Nacional habría tomado una decisión crucial con respecto al futuro de Alfredo Morelos: su pase vale cinco millones de dólares

Alfredo Morelos es una de las figuras de Atlético Nacional- crédito Jorge Silva/REUTERS

La posible decisión de Atlético Nacional de no ejecutar la opción de compra por Alfredo Morelos, valorada en cerca de USD5 millones, ha reactivado la incertidumbre sobre el futuro del delantero colombiano.

Y es que el club antioqueño, que incorporó a Morelos en julio de 2024 como una apuesta ofensiva de alto perfil, enfrenta ahora un escenario de negociaciones complejas y alternativas limitadas para retener al jugador, cuyo vínculo contractual se extiende hasta diciembre de 2025.

Según explicó el periodista Felipe Sierra, la directiva de Atlético Nacional comunicó a Santos de Brasil su interés en renegociar la cesión de Morelos bajo la modalidad de un nuevo préstamo.

No obstante, el club brasileño, en el que milita Neymar, habría rechazado esta propuesta, aunque habría manifestado disposición para considerar la venta de un porcentaje menor de los derechos federativos del futbolista, lo que permitiría a Nacional realizar una inversión inferior al monto originalmente pactado.

Tal alternativa, que implica la adquisición parcial de la ficha del jugador, se ajustaría a la realidad financiera del club antioqueño y representa una estrategia intermedia frente al riesgo de una compra total por un futbolista de 29 años.

Atlético Nacional no ejecutaría opción de compra por Alfredo Morelos- crédito @PSierraR/X

El contexto de la negociación está marcado por factores que trascienden lo estrictamente deportivo. Nacional afrontaría limitaciones presupuestarias que lo obligan a buscar fórmulas híbridas para reforzar su plantel sin comprometer su estabilidad económica.

Por su parte, Santos atraviesa una situación delicada en el campeonato brasileño, con el equipo comprometido en la lucha por evitar el descenso. Esta coyuntura influye directamente en las pretensiones del club paulista, que prioriza asegurar ingresos inmediatos o mantener mayor control sobre el futuro de Morelos, según la evolución de su situación deportiva.

Para Atlético Nacional, la gestión de este caso se ha convertido en un ejercicio de equilibrio entre la necesidad de fortalecer su ataque y la obligación de mantener una administración financiera responsable.

Alfredo Morelos fue una de las figuras del partido de Atlético Nacional contra América de Cali - crédito Colprensa

Morelos ha sido vital en Atlético Nacional

En la Liga BetPlay Dimayor 2025-II con Nacional, Morelos ha sido titular en 12 partidos y ha ingresado como suplente en 4 más, acumulando 5 goles y 3 asistencias.

En una visión más amplia, incluyendo distintas competiciones, en lo que va de 2025 Morelos ha disputado 40 partidos solo en la Liga, con 12 goles y 12 asistencias.

Retrocediendo al 2024 con Nacional, las cifras del cordobés eran de 22 partidos en la Liga BetPlay, de los cuales fue titular en 19 y completó los 90 minutos en 10, consiguiendo 7 goles.

Así, los números de Morelos en Nacional reflejan un desempeño sólido: participa con regularidad, contribuye al marcador y sirve también como generador de juego ofensivo.

Santos, con Neymar dentro de su nómina, está en puestos de descenso en el fútbol brasileño- crédito Jorge Silva/ Reuters

Cómo va Santos, equipo que tiene el pase de Morelos, en el fútbol brasileño

El Santos FC atraviesa un momento complejo en el Campeonato Brasileiro Série A 2025. El equipo, recién ascendido tras ganar la Serie B en 2024, ocupa el 17.º puesto con 33 puntos tras 32 partidos disputados, lo que lo deja muy cerca de la zona de descenso.

El panorama futbolístico de Santos revela dificultades ofensivas y defensivas. Con un marcador de goles de 33 a 48, tiene un diferencial de –15, lo que evidencia que las concesiones superan sus aciertos.

Además, los resultados recientes no han ayudado: en sus últimos seis partidos ganó solo uno, perdió la mitad y marcó menos de un gol por partido en promedio.

La gravedad del momento se hace aún más notoria al ser un club con historia, expectativas y recursos diferentes. Tras su regreso a la máxima categoría, la presión por mantener la categoría es muy alta.