeón, ascenderá automáticamente. En cambio, si Real Cundinamarca mantiene la ventaja y obtiene el título, deberá jugar la repesca contra Patriotas o incluso Cúcuta, según reordene la reclasificación final.

Aun si la serie termina igualada y la definición pasa a los penaltis, el equipo derrotado tendrá disponible otra opción de ascenso mediante repechaje. La normativa reciente ha eliminado la final anual, de manera que el destino de los equipos se resuelve de forma directa en este tramo final del año.

Ficha del partido

Bogotá. Noviembre 27 de 2025. Real Cundinamarca enfrenta a Cúcuta Deportivo, por encuentro válido del Torneo BetPlay 2025 en la final de ida, en el Estadio Metropolitano de Techo. (Colprensa - Cristian Bayona).
  • Cúcuta Deportivo vs. Real Cundinamarca - Final de vuelta del Torneo BetPlay II-2025
  • Lugar: estadio General Santander - Cúcuta, Colombia
  • Fecha y hora: martes 2 de diciembre - 3:45 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Win + Fútbol y Win Play
  • Posible alineación Cúcuta Deportivo: Ramiro Sánchez; Luis Hinestroza, Diego Calcaterra, Luis Payares, Mauricio Duarte; Santiago Orozco, Sebastián Támara; Lucas Ríos, Jhon Valencia, Matías Pisano y Jaime Peralta.
  • D.T. Cúcuta Deportivo: Nelson Flórez
  • Posible alineación Real Cundinamarca: Kevin Cataño; Joan Cajares, JUan Viveros, Bayron Suaza, Stiven Moreno; Juan Rubiano, Matheo Castaño, Bayron Caicedo; Arney Rocha, Jhon Cortés y Jayder Asprilla.
  • D.T Real Cundinamarca: Juan David Niño.

