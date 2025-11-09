Deportes

Colombia vs. Corea del Norte: hora y dónde ver el último partido de la Tricolor en la fase de grupos de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

Tras el empate sin goles contra El Salvador, la Amarilla está obligada a sumar los tres puntos contra Corea del Norte para no depender de nadie y asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo Sub-17

La selección Colombia puede clasificar
La selección Colombia puede clasificar a octavos de final a falta de una fecha para finalizar la fase de grupos del Mundial Sub-17 - crédito FCF

La definición del Grupo G en el Mundial Sub 17 de Catar presenta a una Colombia presionada y a una Corea del Norte consolidada como líder de la zona. El próximo lunes 10 de noviembre, ambas selecciones se enfrentarán en un duelo con múltiples implicancias: mientras el conjunto asiático busca asegurar el primer puesto, los sudamericanos llegan con la urgencia de un triunfo tras dos empates consecutivos, uno frente a Alemania y otro ante El Salvador.

Después de igualar ante los alemanes —un empate que dejó sensaciones positivas por la respuesta táctica y el carácter mostrado frente a una potencia—, el equipo colombiano que dirige Freddy Hurtado vivió un segundo encuentro frustrante.

Aunque Colombia dominó claramente la posesión y generó reiteradas situaciones ante El Salvador, la falta de eficacia en el último toque resultó en un 0-0 que encendió las alarmas. En el segundo partido se evidenció la ansiedad en los juveniles y la falta de inteligencia en la toma de decisiones en la mitad de campo del equipo rival.

La selección Colombia tiene como
La selección Colombia tiene como meta superar el cuarto puesto conseguido en la Copa Mundial del 2009 - crédito FCF
  1. Corea del Norte: 4 puntos / +5 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  2. Alemania: 2 puntos / 0 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  3. Colombia: 2 puntos / 0 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  4. El Salvador: 1 punto / -5 diferencia de gol / 2 partidos jugados.

En contraste, Corea del Norte llega a este compromiso con un rendimiento sólido: lidera la tabla con 4 puntos, tras una victoria abultada ante El Salvador, donde marcó 5 goles, y un empate frente a Alemania.

Su juego se ha caracterizado por la intensidad y el aprovechamiento de transiciones rápidas que castigan cualquier desacierto rival. El delantero Kim Yu-Jin, autor de dos goles en esta competencia, representa la principal amenaza en ataque para la defensa colombiana.

Con dos unidades y ubicado en la tercera posición del grupo, Colombia depende de sí misma para avanzar, aunque un empate solo le permitiría mantener chances mínimas a la espera de otros resultados. En caso de derrota, la eliminación sería inmediata. Los analistas destacan que la selección cuenta con una estructura defensiva confiable.

Sin embargo, la principal falencia radica en la generación de juego ofensivo, ya que el equipo carece de un enlace claro entre el mediocampo y el ataque, lo que lo obliga a cargar el peso de la ofensiva por las bandas, sin lograr la precisión suficiente para convertir.

Santiago Londoño es el centro
Santiago Londoño es el centro delantero titular y una de las figuras de la selección Colombia dirigida por Fredy Hurtado - crédito FCF

En el ataque colombiano, la figura de Santiago Londoño se perfila como el principal argumento para cambiar la historia. Para la selección dirigida por Freddy Hurtado, el desafío tiene un doble filo: eludir los errores de definición que lo persiguen desde el comienzo del certamen y superar el planteo físico y directo de su oponente asiático.

El partido, programado para las 8:30 a. m. (hor de Colombia), será transmitido en directo por Caracol TV, DSports y RCN TV. Un triunfo mantendrá con vida la ilusión de la Tricolor en Catar, mientras que cualquier otro resultado la dejaría al borde o fuera del torneo, dependiendo de lo que suceda en el otro encuentro de la jornada.

Ficha del partido

Afiche del partido de la
Afiche del partido de la selección Colombia vs. Corea del Norte - crédito FCF
  • Selección Colombia vs. Selección de Alemania - Fecha 3 del Grupo G de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025.
  • Lugar: Campo de juego 1 del Aspire Zone - Rayán, Catar.
  • Fecha y hora: lunes 10 de noviembre - 8:30 a. m. hora colombiana
  • Transmisión: FIFA +, DSports, Gol Caracol y RCN Fútbol
  • Posible alineación selección Colombia: Jorman Mendoza (A); Criss Macías, Brait García, Jesús Peñaloza, Didier Henao; Cristian Orozco, Ángel Mora, Juan Cataño; Cristian Flórez, Gerónimo Mancilla y Santiago Londoño.
  • D.T. selección Colombia: Freddy Hurtado.

