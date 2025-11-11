Deportes

Leyenda del Bayern Múnich y campeón del mundo con Alemania acepta que Luis Díaz “le calló la boca” por su golazo en Bundesliga, pero lo aconsejó: “Ser más efectivo”

El campeón mundial destaca la capacidad de Díaz para marcar y crear oportunidades en el Bayern Múnich, aunque le exige mayor eficacia en la definición tras su actuación ante el Unión Berlín y su gol de alta factura

Luis Díaz viene a la
Luis Díaz viene a la fecha FIFA con la selección Colombia de gran forma: 3 goles en dos partidos, ante el París Saint Germain en Champions League y ante Unión Berlín en la Bundesliga - crédito Gonzalo Fuentes / REUTERS

El rendimiento de Luis Díaz en el Bayern Múnich ha generado opiniones encontradas entre las figuras históricas del fútbol alemán.

Lothar Matthäus, campeón del mundo en 1990 y voz autorizada en el análisis deportivo, ha seguido de cerca la evolución del colombiano desde su llegada al club bávaro.

Aunque en un principio cuestionó el monto invertido en su fichaje, el exjugador ha reconocido la capacidad de Díaz para marcar y generar oportunidades, aunque insiste en que debe perfeccionar su definición frente al arco, según su columna en Sky Sports.

En su columna semanal, Lothar
En su columna semanal, Lothar Matthäus habló sobre Luis Díaz, Borussia Dortmund y la selección de Alemania - crédito Denis Balibouse / REUTERS

El análisis de Matthäus se intensificó tras el reciente encuentro ante el Unión Berlín, donde el Bayern remontó en dos ocasiones para imponerse.

El exfutbolista destacó la actitud del equipo y, en particular, el aporte de Díaz, quien anotó un tanto que calificó como “de clase mundial”.

“El gol de Luis Díaz fue de clase mundial. Es fantástico tener un jugador que se esfuerza al máximo por el equipo, marca goles y crea ocasiones claras de gol”. dijo.

No obstante, el alemán subrayó que el colombiano debe ser más certero en la definición, recordando una ocasión clara desperdiciada al minuto cuarenta y cuatro, cuando Díaz resbaló en un mano a mano ante el portero Ronnow.

La exigencia de Matthäus hacia Díaz no es nueva. Tras la victoria del Bayern sobre el Colonia en la Copa de Alemania, el exjugador ya había advertido que la falta de eficacia en partidos de mayor exigencia podría tener consecuencias negativas para el equipo. A pesar de ello, el propio Matthäus admitió que el reciente golazo de Díaz le hizo pasar por alto el error anterior:

“Necesita ser más efectivo de cara al gol, pero su golazo hace que le perdone”, afirmó en Sky Sport.

Estadísticas de Luis Díaz

Luis Díaz viene en una
Luis Díaz viene en una de sus mejores temporadas goleadores a lo largo de su carrera - crédito Odd ANDERSEN / AFP

En la actual temporada, Luis Díaz ha disputado 17 partidos con el Bayern Múnich en todas las competiciones, acumulando 10 goles y cinco asistencias en 1.334 minutos de juego, cifras que reflejan su impacto inmediato en el club alemán.

  • 8 de noviembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Unión Berlín 2-2 Bayern Múnich
  • 4 de noviembre de 2025 - Champions League: Doblete y expulsión en el PSG 1-2 Bayern Múnich
  • 29 de octubre de 2025 - Copa de Alemania: Gol en el Colonia 1-4 Bayern Múnich
  • 22 de octubre de 2025 - Champions League: Gol en el Bayern Múnich 4-0 Club Brujas
  • 4 de octubre de 2025 - Bundesliga: Gol en el Eintracht Frankfurt 0-2 Bayern Múnich
  • 13 de septiembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 5-0 Hamburgo
  • 30 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Augsburgo 2-3 Bayern Múnich
  • 22 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 6-0 RB Leipzig
  • 16 de agosto de 2025 - Supercopa de Alemania: 90 minutos y gol en el Stuttgart 1-2 Bayern Múnich

Cuando vuelve a jugar Bayern Múnich

Bayern Múnich quiere seguir su
Bayern Múnich quiere seguir su camino a la estrella 35 - crédito Filip Singer / EFE/EPA

Los “Gigantes de Baviera” volverán a la acción en la Bundesliga, después de la fecha FIFA, ante el Friburgo en el estadio Allianz Arena, a partir de las 9:30 a. m. (hora de Colombia), partido que se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y de Disney Plus.

A continuación, este es el calendario que tendrán en noviembre:

  • 22 de noviembre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. Friburgo
  • 26 de noviembre de 2025 - Champions League: Arsenal vs. Bayern Múnich
  • 29 de noviembre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. St. Pauli

Así quedó la fecha 10 de la Bundesliga

7 de noviembre de 2025

Werder Bremen 2-1 Wolfsburgo

  • Estadio: Weserstadion de Bremen
  • Árbitro: Felix Zwayer
  • Goles: Mattias Svanberg al minuto 28 para Wolfsburgo, Jens Stage al minuto 83 y Samuel Mbangula al 90+4
  • Transmisión de TV: Espn 5 y Disney Plus (Premium)

8 de noviembre de 2025

Bayer Leverkusen 6-0 Heidenheim

  • Estadio: BayArena de Leverkusen
  • Árbitro: Bastian Dankert
  • Goles: Doblete de Patrik Schick al minuto 2 y 22 de partido, Jonas Hofmann al minuto 22 de partido, Ernest Poku al minuto 27, doblete Ibrahim Maza al minuto 45+1 y 53

Hamburgo 1-1 Borussia Dortmund

  • Estadio: Volksparkstadion de Hamburgo
  • Árbitro: Tobias Reichel
  • Goles: Carney Chukwuemeka al minuto 64 para Borussia Dortmund, y Ransford Konigsdorffer al 90+7 para Hamburgo

Hoffenheim 3-1 RB Leipzig

  • Estadio: PreZero Arena de Sinsheim
  • Árbitro: Patrick Ittrich
  • Goles: Albian Hajdari al minuto 20, Tim Lemperle al 38 y Grisha Promel al 79 para Hoffenheim, Yan Diomandé al minuto 9 para Leipzig

Borussia Mönchengladbach 3-1 Colonia

  • Estadio:  Borussia-Park de Mönchengladbach
  • Árbitro: Deniz Aytekin
  • Goles: Phillip Sander al minuto 45+2, Kevin Diks de tiro penal al 61 y Haris Tabakovic al 64 para Borussia Mönchengladbach, y Luca Waldschmidt al 90+2 para Colonia

9 de noviembre de 2025

Friburgo 2-1 St. Pauli

  • Estadio: Europa-Park de Friburgo
  • Árbitro: Benjamin Brand
  • Goles: Yuito Suzuki al minuto 40 y Maximilian Eggestein al 50 para Friburgo, descontó Louis Oppie al 69

Stuttgart 3-2 Augsburgo

  • Estadio: MHPArena de Stuttgart
  • Árbitro: Harm Osmers
  • Goles: Maximilian Mittelstadt al minuto 18 de tiro penal y doblete Deniz Undav al 39 y 80 para Stuttgart, Fabian Rieder al minuto 8, Han-Noah Massengo al 26 para Augsburgo

Eintracht Frankfurt 1-0 Mainz 05

  • Estadio: Deutsche Bank Park de Frankfurt
  • Árbitro: Matthias Jöllenbeck
  • Goles: Ristu Doan al 81 para Eintracth Frankfurt

Temas Relacionados

Luis Díaz Bayern Múnich Lothar Matthäus Harry KaneBundesligaChampions LeagueSelección ColombiaColombia Deportes

