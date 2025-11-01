Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen EN VIVO, fecha 9 de la Bundesliga con Luis Díaz en acción

El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, despejó cualquier duda sobre el estado físico de Luis Díaz al asegurar que el futbolista colombiano se encuentra en óptimas condiciones para mantener el exigente ritmo de la temporada.

Ernest Poku en la victoria del Bayer Leverkusen por 2-0 ante Friburgo

Chris Führich en la victoria por 2-1 del Stuttgart ante Mainz 05

Assan Quédraogo en la goleada del RB Leipzig por 6-0 ante Augsburgo

Los tres mejores goles de la fecha 8 de la Bundesliga

Bienvenidos al EN VIVO del duelo entre el Colonia y el Bayern Múnich, que contará con Luis Díaz dentro de su nómina titular, válido por la segunda ronda de la Copa de Alemania, uno de los certámenes más antiguos en territorio europeo.

La Bundesliga continúa su acción con el partido entre los “Gigantes de Baviera” y uno de los equipos animadores del campeonato alemán: Bayer Leverkusen.

La jornada del 1 de noviembre de 2025 comenzará a partir de las 9:30 a. m. (hora de Colombia). RB Leipzig recibirá a Stuttgart en el Red Bull Arena, mientras que Mainz 05 jugará ante Werder Bremen. Estos son los principales resultados:

La Bundesliga comenzó el 31 de octubre de 2025 con victoria para el Borussia Dortmund por 1-0 en el WWK Arena, con gol de Serhou Guirassy al minuto 37 de partido.

Los “Gigantes de Baviera” quieren seguir en lo más alto de la Bundesliga

Luis Díaz viene de marcar en la Copa de Alemania - crédito Thilo Schmuelgen / REUTERS

El partido se jugará el 1 de noviembre de 2025 en el estadio Allianz Arena, de Múnich, a partir de las 12:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de ESPN, Disney Plus (planes estándar y premium).

El árbitro del encuentro será Deniz Aytekin.

En el Bayern Múnich, continúa su racha ganadora: el 29 de octubre de 2025 aplastó por 4-1 al Colonia por la Copa de Alemania, y extendió su racha de victorias a 17 encuentros de forma oficial.

Con goles de Luis Díaz al minuto 36 (quien empató el partido después del gol inicial de Ragnar Ache al minuto 31), doblete del inglés Harry Kane al 38 y 64, y anotación de Michael Olise al 72, los dirigidos por Vincent Kompany, se llevó la clasificación del estadio RheinEnergieStadion.

En el equipo que oficiará como visitante en esta ocasión, también jugó la Copa de Alemania, el mismo día que el Bayern Múnich (29 de octubre de 2025).