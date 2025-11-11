Cuarta convocatoria de Jóvenes a la E en Bogotá: estos son los pasos y requisitos para acceder una de las 3.900 becas

Las becas cubren el 100% de la matrícula universitaria y otorgan un apoyo económico equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente - crédito Alcaldía de Bogotá

La Agencia Distrital para la Educación, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) anunció el lanzamiento de la cuarta convocatoria del programa Jóvenes la E con una oferta de más de 3.900 becas en 40 becas 40 universidades privadas en Bogotá.

El proceso de convocatoria permanecerá abierto entre el 11 y el 18 de noviembre de 2025. Estas becas cubren el 100% del valor de la matrícula y aseguran, cada semestre, un apoyo económico equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente (smmlv) para cada beneficiario.

Los requisitos para postularse al programa incluyen haber culminado estudios de bachillerato en colegios de la ciudad o haber validado el título con el Icfes en Bogotá, tener un máximo de 28 años, presentación de la prueba Saber 11, y no haber sido beneficiario de otras estrategias distritales similares ni encontrarse cursando o haber egresado recientemente de un programa universitario.

El evento tendrá charlas y conversatorios que entregan información de valor a los interesados, un foro académico para hablar sobre la importancia de la educación internacional - crédito iStock

La selección de los beneficiarios se fundamenta en criterios como la equidad y el mérito, otorgando puntajes adicionales a quienes se encuentren en condiciones de vulnerabilidad estructural (pertenencia étnica, discapacidad, víctimas del conflicto o de violencia de género), vulnerabilidad económica según el Sisbén, desempeño académico en la prueba Saber 11 y liderazgo juvenil. También se reconocerán trayectorias destacadas en consejerías de juventud, deportes y anteriores programas distritales.

La convocatoria se desarrolla en dos líneas: Jóvenes a la E – Universidades Privadas y Jóvenes a la E – Talentos Excepcionales. La segunda reconoce y acompaña a 350 jóvenes con desempeño sobresaliente en lo académico, artístico o deportivo. Los beneficiarios de la línea Talentos Excepcionales podrán cursar estudios de pregrado técnico, tecnológico o profesional en instituciones acreditadas, priorizando áreas de alta empleabilidad.

Se destinarán becas especialmente a quienes obtuvieron puntajes sobresalientes (percentiles 99 y 100) en la prueba Saber 11, artistas en música, danza, artes visuales o digital, y deportistas de alto rendimiento que representen a Bogotá. La preselección estuvo a cargo de la Secretaría de Cultura, Idartes, el Idrd y la Agencia Atenea, que convocaron formalmente a los talentos elegidos a postularse entre el 11 y el 18 de noviembre, promoviendo la excelencia juvenil en la ciudad.

El proceso de inscripción para las becas Jóvenes a la E estará abierto del 11 al 18 de noviembre de 2025 en la plataforma oficial de la Agencia Atenea - crédito Alcaldía de Bogotá

De acuerdo con el director general de la Agencia Atenea, Víctor Saavedra Mercado, el programa Jóvenes a la E constituye una estrategia para fortalecer la educación como motor de movilidad social, innovación y equidad en la ciudad. “Con Jóvenes a la E fortalecemos la educación como el principal motor de movilidad social, innovación y equidad en Bogotá. Apostamos por una ciudad que cree en sus jóvenes y que transforma su futuro a través del conocimiento”, puntualizó Saavedra.

Los datos históricos del programa reflejan su impacto positivo: la tasa de retorno promedio de los programas ofertados alcanza un 62,1%, la empleabilidad es del 84% en programas universitarios y del 85% en técnicos y tecnológicos, con salarios que promedian 3,1 millones de pesos para programas universitarios y 2,9 millones para los programas técnicos, evidenciando el papel del programa en la movilidad social y en el desarrollo económico del distrito.

En la vigente convocatoria, los aspirantes pueden acceder a una oferta de 39 universidades habilitadas y 249 programas académicos, entre los que destacan

Ingeniería de sistemas (589 cupos)

Ingeniería de software (366)

Derecho (137)

Economía (130)

Administración de empresas (119)

Tecnología en logística (119)

Ingeniería industrial (118)

Enfermería (116)

Los requisitos incluyen haber terminado el bachillerato en Bogotá, tener máximo 28 años y no haber sido beneficiario de otros programas distritales similares - crédito John Paz/Colprensa

Para registrarse en la plataforma JE4 Línea General, los interesados en aplicar a las becas deben seguir estos pasos:

Ingresar a la página oficial www.agenciaatenea.gov.co/convocatorias y ubicar la convocatoria correspondiente (“Jóvenes a la E – Educación Superior, Cuarta Convocatoria”). Crear una cuenta nueva con los datos personales o, si ya se dispone de un usuario, iniciar sesión directamente. Completar la información personal requerida y aceptar la política de tratamiento de datos personales. Diligenciar cuidadosamente la hoja de vida, llenando todos los recuadros y cargando los documentos solicitados, como soporte de residencia, certificado de pertenencia étnica, registro civil y certificado electoral si aplica. Validar la hoja de vida para avanzar a la selección de programas. Hacer clic en “Ir a Inscripciones” y acceder a la opción “Convocatorias” en la barra lateral para explorar la oferta. Leer los requisitos antes de seleccionar los programas deseados. Elegir los programas académicos de interés, ordenarlos por preferencia y confirmar la inscripción. Una vez guardada la información, verificar el mensaje de “Inscripción finalizada” y revisar el correo electrónico registrado, incluyendo la carpeta de spam.

Finalmente, toda la información sobre criterios, requisitos, puntajes y lineamientos está disponible en el portal oficial de la Agencia Atenea: https://www.agenciaatenea.gov.co/convocatorias/jovenes-la-e-4-educacion-superior-en-instituciones-privadas. La publicación de resultados está prevista para el 15 de diciembre de 2025 y la formalización del beneficio podrá realizarse hasta el 31 de enero de 2026.