Ex jugador de los Diablos Rojos se despachó contra el América y habló de maltrato: “Me borraron”

Kevin Viveros fue jugador del América de Cali entre 2018 y 2019 - crédito TikTok

Un encuentro casual en un hotel bastó para reflejar la distancia emocional que separa a Kevin Viveros del América de Cali.

El delantero colombiano, actualmente en las filas del Athletico Paranaense, de Brasil, narró cómo, tras cruzarse hace pocos días con Tulio Gómez, máximo accionista del club vallecaucano, el saludo fue breve y protocolar.

“Él me saludó y hasta ahí, chao”, explicó el futbolista durante una reciente transmisión por redes sociales. Esta anécdota subraya la frialdad que caracteriza su vínculo con el equipo donde se formó.

La controversia tomó fuerza cuando, en esa misma intervención, el atacante admitió públicamente su resentimiento con la escuadra ‘escarlata’.

“La mala para el América de Cali, ellos saben que el día que hice el gol en el Pascual se lo celebré”, subrayó Viveros, dejando claro que su falta de aprecio surge por el trato recibido en su etapa allí.

Las palabras del vallecaucano dejaron ver que, tras debutar en 2018, lo que debió ser una oportunidad de crecimiento se transformó en una experiencia amarga.

El origen de este distanciamiento remonta a su ciclo en el América durante 2018 y 2019, cuando la llegada de un nuevo cuerpo técnico acentuó su inconformidad.

“Pasaron muchas cosas, en donde me trataron como si fuera un jugador que apenas va llegando a Divisiones Menores y yo ya había debutado”, detalló el delantero.

Viveros afirma que su relegación en la plantilla, junto con el manejo interno del equipo, fueron factores determinantes.

En otro pasaje recordó que “yo no me explicaba cómo otros jugadores llegaron cuando antes ni los miraban, y yo venía de titular y me borraron. Pensé que me iba a utilizar, pero no fue así, no sé qué pasó”, manifestó sobre la transición de la dirección técnica tras la llegada de Jersson González.

El joven jugador tuvo un destacado 2025 en el fútbol de Brasil en donde logró el ascenso con Athletico Paranaense - crédito Athletico Paranaense

La manifestación del desencanto de Viveros no se limita a declaraciones: sus celebraciones de gol han tenido un carácter particularmente expresivo cuando enfrenta a su antiguo club.

El propio jugador lo expresa sin rodeos: “Por eso les hice gol y les celebré”, dejando en claro que sus gestos en el campo poseen un trasfondo de reivindicación personal.

El atacante considera que la institución le faltó al respeto durante su formación y que sus anotaciones son una forma de recordar esa fractura.

A lo largo de su carrera profesional, que incluye pasos por equipos colombianos como Atlético FC, Leones, Deportivo Cali, La Equidad y Atlético Nacional, así como en Carabobo (Venezuela) y Sarajevo (Bosnia y Herzegovina), Viveros ha sostenido su postura crítica hacia el América.

En otra intervención aseguró que “es mejor salir porque el desorden que hay es muy maluco. Estoy aburrido porque no respetan los procesos”, justificando así su solicitud de salida años atrás.

Kevin Viveros portará la '9' del Paranaense- crédito @AthleticoPR/X

La viralización del video con sus declaraciones recientes generó una oleada de reacciones y reabrió antiguos resentimientos entre el futbolista y la afición americana, quienes difícilmente verán una reconciliación cercana. Viveros, de 25 años, no oculta que desea que otros clubes sean protagonistas en la Liga BetPlay 2025-II: días antes, declaró su deseo de que Atlético Nacional alcanzara la final del Grupo A y afirmó que alentaría para que ese escuadrón consiguiera el título del semestre.

Estos episodios confirman que, para el jugador nacido en Buenaventura, el capítulo con América de Cali está lejos de revisarse. “A mí hace algunos años en una entrevista me preguntaron por qué salí de América y yo dije la verdad”, recordó Viveros, insistiendo en que su historia con el club se resume en una herida abierta y visible, tanto en palabras como en gestos dentro de la cancha.