EN VIVO Fortaleza vs. Junior, fecha 19 de la Liga BetPlay 2025-II: duelo clave por el “punto invisible” en Techo

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Fortaleza CEIF y el Junior de Barranquilla, en el estadio Metropolitano de Techo, por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2025-II.
Viernes 7 de noviembre
Envigado 1-1 Millonarios
Pereira 1-4 Medellín
Tolima 3-1 Llaneros
Sábado 8 de noviembre
Fortaleza Ceif vs. Junior: 4:10 p. m.
Atlético Nacional vs. Águilas Doradas: 6:20 p. m.
Bucaramanga vs. La Equidad: 8:30 p. m.
Domingo 9 de noviembre
Once Caldas vs. Pasto: 2:00 p. m.
Alianza FC vs. Boyacá Chicó: 4:10 p. m.
América vs. Unión Magdalena: 6:20 p. m.
Santa Fe vs. Deportivo Cali: 8:30 p. m.
Por su parte, Junior de Barranquilla quiere mejorar su campaña en la recta final, pues comenzó como un líder sólido y férreo candidato al título, pero con el paso de los partidos perdió ese empujón y viene de perder como local ante Santa Fe por 2-1, lo que abrió dudas sobre el nivel de la plantilla para los cuadrangulares.
Fortaleza es una de las sorpresas del segundo semestre de 2025, con una plantilla que no tenía muchas figuras y gracias al trabajo táctico, logró no solo su primera clasificación en la primera división, sino que aspira a ser líder o segundo en la tabla de posiciones.
Se juega la penúltima jornada del campeonato colombiano, en el que se pueden definir más clasificados a los cuadrangulares y los clubes que entrarán en la pelea por ser cabeza de serie en el sorteo, que además los beneficia con la ventaja deportiva en caso de empate, que es el objetivo de los dos equipos que se medirán en Techo.