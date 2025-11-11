Presidente de Santa Fe confirmó que Harold Santiago Mosquera, figura del equipo Cardenal no continuará: “Era imposible pagarlo”

El delantero de Buenaventura no continuará con el cuadro "Cardenal", equipo con el cual quedó campeón del fútbol colombiani - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Independiente Santa Fe se juega su clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga Betplay el 13 de noviembre de 2025, cuando reciba a Alianza FC de Valledupar en el estadio El Campín.

Pero la novedad principal del cuadro “Cardenal”, no es el duelo decisivo, sino el futuro de una de sus figuras.

En entrevista con Carlos Antonio Vélez, en el programa de Planeta fútbol, de Win Sports y de Antena 2, Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, confirmó que Harold Santiago Mosquera, delantero del “León”, no seguirá para la temporada 2026, confirmándose así la primera baja para los bogotanos.

En la charla con Carlos Antonio, Méndez confirmó que el jugador tiene una oferta de otro equipo que no se reveló, pero que por la importancia del dinero que se recibió para el delantero, era imposible de alcanzar para el club.

“Hablé con él y su empresario. Lo que pidieron era imposible pagarlo, la plata que le ofrecieron es bastante para Santa Fe, la que le han ofrecido es bastante para Santa Fe, creo que la relación con él es excelente, no como la quieren hacer ver que es que los dos no nos hablamos, al contrario, él me dijo que fue una buena oferta”, explicó.

Eduardo Méndez confirmó que Mosquera no continuará con el club Cardenal por una oferta de otro equipo que tiene - crédito @SantaFe / X

También dijo que intentaron hacer la contraoferta para que siguiera, pero que fue imposible igualarla, y aclaró que para él, los intereses del club están por encima de la renovación de la estrella.

“Yo le hice contraoferta y al ver los números, él tiene una oferta inalcanzable, primero para mí está el club, no quiero tener a mi equipo en enero de 2026 sin dinero con qué pagar. Es un capítulo cerrado, ya él adquirió compromiso con otro club, por una suma importante que es difícil para alcanzar para nosotros”, destacó.

Otras novedades: renovación de fichas claves y nuevo técnico

La molestia de Hugo Rodallega con Andrés Colorado en la victoria ante Deportivo Cali en El Campín, el 11 de noviembre de 2025 - crédito Cristian Bayona / Colprensa

También Eduardo Méndez confirmó la renovación del mediocampo del cuadro “Cardenal”, aunque confirmó que falta la renovación de una de las grandes figuras como lo es Daniel Torres. También explicó que a partir del otro mes trabajarán con el nuevo técnico para buscar los refuerzos:

“Nosotros tenemos una base importante, lo que es el arquero, los dos arqueros tienen contratos vigentes, los centrales, todos en su totalidad tienen contratos, En el medio campo, todos, Edwin Murillo, Yilmar Velásquez, Johan Torres. Me falta sentarme a hablar con Daniel Torres. La defensa, toda está completa, solo falta Perlaza y Daniel Torres, el resto del equipo está apto para jugar el próximo año, que es la continuidad que queríamos. Y los refuerzos que habrá que traer, que yo creo que a más tardar la próxima semana tenemos un técnico para que comience a trabajar el 10, 12 de diciembre y con él, con las personas que vengo hablando, estamos analizando los refuerzos que hay que traer", dijo.

Por otra parte, Eduardo Méndez confirmó que Pacho López trabajará en conjunto con el nuevo cuerpo técnico que llegue a dirigir a Santa Fe para el tema de los refuerzos - crédito Cristian Bayona / Colprensa

También Méndez en la misma charla con Carlos Antonio Vélez confirmó que habrá comunicación entre Francisco “Pacho” López, actual técnico encargado del club y el nuevo cuerpo técnico apenas se confirme su llegada:

"Sí, yo creo, pero se hará a partir de después de terminado el campeonato. O sea, si el equipo continúa... A pasar y él seguirá manejando Pacho. Pacho tendrá comunicación a distancia con el técnico para saber qué refuerzos y en qué posiciones son las que requerimos, que ya hemos venido hablando, pero como le digo, primero hay que respetar a los... Si hay jugadores que hay que traer de equipos que están participando, esperamos entrar en contacto con los directivos", dijo.

Finalmente, reveló que a partir de la otra semana, espera que Independiente Santa Fe confirme a su nuevo cuerpo técnico de cara a lo que será la temporada 2026, justo después de definir la clasificación al grupo de los 8, el 13 de noviembre de 2025, ante Alianza FC de Valledupar, a partir de las 7:00 p. m. (hora de Colombia), en el estadio El Campín.

“Estamos hablando que de todas formas, con los dos técnicos que hoy estoy hablando, estamos mirando nóminas, porque cualquiera de ellos que logre un acuerdo, será el que llegue, pero ya teniendo conocimiento qué jugadores son los que buscan. No nos estamos durmiendo en eso”, finalizó.