Hora y dónde ver el GP de Las Vegas en Colombia: Norris en la cima, Verstappen al acecho y la lluvia como incógnita

McLaren está cerca de coronar a un nuevo campeón de pilotos en la Fórmula 1 en Las Vegas - crédito Jeenah Moon/REUTERS

Se viene la antepenúltima carrera de la Fórmula 1, con tres pilotos en la pelea por el título y que se podría definir en los Estados Unidos, en un circuito que invita a una batalla épica a mitad de la noche y con la lluvia que sería la protagonista en la competencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen pelean por el campeonato de constructores, con los dos conductores de McLaren liderando la tabla y el neerlandés aferrándose a un milagro para mantener su corona con Red Bull, pues la situación no es sencilla.

Hora y dónde ver el Gran Premio de Las Vegas

El Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 se disputará el sábado 22 de noviembre a las 10:55 p. m. (hora de Colombia), con transmisión en directo a través del canal deportivo ESPN y la plataforma de Streaming llamada Disney+ Premium, en la recta final del campeonato 2025 y concentra la atención de los aficionados por su relevancia en la definición del título.

La cita en Nevada es la primera de las tres pruebas que cerrarán la temporada, seguida por Qatar y Abu Dabi.

Lando Norris, piloto británico de McLaren, llega como líder del campeonato tras sus victorias en México y Brasil, con una ventaja de 24 puntos sobre su compañero Oscar Piastri y 49 sobre Max Verstappen de Red Bull. Restan tres carreras y una prueba sprint, con 83 puntos aún en juego, lo que mantiene la presión al máximo entre los principales contendientes.

El protagonismo de Norris se apoya en su estado de forma y confianza, aunque el propio piloto reconoce que el circuito de Las Vegas ha sido históricamente complicado para McLaren. “Las carreras en Las Vegas han sido difíciles para el equipo en el pasado, pero eso no significa que no vayamos a darlo todo para sacar el máximo rendimiento del coche. Me siento muy bien y motivado. Estoy listo para este último esfuerzo”, declaró.

Por su parte, Verstappen, vigente campeón en Las Vegas, mantiene la esperanza pese a la desventaja: “Al igual que en Brasil, no vamos a rendirnos e intentaremos rendir al máximo y seguir presionando hasta el final, porque no tenemos nada que perder”.

Las condiciones meteorológicas podrían añadir un factor de incertidumbre a la carrera, pues se espera una alta probabilidad de lluvia, con temperaturas cercanas a los 10 °C y vientos intensos, lo que podría complicar la puesta a punto de los monoplazas. Fernando Alonso, de Aston Martin, señaló que la combinación de poca visibilidad, bajo agarre y frío no sería “nada divertido” para los pilotos. Lewis Hamilton calificó el circuito como “el más resbaladizo”, mientras que George Russell, de Mercedes, ve en la lluvia una posible oportunidad.

Montoya entrega malas noticias a McLaren

Juan Pablo Montoya, en su podcast Montoy’AS, de AS Colombia, destacó que Las Vegas suele ofrecer buenas carreras, pero anticipa dificultades para McLaren: el equipo británico podría no tener la velocidad para dominar, aunque se espera que esté entre los tres primeros.

El excorredor también subrayó la necesidad de una estrategia superior por parte de McLaren frente a la agresividad de Verstappen y Red Bull. Sobre Oscar Piastri, consideró que el australiano debe centrarse en el futuro y que su permanencia en el equipo británico dependerá de su rendimiento frente a Norris en la próxima temporada. Además, abordó la situación de los motores Mercedes y la crisis de Ferrari, señalando la incertidumbre sobre qué equipo dominará el próximo año.

Con este panorama, la expectativa es alta para la noche del domingo, donde la combinación de talento, estrategia y condiciones imprevisibles podría alterar cualquier pronóstico. Aunque McLaren enfrenta un reto considerable en Las Vegas, el equipo buscará consolidar su posición entre los líderes del campeonato.