Hinchas de Colombia podrían pagar más por un cupo de parqueadero que por entradas a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El 5 de diciembre se sorteará la fase de grupos, en donde Colombia conocerá sus rivales y estadios donde jugará - crédito Europa Press

Mientras los fanáticos del fútbol se preparan para el Mundial 2026 en Estados Unidos, el alto precio del estacionamiento emerge como un desafío inesperado para quienes planean asistir en vehículo propio.

De acuerdo con la web oficial habilitada por la Fifa para reservar lugares de parqueo, el monto necesario para asegurar un espacio puede llegar a 175 dólares por partido, lo que en algunos casos supera incluso el valor de la entrada más económica disponible.

La información publicada revela que en cinco de las doce sedes estadounidenses —Boston, Dallas, Kansas City, Miami y Filadelfia— la tarifa básica para dejar el automóvil cerca de los estadios oscila entre 75 y 175 dólares, dependiendo de la instancia del torneo y la demanda esperada.

Esta cifra representa una considerable diferencia frente al precio mínimo de los boletos para la fase de grupos, que cuesta 60 dólares en la Categoría 4, un monto inferior al de muchos estacionamientos ofertados.

El estadio Hard Rock será una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Reuters/Nathan Ray Seebeck

En partidos de mayor relevancia, los costos se incrementan sensiblemente. El encuentro por la semifinal en Dallas el catorce de julio y el partido por el tercer puesto en el Hard Rock Stadium de Miami el dieciocho de julio se destacan como los más caros hasta ahora, con espacios de estacionamiento fijados en 175 dólares. Incluso en duelos de la ronda inicial, como en Filadelfia, quienes deseen estacionar cerca deberán desembolsar 115 dólares.

La tendencia muestra además que a medida que el torneo avanza, el precio del estacionamiento se eleva. Para octavos de final en Filadelfia o cuartos de final en Boston, el valor por dejar el vehículo alcanza los 145 dólares, cantidad significativa si se toma en cuenta que este importe es adicional al de la entrada para acceder al partido.

Todavía resta conocer los precios oficiales de estacionamiento en las otras seis ciudades estadounidenses incluidas en el Mundial y en los estadios ubicados en Canadá y México, países coanfitriones. Especial atención genera la final programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, cuya información sobre aparcamiento permanece pendiente.

Un cartel promocionando la Copa del Mundo de 2026 se muestra en una parada de metro recién inaugurada en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el 5 de diciembre, en Los Ángeles, California, EE.UU. 22 de agosto de 2025. REUTERS/David Swanson

El proceso de obtención de entradas también ha mostrado peculiaridades: las primeras localidades se ofrecieron el 10 de septiembre pasado en un sorteo exclusivo para clientes de Visa y posteriormente, a finales de octubre, se realizó un segundo sorteo. El sorteo correspondiente a la fase de grupos se celebrará el 5 de diciembre en Washington D. C. Los precios de los boletos para todo el torneo van desde 60 hasta 6.730 dólares.

En el sitio oficial utilizado por la organización, Justpark, se advierte a los interesados: “Reserve estacionamiento para la Copa Mundial de la FIFA 26 los pases de estacionamiento solo están disponibles para quienes tengan entradas para el partido”.

Sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y selecciones ya clasificadas

Ante todo pronóstico, la selección Colombia se salió con la suya y terminó mejor que nunca las eliminatorias al mundial de 2026 - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un hito al convertirse en la primera edición del torneo que contará con la participación de 48 selecciones nacionales. El campeonato internacional de fútbol más importante se disputará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. El evento está programado para celebrarse entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, y la ampliación del número de equipos ha generado expectativas respecto al desarrollo de la competencia y el impacto en las sedes.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ha confirmado que se jugarán 104 partidos durante el certamen, cifra que representa un incremento respecto a las 64 disputas en ediciones previas. El formato incluirá doce grupos de cuatro equipos y una fase de eliminación directa ampliada.

La mayoría de los partidos y la final se disputarán en Estados Unidos, que aportará 11 ciudades sede. Entre las sedes confirmadas destacan Nueva York/Nueva Jersey, Los Ángeles, Miami, Dallas, Atlanta, Houston, Kansas City, Seattle, San Francisco/Bay Area, Boston y Filadelfia. Canadá albergará encuentros en Toronto y Vancouver, mientras que México será sede en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Estas son las selecciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026:

Concacaf (3/6): México, Estados Unidos, Canadá (anfitriones).

África (9/9): Marruecos, Senegal, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Sudáfrica, Costa de Marfil, Cabo Verde.

Asia (8/8): Japón, Corea del Sur, Irán, Arabia Saudita, Catar, Australia, Jordania, Uzbekistán.

Suramérica (6/6): Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia, Paraguay.

Oceanía (1/1): Nueva Zelanda.

Europa (1/16): Inglaterra.

Repechaje (2/6): Nueva Caledonia (Oceanía) y Bolivia (Conmebol)*.

*A través del repechaje, solo dos selecciones obtendrán boletos para el torneo.