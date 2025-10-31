Santa Fe le crea más problemas a la Dimayor en la Liga BetPlay: se vendría un nuevo aplazamiento

Santa Fe, que pelea clasificación a los cuadrangulares, afronta un nuevo problema por cuenta de los aplazamientos de la Dimayor en noviembre - crédito Colprensa

El fútbol colombiano afronta una polémica por cuenta del aplazamiento del partido Boyacá Chicó vs. América de Cali, por la fecha 18, que provocó que se moviera toda la jornada 19 por una semana, debido a que los clubes quieren llegar a la definición de los cuadrangulares en las mismas condiciones.

Santa Fe provocaría un nuevo problema para la Dimayor en la decimonovena fecha, producto del uso del estadio El Campín para su encuentro y que sería un escenario similar al de los Ajedrezados, que no utilizaron La Independencia de Tunja porque no se encontraba disponible.

Por el momento, esa fecha quedó para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre, provocando el aplazamiento de la última jornada y las semifinales de la Copa Colombia, en la que uno de los participantes se encuentra en plena pelea por ingresar a los cuadrangulares.

Santa Fe y un nuevo problema con El Campín

Mientras el equipo celebra el triunfo 2-1 ante Junior en Barranquilla, la atención se centra en la organización del próximo encuentro ante Deportivo Cali. La programación de la jornada 19, prevista entre el 7 y el 9 de noviembre, coincide con la reserva del estadio El Campín para la presentación de Carín León.

La logística del concierto del mexicano exige la disponibilidad del escenario varios días antes y después para el montaje y desmontaje, lo que impide, en principio, que los Cardenales utilicen el ‘coloso de la 57’ en la fecha estipulada.

El cantante mexicano Carín León se presentará en el estadio El Campín el sábado 8 de noviembre - crédito Amy Harris/Invision/AP

Ante esta situación, se barajan dos alternativas. La primera consiste en disputar el partido en El Campín, pero con la tribuna sur inhabilitada, una medida que ya se ha implementado en ocasiones anteriores cuando el estadio ha sido sede de conciertos. Esta opción requiere la aprobación de las autoridades, los organizadores del evento y la entidad gestora del estadio.

La segunda posibilidad es trasladar el compromiso a otro escenario, como el estadio Metropolitano de Techo, que no estará ocupado por La Equidad, aunque sí por Fortaleza, que según la programación recibirá a Junior. En este caso, sería necesario coordinar los días para evitar coincidencias.

Santa Fe no sabe si usar El Campín en la fecha 19, con una tribuna inhabilitada, o cambiar de sede - crédito Santa Fe

Por el momento, la Dimayor trabaja en la definición de la programación oficial de la fecha diecinueve y se espera que en los próximos días se anuncien los días y horarios de los partidos correspondientes a la penúltima jornada del Fútbol Profesional Colombiano.

Celebraciones tras la victoria

El triunfo en Barranquilla, logrado tras una remontada en la fecha dieciocho, permitió que el conjunto dirigido por Francisco López ascendiera cuatro posiciones en la tabla, ubicándose en el noveno lugar con veinticinco puntos. Esta situación mantiene al equipo en la pelea por la clasificación, con dos compromisos restantes en la fase de todos contra todos.

El técnico interino, tras la salida de Jorge Bava, expresó su reconocimiento al esfuerzo de sus jugadores y destacó la fortaleza del grupo: “Tengo a cargo una gran nómina, la nómina del equipo campeón. Ellos han sacado adelante situaciones como esta; teníamos la fe y la confianza, porque este grupo se entrena día a día, sin ahorrarse nada, incluso por eso tenemos tanta lesión muscular, porque es una competencia para estar en la titular”.

Francisco López es técnico interino de Santa Fe hasta diciembre de 2025, en reemplazo de Jorge Bava -crédito @juandiosorio7/X

El entrenador también subrayó la importancia de los cambios tácticos y de los jugadores clave en el desarrollo del partido: “No somos un equipo de cábalas, somos un equipo de fe. Su nombre lo dice, es Santa Fe. Creemos que si nos entregamos al cien por ciento y entregamos nuestros planes en Dios, seguramente iremos partido a partido, ahora viene Cali, pero estamos comprometidos con ser bicampeones, pero vamos partido a partido y con fe”.

Por su parte, Hugo Rodallega, autor del primer gol y asistente en el segundo, compartió su perspectiva sobre la competencia y la motivación personal que lo impulsa a seguir rindiendo a alto nivel pese a su veteranía: “En Junior hay dos jugadores como Teo y Bacca que se está recuperando. De América está de Cali está Adrián Ramos. Dayro Moreno y Darwin Quintero... Estoy seguro de que ellos piensan igual que yo, en no conformarse, hemos tenido unas carreras muy largas, ya tenemos entre los 38 y 40 años, yo soy de los más veteranos, pero yo no me conformo, me esfuerzo porque tengo una familia por la cual ver“.