Así fue como Néstor Lorenzo le hizo un favor a Atlético Nacional y América de Cali: todo por la convocatoria de selección Colombia

En la convocatoria de la selección Colombia para los amistosos de noviembre, fue notoria la poca cantidad de jugadores de la Liga BetPlay - crédito Colprensa / FCF

La selección Colombia presentó su lista de convocados para los amistosos ante Nueva Zelanda y Australia, el 15 y 18 de noviembre, en la que terminará de probar a los jugadores con los que aspira disputar el mundial de 2026, para el que tendrá solo 26 cupos y el entrenador quiere mirar cada opción.

Entre esas alternativas, Néstor Lorenzo se fijó mucho en jugadores de la Liga BetPlay, en especial de Atlético Nacional y América de Cali, pues previamente iban a ser los clubes que suministrarían futbolistas para el nuevo llamado de la Tricolor en Estados Unidos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, todo parece indicar que el entrenador argentino le hizo un favor a las dos escuadras, que se encuentran en semifinales de Copa Colombia y en las últimas jornadas de la Liga BetPlay, en especial los rojos, que le apuntan a llegar a los cuadrangulares en la fecha 20.

El caso de Nacional y América

Durante los últimos partidos, algunos hombres de las escuadras antioqueña y vallecaucana destacaron en el fútbol colombiano, al punto de que empezaron a sonar con fuerza para llegar al combinado nacional, aprovechando que está en etapa de amistosos de preparación.

Según medios como El País, América de Cali y Atlético Nacional aportarían seis jugadores a la selección Colombia, aprovechando que el técnico Néstor Lorenzo analiza a varios deportistas que sirvan como opción para el mundial, pues no quiere depender siempre de la base titular.

Josen Escobar, supuestamente, iba a tener oportunidad en los amistosos de la selección Colombia - crédito América de Cali

Entre aquellos futbolistas aparecían Rafael Carrascal y Josen Escobar por parte de los rojos, mientras que de los verdes aparecían David Ospina, Andrés Román, Jorman Campuzano y Marino Hinestroza, este último volviendo a una convocatoria después de estar ausente en octubre.

Sin embargo, Néstor Lorenzo solo llamó a Ospina porque, al parecer, no quería afectar a Nacional y América en las finales, pues los dos se verán el domingo 16 de noviembre por las semifinales de la Copa Colombia, partido de vuelta, y también para la última jornada e inicio de cuadrangulares de la Liga BetPlay, aunque dicha información no está confirmada.

David Ospina fue el único jugador de la Liga BetPlay convocado por la selección Colombia - crédito Luisa González/REUTERS

Cabe recordar que desde el sábado 8 de noviembre comenzará la concentración de la selección Colombia en Estados Unidos, en Fort Lauderdale, y terminará el miércoles 19 del mismo mes, en Nueva York, que será la última aparición del combinado cafetero en 2025.

Los convocados

De otra parte, la Federación Colombiana de Fútbol publicó el listado de los 26 jugadores con los que se afrontarán los últimos dos juegos del año, en los que destaca que casi todos cuentan con experiencia en el proceso del técnico Néstor Lorenzo, que llamó a la estructura principal de su plantilla.

Para empezar, Jorge Carrascal volvió a la convocatoria por sus buenas actuaciones con el Flamengo de Brasil, al igual que Jhon Arias, proveniente del Wolverhampton, Andrés Gómez y Carlos Cuesta del Vasco da Gama, Gustavo Puerta del Racing de Santander y Yaser Asprilla, del Girona.

Jorge Carrascal volvió a la selección Colombia y en gran momento con el Flamengo, finalista de la Copa Libertadores - crédito Reuters

Convocatoria de Colombia

Álvaro Angulo — Pumas (MEX)

Álvaro Montero — Vélez Sarsfield (ARG)

Camilo Vargas — Atlas F.C. (MEX)

Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama (BRA)

Carlos Cuesta — Vasco da Gama (BRA)

Daniel Muñoz — Crystal Palace F.C (ENG)

Dávinson Sánchez — Galatasaray S.K. (TUR)

David Ospina — Atlético Nacional (COL)

Gustavo Puerta — Racing de Santander (ESP)

James Rodríguez — Club León (MEX)

Jefferson Lerma — Crystal Palace F.C. (ENG)

Jhon Arias — Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

Jhon Córdoba — F.C. Krasnodar (RUS)

Jhon Lucumí — Bologna F.C. (ITA)

Johan Carbonero — Internacional SC (BRA)

Johan Mojica — R.C.D Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal — Flamengo (BRA)

Juan Camilo Portilla — C.A. Talleres (ARG)

Kevin Castaño — River Plate (ARG)

Luis Díaz — F.C. Bayern Múnich (GER)

Luis Suárez — Sporting C.P. (POR)

Rafael Santos Borré — Internacional SC (BRA)

Richard Ríos — S.L. Benfica (POR)

Santiago Arias — E.C. Bahía (BRA)

Yáser Asprilla — Girona F.C. (ESP)

Yerry Mina — Cagliari Calcio (ITA)