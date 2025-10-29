EN VIVO: Liverpool vs. Crystal Palace, Daniel Muñoz es titular en la EFL Cup

Buenas tardes a los amantes del fútbol y sean bienvenidos al seguimiento minuto a minuto del juego entre Liverpool y Crystal Palace, válido por la cuarta ronda de la EFL Cup.
El juego que se disputará en Anfield Road a partir de las 2:45 p. m. (hora colombiana) contará con Daniel Muñoz en el once incial de las Águilas dirigidas por Oliver Glasner, mientras que los Reds presentan una nómina con variantes significativas a la habitual. Aunque regresó Alexis McAlister al once inicial, la ausencia de Mohamed Salah para este compromiso resulta llamativa.
No se pierda las alineaciones iniciales y todas las incidencias del compromiso en este seguimiento en tiempo real.
Minuto 27: Otra vez Liverpool. Chiesa encontró a Ngumoha entrando al área, pero el tiro del juvenil fue despejado al tiro de esquina por el arquero Walter Benítez.
Minuto 26: Se reanuda el compromiso por parte de Liverpool. De inmediato, Crystal Palace sube líneas y presiona la salida de los Reds.
Minuto 24: Se detiene el partido, luego de un choque entre Daniel Muñoz y Kerkez. El colombiano se llevó la peor parte y es atendido por el personal médico del Palace.
Minuto 22: ¡La tuvo Liverpool! Balón largo en los pies de Federicho Chiesa, que controló con el muslo, superó el cierre de Canvot y remató por encima del arco visitante.
Minuto 21: El Crystal Palace se despierta e intanta exploitar las bandas generando superioridad numérica. Tanto Muñoz y Sarr por derecha como Marc Guehi y Yéremy Pino por izquierda ya intentaron varias incursiones, por ahora contenidas por la defensa Red.
Minuto 19: El partido pierde algo de intensidad. Ambos equipos intentan tomarse un respiro de tanta presión sin balón y encontrar caminos desde la posesión.
Minuto 15: Primer acercamiento claro de Liverpool con el juvenil Rio Ngumoha. Enfrentó a Muñoz, dribló y conectó un disparo al poste más lejano que no se cerró lo suficiente. Saque de puerta para Crystal Palace.
Minuto 11: La visita se hace con el control del balón y tiene a Liverpool en su área.
Minuto 8: El Liverpool ejerce presión sobre la salida de Crystal Palace, dificultando a los de Glasner llegar a la mitad del campo. De a pocos parecen sacudirse, pero todavía están lejos del arco defendido por Freddie Woodman.
Minuto 5: Muñoz ya protagoniza un claro duelo por adueñarse de la banda derecha con Miloš Kerkez. Ambos jugadores ya tuvieron un par de roces disputando el balón.