Esto fue lo que dijo Néstor Lorenzo a Luis Díaz tras el golazo con el Bayern Múnich en el partido ante Unión Berlín por la Bundesliga

Colombia prepara su última doble fecha FIFA, y contará con un Luis Díaz inspirado - crédito Odd Andersen / AFP - Luisa González / REUTERS

La selección Colombia se prepara para lo que será la última doble fecha Fifa del 2025, cuando juegue ante Nueva Zelanda, el 15 de noviembre, y ante Australia, el 18 de noviembre de 2025.

Néstor Lorenzo llamó a los mejores jugadores con mejor presente en sus equipos, y uno de ellos es Luis Díaz, gran figura en el fútbol alemán y el balompié europeo.

El exdelantero del Oporto y del Liverpool viene de anotar un golazo en el partido por la fecha 10 de la Bundesliga ante Unión Berlín.

Esa anatación, reseñada en todo el mundo futbolístico, no fue ajena a Néstor Lorenzo, cuando le consultaron sobre la jugada que armó el atacante colombiano.

Luis Díaz viene siendo la gran figura en Bayern Múnich, tanto en Bundesliga como en Champions League - crédito Odd Andersen/ AFP

En charla exclusiva con la periodista Marina Granziera, del Gol Caracol, el técnico argentino relató que celebró el gol de Díaz con especial admiración, destacando la versatilidad que mostró el futbolista en la acción previa al tanto.

“Lo grité también, me encantó cuando robó la pelota. Le dije a ‘Lucho’: ‘hiciste una jugada de defensor, volante y delantero, las tres en diez metros. Se reía ‘Lucho’ por eso”, contó Lorenzo a Gol Caracol.

Este comentario refleja la satisfacción del entrenador por el nivel de compromiso y entrega que Díaz exhibe en el campo, cualidades que considera fundamentales para el funcionamiento colectivo del equipo nacional.

Lorenzo subrayó la importancia de que sus dirigidos mantengan un rendimiento destacado en sus respectivos clubes y que esa calidad se traduzca en beneficio para la selección.

“Díaz evitó la salida del balón y después definió bárbaro. Gracias a Dios se encuentra en un gran momento en su club. Ojalá que continúe así”, expresó el entrenador a Gol Caracol.

Esto dijo Néstor Lorenzo sobre Australia y Nueva Zelanda: los rivales a los que enfrentará la “Tricolor”

Australia, segundo rival de la selección Colombia en lúltima doble fecha FIFA, jugará también ante Venezuela en su fecha de preparación para el Mundial 2026 - crédito Hamad I Mohammed / REUTERS

En la misma charla con el Gol Caracol, Lorenzo reveló que estos partidos representarán desafíos significativos debido a las características físicas y tácticas de los rivales

“Vamos a jugar con dos selecciones fuertes en lo físico, muy dinámicas, intensas, una un poquito más experimentada como Australia, que ha ido a competir a Asia para mejorar su nivel y lo ha mejorado. Son buenas pruebas, muy exigentes y vamos a tratar de ver a los mismos jugadores, darles minutos e ir filtrando una posible lista. De acá a junio o julio falta mucho tiempo y la actualidad va cambiando, pero es bueno ver qué alternativas se nos pueden dar en varias posiciones”, explicó el seleccionador a Gol Caracol.

Convocados de la selección Colombia para la última doble fecha FIFA ante Australia y Nueva Zelanda

Estos son los jugadores que estarán en la última doble fecha FIFA del 2025 - crédito @FCFSeleccionCol / X

Arqueros

Camilo Vargas (Atlas de México)

David Ospina (Atlético Nacional de Colombia)

Álvaro Montero (Vélez Sarsfield de Argentina)

Defensores

Jhon Lucumí (Bolonia de Italia)

Daniel Muñoz (Crystal Palace de Inglaterra)

Carlos Cuesta (Vasco da Gama de Brasil)

Yerry Mina (Cagliari de Italia)

Davinson Sánchez (Galatasaray de Turquía)

Santiago Arias (Bahía de Brasil)

Johan Mojica (Mallorca de España)

Álvaro Angulo (Independiente de Argentina)

Mediocampistas

Kevin Castaño (River Plate de Argentina)

Jorge Carrascal (Flamengo de Brasil)

Gustavo Puerta (Racing de Santander de España)

James Rodríguez (León de México)

Richard Ríos (Benfica de Portugal)

Jefferson Lerma (Crystal Palace de Inglaterra)

Juan Camilo Portilla (Talleres de Argentina)

Jhon Arias (Wolverhampton de Inglaterra)

Yáser Asprilla (Girona de España)

Delanteros

Luis Díaz (Bayern Múnich de Alemania)

Luis Suárez (Sporting de Lisboa de Portugal)

Rafael Santos Borré (Inter de Brasil)

Jhon Córdoba (Krasnodar de Rusia)

Johan Carbonero (Inter de Brasil)

Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama de Brasil)

Cuando juega la selección Colombia

Colombia quiere cerrar la última doble fecha FIFA de 2025 con dos victorias - crédito Luisa González / REUTERS

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se enfrentará a Nueva Zelanda, representante de la Confederación de Fútbol de Oceanía,el sábado 15 de noviembre de 2025 a las 6:00 p. m. (hora de Colombia) en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

El segundo compromiso tendrá lugar el martes 18 de noviembre a las 7:00 p. m. (hora de Colombia), cuando se mida ante Australia en el City Field de Nueva York.