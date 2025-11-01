Deportes

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen EN VIVO, fecha 9 de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

Los “Gigantes de Baviera” quieren seguir su buena racha en el campeonato alemán, y para ello contarán con el guajiro

Los "Gigantes de Baviera" quieren
Los "Gigantes de Baviera" quieren ampliar su racha de goles en la Bundesliga - crédito Thilo Schmuelgen / REUTERS

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto de la fecha 9 de la Bundesliga del partido entre Bayern Múnich y el Bayer Leverkusen.

13:00 hsHoy

Técnico del Bayern Múnich habló sobre el estado de Luis Díaz tras la seguidilla de partidos que ha jugado el colombiano

Vincent Kompany asegura que el atacante guajiro está en óptimas condiciones para enfrentar al Bayer Leverkusen, luego de acumular la mayor cantidad de minutos en la actual campaña

El técnico de los "Gigantes
El técnico de los "Gigantes de Baviera" habló sobre la seguidilla de partidos que jugó el delantero colombiano - crédito Thilo Schmuelgen / REUTERS

El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, despejó cualquier duda sobre el estado físico de Luis Díaz al asegurar que el futbolista colombiano se encuentra en óptimas condiciones para mantener el exigente ritmo de la temporada.

12:27 hsHoy

Los tres mejores goles de la fecha 8 de la Bundesliga

  1. Assan Quédraogo en la goleada del RB Leipzig por 6-0 ante Augsburgo
  2. Chris Führich en la victoria por 2-1 del Stuttgart ante Mainz 05
  3. Ernest Poku en la victoria del Bayer Leverkusen por 2-0 ante Friburgo
12:22 hsHoy

Luis Díaz aportó gol y asistencia en la Copa de Alemania: fue 1-4 del Bayern Múnich al Colonia

El atacante colombiano fue de la partida en el duelo que se jugó en el RheinEnergieStadion de Colonia, en territorio germano, y fue vital para el pase de los bávaros a la tercera ronda del certamen

Luis Díaz fue una de
Luis Díaz fue una de las máximas figuras del Bayern frente al Colonia- crédito @FCBayernES/X

Bienvenidos al EN VIVO del duelo entre el Colonia y el Bayern Múnich, que contará con Luis Díaz dentro de su nómina titular, válido por la segunda ronda de la Copa de Alemania, uno de los certámenes más antiguos en territorio europeo.

12:12 hsHoy

Afiche del Bayern Múnich presentando el partido ante el Bayer Leverkusen

Los "Gigantes de Baviera" presentaron
Los "Gigantes de Baviera" presentaron el partido con Michael Olise como protagonista - crédito @FCBayernES / X
11:54 hsHoy

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 9 de la Bundesliga

Los “Gigantes de Baviera” buscan ampliar su racha ante “La Fábrica” en condición de local

Los "Gigantes de Baviera" quieren
Los "Gigantes de Baviera" quieren seguir su racha perfecta en el campeoanto alemán - crédito Thilo Schmuelgen / REUTERS

La Bundesliga continúa su acción con el partido entre los “Gigantes de Baviera” y uno de los equipos animadores del campeonato alemán: Bayer Leverkusen.

11:42 hsHoy

Así va la fecha 9 de la Bundesliga

Los amarillos y negros ganaron
Los amarillos y negros ganaron y siguen en la lucha por la Bundesliga - crédito Matthias Schrader / AP Foto

La Bundesliga comenzó el 31 de octubre de 2025 con victoria para el Borussia Dortmund por 1-0 en el WWK Arena, con gol de Serhou Guirassy al minuto 37 de partido.

La jornada del 1 de noviembre de 2025 comenzará a partir de las 9:30 a. m. (hora de Colombia). RB Leipzig recibirá a Stuttgart en el Red Bull Arena, mientras que Mainz 05 jugará ante Werder Bremen. Estos son los principales resultados:

31 de octubre de 2025

Augsburgo 0-1 Borussia Dortmund

  • Estadio: WWK Arena de Augsburgo
  • Árbitro: Tobias Stieler
  • Goles: Serhou Guirassy al minuto 37

1 de noviembre de 2025

Heidenheim vs. Eintracht Frankfurt

  • Estadio: Voith-Arena de Heidenheim
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Christian Dingert
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Mainz 05 vs. Werder Bremen

  • Estadio: Mewa Arena de Mainz
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Florian Badstübner
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

RB Leipzig vs. Stuttgart

  • Estadio: Red Bull Arena de Leipzig
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Sven Jablonski
  • Transmisión de TV:

St. Pauli vs. Borussia Mönchengladbach

  • Estadio: Millerntor-Stadion de Hamburgo
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Robert Hartmann
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Union Berlín vs. Friburgo

  • Estadio: Stadion An der Alten Försterei de Berlín
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Sören Storks
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

2 de noviembre de 2025

Colonia vs. Hamburgo

  • Estadio: RheinEnergieStadion de Colonia
  • Hora: 9:30 a. m.
  • Árbitro: Daniel Schlager
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Wolfsubrgo vs. Hoffenhein

  • Estadio: Volskwagen Arena
  • Hora: 11:30 a. m.
  • Árbitro: Frank Willenborg
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium
11:26 hsHoy

Los “Gigantes de Baviera” quieren seguir en lo más alto de la Bundesliga

Luis Díaz viene de marcar
Luis Díaz viene de marcar en la Copa de Alemania - crédito Thilo Schmuelgen / REUTERS

El partido se jugará el 1 de noviembre de 2025 en el estadio Allianz Arena, de Múnich, a partir de las 12:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de ESPN, Disney Plus (planes estándar y premium).

El árbitro del encuentro será Deniz Aytekin.

En el Bayern Múnich, continúa su racha ganadora: el 29 de octubre de 2025 aplastó por 4-1 al Colonia por la Copa de Alemania, y extendió su racha de victorias a 17 encuentros de forma oficial.

Con goles de Luis Díaz al minuto 36 (quien empató el partido después del gol inicial de Ragnar Ache al minuto 31), doblete del inglés Harry Kane al 38 y 64, y anotación de Michael Olise al 72, los dirigidos por Vincent Kompany, se llevó la clasificación del estadio RheinEnergieStadion.

En el equipo que oficiará como visitante en esta ocasión, también jugó la Copa de Alemania, el mismo día que el Bayern Múnich (29 de octubre de 2025).

Allí derrotó por 4-2 al Padeborn en condición de visitante, en el estadio Home Deluxe Arena. Con goles de Alejandro Grimaldo al minuto 60 y de Stefano Marino al 90, la llave se definió en los tiempos extra.

