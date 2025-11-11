Deportes

Real Madrid vs. París FC: hora y dónde ver a Linda Caicedo por la Champions League Femenina

El cuadro “Merengue” quiere seguir su comienzo perfecto en el torneo de clubes a nivel femenino más importante de Europa

Las "Merengues" vienen de un
Las "Merengues" vienen de un gran partido ante París Saint Germain en condición de visitante en la Champions League - crédito Gonzalo Fuentes / REUTERS

Mientras se lleva a cabo la fecha de amistosos de selecciones internacionales, la continuidad del fútbol europeo femenino es más que destacada.

Linda Caicedo y Real Madrid tendrán una salida destacada en la capital de España, esperando consolidar el liderato de la fase de liga de la Champions League Femenina.

La estrella de la selección Colombia sigue brillando en Europa

Linda Caicedo estuvo ausente solo
Linda Caicedo estuvo ausente solo en tres partidos durante la temporada 2025-2026 - crédito Susana Vera / REUTERS

El partido se disputará el 11 de noviembre de 2025, en el estadio Alfredo di Stéfano, de Madrid, a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Espn, y de la aplicación digital de Disney Plus (planes estándar y premium).

La jueza central del encuentro será la danesa Frida Klarlund.

En caso de que las “Merengues” ganen, y rivales directos como el Barcelona, Wolfsburgo de Alemania, Lyon y Manchester United también consigan los 3 puntos, habrá cinco líderes en el torneo de clubes femenino más importante de Europa.

Ficha del partido

Real Madrid vs. París FC

  • Fecha: 11 de noviembre de 2025
  • Estadio: Alfredo di Stefano de Madrid
  • Árbitro: Frida Klarlund
  • Hora: 3:00 p. m. (hora de Colombia)
  • Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus (estándar y premium)

Como vienen ambos equipos al encuentro

Real Madrid

Athenea del Castillo es otra
Athenea del Castillo es otra de las grandes figuras del Real Madrid Femenino - crédito Gonzalo Fuentes / REUTERS

El Real Madrid viene en un gran momento tanto en la Champions League como en la Liga Femenina de España.

En su última salida, las “Merengues” vencieron el 8 de noviembre de 2025 por 5-0 al Alhama por la fecha 10 del campeonato doméstico.

Con el autogol de Alba Santamaría al minuto 30, la anotación de Silvia Cristobal al 50 de partido, de Lotte Keukelaar al 54, de Iris Santiago al 89 y de Linda Caicedo al 90+4, las blancas llegaron a los 23 puntos, y quedaron a 4 puntos del FC Barcelona.

En lo que se refiere a la Champions League, el último partido de las españolas fue el 16 de octubre de 2025, cuando derrotó por 2-1 al París Saint Germain con goles de Naomie Feller al 29 y de Alba Redondo al 45+2 de partido.

El descuento para las francesas en dicho partido, llegó por medio de Rasheedat Ajibade al 58 de partido:

Así viene el equipo dirigido por Pau Quesada en sus últimos cinco juegos:

  • 8 de noviembre de 2025 - Liga Femenina de España: Real Madrid 5-0 Alhama
  • 1 de noviembre de 2025 - Liga Femenina de España: Espanyol 0-1 Real Madrid
  • 19 de octubre de 2025 - Liga Femenina de España: Real Madrid 4-0 Levante
  • 16 de octubre de 2025 - Champions League: PSG 1-2 Real Madrid
  • 12 de octubre de 2025 - Liga Femenina de España: Athletic Club 1-4 Real Madrid

París FC

París FC viene de caer
París FC viene de caer ante Chelsea en Inglaterra - crédito Matthew Childs / Images via Reuters

En el equipo francés, ganó en su visita por 2-1 al Lens de Francia, el 7 de noviembre de 2025.

Los goles fueron de Manon Revelli al minuto 19 de partido, mientras que la remontada para el París FC fue de Lorena Azzaro al 46 de partido y de Klaudia Jedlinska al 72 de partido.

Para hablar del último partido que jugó por la Champions League Femenina, hay que ir al 15 de octubre de 2025, cuando cayó por 4-0 ante las inglesas.

Los goles fueron de Sandy Baltimore al minuto 31 de tiro penal, de Johanna Kaneryd al 39, de Alyssa Thompson al 47 y de Erin Cuthbert al 63 de partido.

Así vienen las francesas en sus últimos cinco partidos:

  • 7 de noviembre de 2025 - Premiere Ligue de Francia: Lens 1-2 París FC
  • 1 de noviembre de 2025 - Premiere Ligue de Francia: Lyon 1-0 París FC
  • 18 de octubre de 2025 - Premiere Ligue de Francia: París FC 6-1 Marsella
  • 15 de octubre de 2025 - Champions League: Chelsea 4-0 París FC
  • 7 de octubre de 2025 - Champions League: París FC 2-2 Leuven

En lo que se refiere a duelos directos, París FC lidera el historial con dos victorias. El último partido que jugaron, fue el 20 de diciembre de 2023, cuando allí, con gol de Gaetene Thiney al minuto 79 de tiro penal, le ganó a las españolas en el estadio Alfredo di Stefano.

A continuación, así quedaron los últimos dos partidos entre ambos equipos:

  • 20 de diciembre de 2023 - Champions League: Real Madrid 0-1 París FC
  • 14 de diciembre de 2023 - Champions League: París FC 2-1 Real Madrid

