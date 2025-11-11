Cuarta convocatoria de Jóvenes a la E en Bogotá: estos son los pasos y requisitos para acceder una de las 3.900 becas

La Agencia Distrital para la Educación, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) anunció el lanzamiento de la cuarta convocatoria del programa Jóvenes la E con una oferta de más de 3.900 becas en 40 becas 40 universidades privadas en Bogotá.
El proceso de convocatoria permanecerá abierto entre el 11 y el 18 de noviembre de 2025. Estas becas cubren el 100% del valor de la matrícula y aseguran, cada semestre, un apoyo económico equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente (smmlv) para cada beneficiario.
Los requisitos para postularse al programa incluyen haber culminado estudios de bachillerato en colegios de la ciudad o haber validado el título con el Icfes en Bogotá, tener un máximo de 28 años, presentación de la prueba Saber 11, y no haber sido beneficiario de otras estrategias distritales similares ni encontrarse cursando o haber egresado recientemente de un programa universitario.
La selección de los beneficiarios se fundamenta en criterios como la equidad y el mérito, otorgando puntajes adicionales a quienes se encuentren en condiciones de vulnerabilidad estructural (pertenencia étnica, discapacidad, víctimas del conflicto o de violencia de género), vulnerabilidad económica según el Sisbén, desempeño académico en la prueba Saber 11 y liderazgo juvenil. También se reconocerán trayectorias destacadas en consejerías de juventud, deportes y anteriores programas distritales.
La convocatoria se desarrolla en dos líneas: Jóvenes a la E – Universidades Privadas y Jóvenes a la E – Talentos Excepcionales. La segunda reconoce y acompaña a 350 jóvenes con desempeño sobresaliente en lo académico, artístico o deportivo. Los beneficiarios de la línea Talentos Excepcionales podrán cursar estudios de pregrado técnico, tecnológico o profesional en instituciones acreditadas, priorizando áreas de alta empleabilidad.
Se destinarán becas especialmente a quienes obtuvieron puntajes sobresalientes (percentiles 99 y 100) en la prueba Saber 11, artistas en música, danza, artes visuales o digital, y deportistas de alto rendimiento que representen a Bogotá. La preselección estuvo a cargo de la Secretaría de Cultura, Idartes, el Idrd y la Agencia Atenea, que convocaron formalmente a los talentos elegidos a postularse entre el 11 y el 18 de noviembre, promoviendo la excelencia juvenil en la ciudad.
De acuerdo con el director general de la Agencia Atenea, Víctor Saavedra Mercado, el programa Jóvenes a la E constituye una estrategia para fortalecer la educación como motor de movilidad social, innovación y equidad en la ciudad. “Con Jóvenes a la E fortalecemos la educación como el principal motor de movilidad social, innovación y equidad en Bogotá. Apostamos por una ciudad que cree en sus jóvenes y que transforma su futuro a través del conocimiento”, puntualizó Saavedra.
Los datos históricos del programa reflejan su impacto positivo: la tasa de retorno promedio de los programas ofertados alcanza un 62,1%, la empleabilidad es del 84% en programas universitarios y del 85% en técnicos y tecnológicos, con salarios que promedian 3,1 millones de pesos para programas universitarios y 2,9 millones para los programas técnicos, evidenciando el papel del programa en la movilidad social y en el desarrollo económico del distrito.
En la vigente convocatoria, los aspirantes pueden acceder a una oferta de 39 universidades habilitadas y 249 programas académicos, entre los que destacan
- Ingeniería de sistemas (589 cupos)
- Ingeniería de software (366)
- Derecho (137)
- Economía (130)
- Administración de empresas (119)
- Tecnología en logística (119)
- Ingeniería industrial (118)
- Enfermería (116)
Para registrarse en la plataforma JE4 Línea General, los interesados en aplicar a las becas deben seguir estos pasos:
- Ingresar a la página oficial www.agenciaatenea.gov.co/convocatorias y ubicar la convocatoria correspondiente (“Jóvenes a la E – Educación Superior, Cuarta Convocatoria”).
- Crear una cuenta nueva con los datos personales o, si ya se dispone de un usuario, iniciar sesión directamente.
- Completar la información personal requerida y aceptar la política de tratamiento de datos personales.
- Diligenciar cuidadosamente la hoja de vida, llenando todos los recuadros y cargando los documentos solicitados, como soporte de residencia, certificado de pertenencia étnica, registro civil y certificado electoral si aplica.
- Validar la hoja de vida para avanzar a la selección de programas.
- Hacer clic en “Ir a Inscripciones” y acceder a la opción “Convocatorias” en la barra lateral para explorar la oferta.
- Leer los requisitos antes de seleccionar los programas deseados.
- Elegir los programas académicos de interés, ordenarlos por preferencia y confirmar la inscripción.
- Una vez guardada la información, verificar el mensaje de “Inscripción finalizada” y revisar el correo electrónico registrado, incluyendo la carpeta de spam.
Finalmente, toda la información sobre criterios, requisitos, puntajes y lineamientos está disponible en el portal oficial de la Agencia Atenea: https://www.agenciaatenea.gov.co/convocatorias/jovenes-la-e-4-educacion-superior-en-instituciones-privadas. La publicación de resultados está prevista para el 15 de diciembre de 2025 y la formalización del beneficio podrá realizarse hasta el 31 de enero de 2026.