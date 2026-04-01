Colombia

Video: disidentes habrían ingresado a escuelas en el Naya, en Cauca y Valle del Cauca, a distribuir material propagandístico; hay alerta en la región

La entrega de materiales escolares por parte de miembros del grupo armado en recintos educativos rurales generó preocupación entre autoridades y comunidades, que advierten sobre la exposición de estudiantes a riesgos de instrumentalización y reclutamiento forzado

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La presencia de integrantes del frente Jaime Martínez en centros escolares rurales ha incrementado la alarma por posibles vulneraciones a derechos de la infancia y ha puesto en alerta a defensores y autoridades del Cauca y Valle del Cauca - crédito Telegram

La presencia de disidentes de las Farc en instituciones educativas del sector del Naya, ubicado en la zona montañosa entre los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, causó preocupación y alerta entre las comunidades y autoridades.

Integrantes del Frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC), bajo el mando de alias Iván Mordisco, ingresaron a varias escuelas rurales donde entregaron cuadernos y útiles escolares con propaganda alusiva al grupo armado. Este hecho representa una vulneración directa al Derecho Internacional Humanitario, al poner en riesgo a niños, niñas y adolescentes en espacios que deben ser seguros.

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Un video que circula en redes sociales muestra a miembros de este frente interactuando con estudiantes en aulas y canchas, donde los menores recibieron los materiales propagandísticos. Diversos organismos advirtieron que estas prácticas constituyen una forma de instrumentalización de la niñez y pueden abrir la puerta al reclutamiento forzado.

Disidentes de las FARC entregan útiles escolares con propaganda en escuelas rurales del Naya de Cauca y Valle del Cauca - crédito Telegram
Disidentes de las FARC entregan útiles escolares con propaganda en escuelas rurales del Naya de Cauca y Valle del Cauca - crédito Telegram

Riesgo de reclutamiento y vulneración de derechos

El presidente de la Asociación de Personeros del Valle, William Espinoza, expresó que la entrega de útiles escolares a los estudiantes no puede considerarse ayuda social, dado que implica una indebida injerencia sobre la población estudiantil.

Espinoza afirmó, según Blu radio: “Bajo la entrega de cuadernos se estaría generando una indebida injerencia sobre la población estudiantil. Estas acciones no son ayuda social, son una grave vulneración de derechos y podrían configurar instrumentalización de menores, lo cual es absolutamente inaceptable”.

Además, exigió a las autoridades investigar y tomar medidas urgentes para proteger a la infancia y garantizar que las escuelas permanezcan como espacios libres de influencia armada.

La situación expuesta intensifica el riesgo de reclutamiento forzado en municipios como Jamundí, Buenaventura, Buenos Aires y Santander de Quilichao, donde organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron la infiltración de integrantes del grupo armado en las escuelas. Esta problemática no es reciente y ha ido en aumento durante los últimos meses.

El frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central de las FARC instrumentaliza a menores en instituciones educativas, según denuncias de autoridades - crédito Reuters
El frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central de las FARC instrumentaliza a menores en instituciones educativas, según denuncias de autoridades - crédito Reuters

La infiltración de grupos armados en instituciones educativas representa una amenaza directa para la seguridad y el desarrollo integral de la niñez en el suroccidente del país. Las autoridades locales verifican la autenticidad de panfletos y amenazas, aunque descartan la responsabilidad de la Segunda Marquetalia en algunos casos recientes.

No obstante, la presencia simultánea de varias organizaciones armadas en el área incrementa la complejidad del panorama y dificulta la labor de protección por parte del Estado.

Violencia, amenazas y disputa territorial

La tensión en el suroccidente colombiano no se limita al accionar del frente Jaime Martínez.

En al menos 11 municipios del Valle del Cauca, incluyendo Sevilla, Buga, Caicedonia, Tuluá, Andalucía, Pradera, San Pedro, Ginebra, Guacarí, Palmira y El Cerrito, la población enfrenta amenazas debido a la presencia de otros grupos armados, como la denominada Segunda Marquetalia y la disidencia Adán Izquierdo.

Diversos municipios del Valle del Cauca registran amenazas, secuestros y asesinatos por la presencia de la Segunda Marquetalia y disidencias- crédito Colprensa
Diversos municipios del Valle del Cauca registran amenazas, secuestros y asesinatos por la presencia de la Segunda Marquetalia y disidencias- crédito Colprensa

Las personerías de municipios como Tuluá y Palmira reportaron situaciones graves de orden público, con secuestros, desapariciones y asesinatos de campesinos, líderes sociales, agricultores, comerciantes y ganaderos.

Un informe de la Red Regional de Observatorios de Seguridad indica que en la región del norte del Cauca y del Valle del Cauca operan varios grupos armados, entre ellos el ELN, disidentes de las Farc del Estado Mayor Central y de la Segunda Marquetalia, así como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como el Clan del Golfo.

Estas organizaciones se disputan el control territorial y las economías ilícitas en tres focos de conflicto principales: el sector de López de Micay y el Naya, donde el Frente Jaime Martínez se enfrenta a una alianza entre el ELN y la Segunda Marquetalia; el Bajo Calima en la zona rural de Buenaventura; y el cañón de Garrapatas, donde el Clan del Golfo y el ELN mantienen enfrentamientos.

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