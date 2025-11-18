Deportes

FIFA y Donald Trump anunciaron medida que beneficiaría a colombianos que viajen al mundial: de qué se trata

Miles de hinchas de la Tricolor pretenden viajar a Estados Unidos, México y Canadá para disfrutar de la cita orbital que se disputará en junio de 2026

Guardar
La selección Colombia movilizaría a
La selección Colombia movilizaría a miles de personas en Estados Unidos- crédito Brendan Smialowski/ AFP

La organización del mundial de 2026 anunció un avance importante para facilitar la llegada de los aficionados internacionales, incluidos los fanáticos de la selección Colombia, a Estados Unidos, sede principal del torneo, con la creación del nuevo sistema FIFA Pass.

Este mecanismo permitiría a quienes posean entradas para los partidos acceder a un proceso acelerado para solicitar entrevistas consulares y tramitar sus visas para el mundial 2026, una medida que busca aliviar uno de los mayores obstáculos logísticos para los visitantes extranjeros en el evento futbolístico más grande del mundo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El FIFA Pass, presentado el lunes 17 de noviembre por el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estaría diseñado para ofrecer a los aficionados con boletos legítimos un acceso prioritario a las citas consulares.

De este modo, se pretende reducir de forma considerable los extensos tiempos de espera que suelen enfrentar los solicitantes de visas de turismo, que en algunos países pueden superar el año.

El sistema se implementará específicamente para los partidos que se disputarán en territorio estadounidense durante el torneo, que comenzará en junio de 2026.

Según lo anunciado, el FIFA Pass garantizaría que los poseedores de entradas puedan solicitar una entrevista consular en plazos mucho más cortos que los habituales.

Gianni Infantino se reunió con
Gianni Infantino se reunió con Donald Trump y Marco Rubio en la tarde del lunes 17 de noviembre de 2025- crédito Evelyn Hockstein/ Reuters

Esta iniciativa responde a la magnitud del evento y a la previsión de una afluencia internacional sin precedentes. Gianni Infantino, que estuvo en el duelo entre Colombia y Nueva Zelanda, subrayó la importancia de la medida al afirmar: “Estados Unidos le da la bienvenida al mundo”.

El dirigente de la FIFA añadió que “siempre hemos dicho que esta será la copa mundial de la FIFA más grande e inclusiva hasta la fecha, y el servicio FIFA Pass es una prueba de ello. Estamos trabajando para que el fútbol una al mundo cuando el torneo comience el próximo mes de junio. El objetivo es simple: que nadie se quede sin vivir la pasión del mundial por culpa de un trámite burocrático”.

Por su parte, el secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, explicó: “Hemos desplegado a más de 400 funcionarios consulares adicionales en todo el mundo para hacer frente a esta situación, en algunos casos duplicando la presencia consular en nuestras embajadas en determinados países”.

Miles de hinchas colombianos viajarían
Miles de hinchas colombianos viajarían al mundial de 2026 -crédito Colprensa.

La FIFA se comprometió a proporcionar información detallada sobre el sistema de citas prioritarias a los poseedores de entradas a principios de 2026, con el fin de que los aficionados puedan planificar su viaje con suficiente antelación.

El funcionamiento del FIFA Pass se diferencia del proceso regular de solicitud de visa, ya que otorga prioridad en la programación de entrevistas consulares a quienes hayan adquirido entradas para los partidos en Estados Unidos.

No obstante, el sistema no sustituye los procedimientos habituales para quienes viajan a México o Canadá, países que también serán sedes del torneo.

Colombia ya está clasificada al
Colombia ya está clasificada al mundial de 2026-crédito Jairo Kasssiani/Colprensa

Además, los ciudadanos de los países incluidos en el Programa de Exención de Visado (VWP) podrán continuar utilizando el Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (Esta) para ingresar a Estados Unidos, sin necesidad de solicitar una visa tradicional.

Y es que el mundial de 2026 marcará un hito al ser la primera edición con 48 selecciones participantes y se celebrará en 16 ciudades anfitrionas repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá.

De los 104 partidos programados, 78 se disputarán en 11 ciudades estadounidenses. Se estima que se venderán entre seis y siete millones de entradas, lo que anticipa una movilización internacional de aficionados sin precedentes. En este contexto, el FIFA Pass se presenta como una herramienta clave para cumplir la promesa de una celebración global y accesible.

Aunque el nuevo sistema introduce facilidades, las autoridades han dejado claro que el FIFA Pass no implica la aprobación automática de la visa.

Todos los solicitantes seguirán sujetos a los controles y estándares de seguridad habituales del Departamento de Estado, que evaluará cada caso de manera individual antes de conceder el permiso de entrada al país.

Temas Relacionados

Copa Mundial de la FIFA 2026FIFA PASSVisas para el Mundial 2026Estados UnidosGianni InfantinoDonald J. TrumpSelección ColombiaColombia-Deportes

Más Noticias

Gianni Infantino colocó a la selección Colombia dentro de exclusivo grupo de cara al Mundial de 2026: “Una de las favoritas del mundial”

El presidente de la FIFA presenció el duelo entre el combinado patrio y su similar de Nueva Zelanda, en el que los de Néstor Lorenzo se impusieron 2-1 a los oceánicos

Gianni Infantino colocó a la

Colombia vs. Australia: hora y dónde ver el equipo de Néstor Lorenzo en su preparación al mundial de 2026

El cuadro nacional busca seguir perfilando su nómina definitiva de cara a lo que será el certamen orbital que se disputará en Norteamérica

Colombia vs. Australia: hora y

Catalina Usme se consagró campeona en el fútbol peruano: la colombiana fue elegida MVP de la gran final

Universitario, cuyo técnico es Andrés Usme, hermano de la mediocampista, venció a Alianza Lima en la instancia definitiva y se quedó con el Torneo Clausura en el vecino país

Catalina Usme se consagró campeona

Alfredo Morelos tuvo cruce con periodista que lo calificó de “cobarde” tras clasificar a la final de la Copa BetPlay en Cali

El delantero del cuadro antioqueño ha sido protagonista de múltiples polémicas desde que regresó al fútbol profesional colombiano a mediados de 2024

Alfredo Morelos tuvo cruce con

Néiser Villarreal podría ser vendido por Cruzeiro sin haber disputado un solo minuto con el club brasileño: esto se sabe

El jugador de la selección Colombia sub-20 firmará un contrato de cinco años con el equipo de Belo Horizonte, que pelea en los primeros lugares del Brasileirao desde hace meses

Néiser Villarreal podría ser vendido
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado en Ciénaga deja

Ataque armado en Ciénaga deja tres muertos y dos heridos: un panfleto revelaría disputa entre el Clan del Golfo y Los Pachenca

Cayó alias Veneno, líder financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’: era responsable de capacitar el uso de drones con explosivos

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

ENTRETENIMIENTO

Juliana inspiró a miles de

Juliana inspiró a miles de colombianos al cantar junto al acordeonero agredido en el metro de Nueva York

Pareja de reconocido cantante fue asaltada en la puerta de su casa: sus hijas presenciaron el robo

En vivo|Llega la noche más esperada: siga minuto a minuto la elección y coronación de la Señorita Colombia 2025

Lina Tejeiro dejó en visto a Bad Bunny: La actriz mostró los mensajes y reveló por qué no respondió

‘Reggaetón: una revolución latina’ tendrá su espacio en uno de los festivales más importantes de México en 2025: “Simplemente traté de entender un movimiento”

Deportes

Gianni Infantino colocó a la

Gianni Infantino colocó a la selección Colombia dentro de exclusivo grupo de cara al Mundial de 2026: “Una de las favoritas del mundial”

Colombia vs. Australia: hora y dónde ver el equipo de Néstor Lorenzo en su preparación al mundial de 2026

Catalina Usme se consagró campeona en el fútbol peruano: la colombiana fue elegida MVP de la gran final

Alfredo Morelos tuvo cruce con periodista que lo calificó de “cobarde” tras clasificar a la final de la Copa BetPlay en Cali

Néiser Villarreal podría ser vendido por Cruzeiro sin haber disputado un solo minuto con el club brasileño: esto se sabe