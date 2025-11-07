Millonarios perdería a Leonardo Castro por lo que queda de 2025: esta es su lesión y el reemplazo ante Envigado

Leonardo Castro venía de recuperarse de una fractura de peroné que lo sacó de las canchas por cinco meses - crédito Colprensa

La ausencia de Leonardo Castro, delantero clave de Millonarios, marcará el partido ante Envigado por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2025-II, pues el atacante sufrió una distensión en el bíceps femoral de la pierna derecha durante un entrenamiento, lo que lo deja fuera de la convocatoria para el compromiso en el Polideportivo Sur.

El club no ha precisado el tiempo estimado de recuperación, lo que incrementa la incertidumbre sobre su disponibilidad para los encuentros restantes de la fase regular, en la que solo quedan dos jornadas y todo apunta que se despide de lo que queda de la temporada.

Cabe recordar que los azules aún siguen vivos en la pelea por los cuadrangulares, con una mínima opción si ganan los dos partidos y dependiendo de resultados, pero ahora mirando la reclasificación para alcanzar uno de los tres cupos en esa tabla para la Copa Sudamericana 2026.

Lesión de Leonardo Castro

El comunicado oficial de Millonarios, detalló que “durante la sesión de entrenamiento de este miércoles, el jugador Leonardo Castro sufrió una distensión de su bíceps femoral de la pierna derecha, motivo por el cual no se encuentra elegible para el compromiso contra Envigado válido por la fecha 19”.

La noticia representa un golpe para el equipo, que busca asegurar su clasificación en la Liga BetPlay y depende tanto de sus propios resultados como de los de otros rivales directos, y necesitaba los goles de su máximo artillero para mantener esa mínima posibilidad.

Leonardo Castro se perderá el partido ante Envigado por lesión y posiblemente frente a Boyacá Chicó - crédito Millonarios FC

La baja de Castro se produce en un momento delicado para el club. El delantero, que recientemente renovó su contrato tras superar una lesión de ligamentos, se reincorporó al plantel para el tramo final del campeonato.

Sin embargo, la proximidad entre el partido ante Envigado y el siguiente encuentro frente a Boyacá Chicó en Tunja complica las posibilidades de que el jugador nacido en El Tambo, Cauca, reaparezca antes del cierre del semestre. El club informará en la próxima convocatoria si Castro podrá regresar o si su vuelta se postergará hasta 2026.

Leonardo Castro volvería a las canchas con Millonarios hasta 2026, por la posible eliminación del club en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Ante la ausencia del goleador, el técnico Hernán Torres debe replantear su esquema ofensivo. La principal alternativa para ocupar el puesto de centrodelantero es Juan Esteban Carvajal, que regresa a la convocatoria tras varias fechas sin actividad. Además, Jorge Hurtado y Santiago Giordana figuran como opciones en la lista, lo que deja en manos del entrenador la decisión sobre quién asumirá la responsabilidad de liderar el ataque en un partido clave para las aspiraciones del club.

Nuevo intento por Néiser

El contexto institucional de Millonarios añade complejidad al momento deportivo, empezando por el armado de la plantilla para la temporada 2025, el cambio de técnico en el segundo semestre y los líos para vender a algunos de sus jugadores en la actual campaña, en especial con sus canteranos.

A menos de un mes de que termine su contrato, Néiser Villarreal volvería a ser llamado por Millonarios para presentarse tras el mundial sub-20 - crédito @alexisnoticias/X

Uno de los casos más notorios es el de Néiser Villarreal, delantero que, tras su participación en el Mundial Sub-20, no se presentó a los entrenamientos y ha evitado el contacto con la directiva. Según el periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports, el club ha iniciado un proceso administrativo y ha emitido una segunda citación oficial para que Villarreal se presente en las oficinas, advirtiendo que la situación podría derivar en sanciones más severas si el jugador persiste en su ausencia.

En este escenario, Millonarios encara la recta final de la Liga BetPlay con la necesidad de sumar puntos y resolver situaciones internas que afectan su estabilidad. Mientras tanto, Leonardo Castro ya está bajo supervisión médica y su evolución será determinante para definir el momento de su regreso a las canchas.