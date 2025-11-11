Deportes

Hinchas de Colombia podrían pagar más por un cupo de parqueadero que por entradas a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Según la web oficial, cinco de las doce sedes estadounidenses —Boston, Dallas, Kansas City, Miami y Filadelfia— la tarifa por estacionamiento cerca de los estadios oscila entre 75 y 175 dólares

Guardar
El 5 de diciembre se
El 5 de diciembre se sorteará la fase de grupos, en donde Colombia conocerá sus rivales y estadios donde jugará - crédito Europa Press

Mientras los fanáticos del fútbol se preparan para el Mundial 2026 en Estados Unidos, el alto precio del estacionamiento emerge como un desafío inesperado para quienes planean asistir en vehículo propio.

De acuerdo con la web oficial habilitada por la Fifa para reservar lugares de parqueo, el monto necesario para asegurar un espacio puede llegar a 175 dólares por partido, lo que en algunos casos supera incluso el valor de la entrada más económica disponible.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La información publicada revela que en cinco de las doce sedes estadounidenses —Boston, Dallas, Kansas City, Miami y Filadelfia— la tarifa básica para dejar el automóvil cerca de los estadios oscila entre 75 y 175 dólares, dependiendo de la instancia del torneo y la demanda esperada.

Esta cifra representa una considerable diferencia frente al precio mínimo de los boletos para la fase de grupos, que cuesta 60 dólares en la Categoría 4, un monto inferior al de muchos estacionamientos ofertados.

El estadio Hard Rock será
El estadio Hard Rock será una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Reuters/Nathan Ray Seebeck

En partidos de mayor relevancia, los costos se incrementan sensiblemente. El encuentro por la semifinal en Dallas el catorce de julio y el partido por el tercer puesto en el Hard Rock Stadium de Miami el dieciocho de julio se destacan como los más caros hasta ahora, con espacios de estacionamiento fijados en 175 dólares. Incluso en duelos de la ronda inicial, como en Filadelfia, quienes deseen estacionar cerca deberán desembolsar 115 dólares.

La tendencia muestra además que a medida que el torneo avanza, el precio del estacionamiento se eleva. Para octavos de final en Filadelfia o cuartos de final en Boston, el valor por dejar el vehículo alcanza los 145 dólares, cantidad significativa si se toma en cuenta que este importe es adicional al de la entrada para acceder al partido.

Todavía resta conocer los precios oficiales de estacionamiento en las otras seis ciudades estadounidenses incluidas en el Mundial y en los estadios ubicados en Canadá y México, países coanfitriones. Especial atención genera la final programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, cuya información sobre aparcamiento permanece pendiente.

Un cartel promocionando la Copa
Un cartel promocionando la Copa del Mundo de 2026 se muestra en una parada de metro recién inaugurada en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el 5 de diciembre, en Los Ángeles, California, EE.UU. 22 de agosto de 2025. REUTERS/David Swanson

El proceso de obtención de entradas también ha mostrado peculiaridades: las primeras localidades se ofrecieron el 10 de septiembre pasado en un sorteo exclusivo para clientes de Visa y posteriormente, a finales de octubre, se realizó un segundo sorteo. El sorteo correspondiente a la fase de grupos se celebrará el 5 de diciembre en Washington D. C. Los precios de los boletos para todo el torneo van desde 60 hasta 6.730 dólares.

En el sitio oficial utilizado por la organización, Justpark, se advierte a los interesados: “Reserve estacionamiento para la Copa Mundial de la FIFA 26 los pases de estacionamiento solo están disponibles para quienes tengan entradas para el partido”.

Sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y selecciones ya clasificadas

Ante todo pronóstico, la selección
Ante todo pronóstico, la selección Colombia se salió con la suya y terminó mejor que nunca las eliminatorias al mundial de 2026 - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un hito al convertirse en la primera edición del torneo que contará con la participación de 48 selecciones nacionales. El campeonato internacional de fútbol más importante se disputará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. El evento está programado para celebrarse entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, y la ampliación del número de equipos ha generado expectativas respecto al desarrollo de la competencia y el impacto en las sedes.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ha confirmado que se jugarán 104 partidos durante el certamen, cifra que representa un incremento respecto a las 64 disputas en ediciones previas. El formato incluirá doce grupos de cuatro equipos y una fase de eliminación directa ampliada.

La mayoría de los partidos y la final se disputarán en Estados Unidos, que aportará 11 ciudades sede. Entre las sedes confirmadas destacan Nueva York/Nueva Jersey, Los Ángeles, Miami, Dallas, Atlanta, Houston, Kansas City, Seattle, San Francisco/Bay Area, Boston y Filadelfia. Canadá albergará encuentros en Toronto y Vancouver, mientras que México será sede en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Estas son las selecciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026:

  • Concacaf (3/6): México, Estados Unidos, Canadá (anfitriones).
  • África (9/9): Marruecos, Senegal, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Sudáfrica, Costa de Marfil, Cabo Verde.
  • Asia (8/8): Japón, Corea del Sur, Irán, Arabia Saudita, Catar, Australia, Jordania, Uzbekistán.
  • Suramérica (6/6): Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia, Paraguay.
  • Oceanía (1/1): Nueva Zelanda.
  • Europa (1/16): Inglaterra.
  • Repechaje (2/6): Nueva Caledonia (Oceanía) y Bolivia (Conmebol)*.

*A través del repechaje, solo dos selecciones obtendrán boletos para el torneo.

Temas Relacionados

Copa Mundial de la FIFA 2026Parqueaderos Mundial 2026Selección ColombiaSedes Mundial 2026

Más Noticias

René Higuita puso a James Rodríguez a la altura de Lionel Messi y Diego Armando Maradona de relevancia por su papel con la selección Colombia

El histórico portero colombiano destaca la influencia de James Rodríguez en el fútbol nacional, porque es un jugador diferente que “le da color, brillo y belleza al fútbol”

René Higuita puso a James

Presidente de Santa Fe confirmó que Harold Santiago Mosquera, figura del equipo Cardenal no continuará: “Era imposible pagarlo”

Luego de su gol ante Deportivo Cali, el 9 de noviembre de 2025, Eduardo Méndez confirmó que el delantero no continuará para la temporada 2026 en el cuadro “Cardenal”, y será la primera baja del club

Presidente de Santa Fe confirmó

Néstor Lorenzo advierte a James Rodríguez tras su salida del Club León y no tener equipo confirmado para 2026

El futbolista colombiano es jugador libre para el 2026 y escucha ofertas de clubes de México y Estados Unidos para seguir con ritmo de competencia de cara a la Copa Mundial de la Fifa 2026

Néstor Lorenzo advierte a James

Real Madrid vs. París FC: hora y dónde ver a Linda Caicedo por la Champions League Femenina

El cuadro “Merengue” quiere seguir su comienzo perfecto en el torneo de clubes a nivel femenino más importante de Europa

Real Madrid vs. París FC:

Juan Fernando Quintero tuvo fuerte cruce con periodista tras el River Plate vs. Boca Juniors: “Tampoco le damos de comer a cosas que no importan”

El plantel “millonario”, donde juega Juan Fernando Quintero, reconoció errores y asumió la responsabilidad por la derrota en el clásico, enfocándose en la última oportunidad ante Vélez

Juan Fernando Quintero tuvo fuerte
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobernador de Arauca, Renson Martínez,

Gobernador de Arauca, Renson Martínez, afirmó que el ELN estaría detrás del ataque con fusiles a su camioneta: ya había sido declarado “objetivo militar” por las disidencias

Los Pepes y Los Costeños se enfrentaron en un partido de fútbol: así fue el encuentro deportivo entre los sanguinarios enemigos

Esposa del gobernador de Arauca entregó parte de tranquilidad tras atentado en Tame: “La vida es sagrada”

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Carlos Vives, Silvestre Dangond, Blessd,

Carlos Vives, Silvestre Dangond, Blessd, Calibre 50 y más: así será la programación de la 69 Feria de Manizales

La Liendra relata una experiencia paranormal durante la grabación de su documental en Armero: “La energía que absorbimos es muy fuerte”

Marcela Gallego reveló cómo fue perdonar a su papá que la abandonó cuando era una niña: “Fue importante sacar la verdad, la rabia y ser valiente”

Lina Tejeiro se refirió a lo peor que ha leído sobre ella y lo que piensa al respecto

Yeferson Cossio habló sobre su impedimento de ser padre biológico y de la posibilidad de adoptar: “Me da embarrada que el apellido muera conmigo”

Deportes

René Higuita puso a James

René Higuita puso a James Rodríguez a la altura de Lionel Messi y Diego Armando Maradona de relevancia por su papel con la selección Colombia

Presidente de Santa Fe confirmó que Harold Santiago Mosquera, figura del equipo Cardenal no continuará: “Era imposible pagarlo”

Néstor Lorenzo advierte a James Rodríguez tras su salida del Club León y no tener equipo confirmado para 2026

Real Madrid vs. París FC: hora y dónde ver a Linda Caicedo por la Champions League Femenina

Juan Fernando Quintero tuvo fuerte cruce con periodista tras el River Plate vs. Boca Juniors: “Tampoco le damos de comer a cosas que no importan”