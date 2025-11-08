Deportes

EN VIVO Fortaleza vs. Junior, fecha 19 de la Liga BetPlay 2025-II: duelo clave por el “punto invisible” en Techo

Con los dos equipos ya clasificados a los cuadrangulares, los Amix y los Tiburones se enfrentan para buscar la ventaja deportiva, aunque con los bogotanos en mejor momento que el equipo de Alfredo Arias

Guardar
Fortaleza y Junior, un duelo
Fortaleza y Junior, un duelo de mucho nivel en la fecha 19 de la Liga BetPlay en Techo - crédito Colprensa

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Fortaleza CEIF y el Junior de Barranquilla, en el estadio Metropolitano de Techo, por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2025-II.

19:28 hsHoy

Estos son los convocados de Fortaleza

Lista de convocados de Fortaleza
Lista de convocados de Fortaleza en el estadio de Techo, para el partido contra el Junior - crédito Fortaleza Ceif
19:14 hsHoy

Convocados del Junior

Estos son los 20 jugadores
Estos son los 20 jugadores con los que Junior viajó a Bogotá, donde enfrentará a Fortaleza - crédito Junior FC
19:14 hsHoy

Partidos de la fecha 19 de la Liga BetPlay

Viernes 7 de noviembre

Envigado 1-1 Millonarios

Pereira 1-4 Medellín

Tolima 3-1 Llaneros

Sábado 8 de noviembre

Fortaleza Ceif vs. Junior: ​4:10 p. m.

Atlético Nacional vs. Águilas Doradas: ​6:20 p. m.

Bucaramanga vs. La Equidad: ​8:30 p. m.

Domingo 9 de noviembre

Once Caldas vs. Pasto: ​2:00 p. m.

Alianza FC vs. Boyacá Chicó: ​4:10 p. m.

América vs. Unión Magdalena: ​6:20 p. m.

Santa Fe vs. Deportivo Cali: ​8:30 p. m.

19:14 hsHoy

Por su parte, Junior de Barranquilla quiere mejorar su campaña en la recta final, pues comenzó como un líder sólido y férreo candidato al título, pero con el paso de los partidos perdió ese empujón y viene de perder como local ante Santa Fe por 2-1, lo que abrió dudas sobre el nivel de la plantilla para los cuadrangulares.

Junior de Barranquilla genera preocupación
Junior de Barranquilla genera preocupación porque la plantilla no es tan fuerte como en las primeras fechas de la Liga BetPlay - crédito Colprensa
19:14 hsHoy

Fortaleza es una de las sorpresas del segundo semestre de 2025, con una plantilla que no tenía muchas figuras y gracias al trabajo táctico, logró no solo su primera clasificación en la primera división, sino que aspira a ser líder o segundo en la tabla de posiciones.

Fortaleza llegó por primera vez
Fortaleza llegó por primera vez a unos cuadrangulares de la Liga BetPlay y ahora quiere terminar como líder de la fase de Todos contra Todos - crédito Colprensa
19:14 hsHoy

Se juega la penúltima jornada del campeonato colombiano, en el que se pueden definir más clasificados a los cuadrangulares y los clubes que entrarán en la pelea por ser cabeza de serie en el sorteo, que además los beneficia con la ventaja deportiva en caso de empate, que es el objetivo de los dos equipos que se medirán en Techo.

