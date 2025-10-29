Deportes

EN VIVO: Liverpool vs. Crystal Palace, Daniel Muñoz es titular en la EFL Cup

El colombiano fue confirmado entre los inicialistas para el choque ante los Reds, en el que destaca la ausencia de Mohamed Salah

Soccer Football - Carabao Cup
Soccer Football - Carabao Cup - Fourth Round - Liverpool v Crystal Palace - Anfield, Liverpool, Britain - October 29, 2025 Crystal Palace's Ismaila Sarr in action with Liverpool's Alexis Mac Allister

Buenas tardes a los amantes del fútbol y sean bienvenidos al seguimiento minuto a minuto del juego entre Liverpool y Crystal Palace, válido por la cuarta ronda de la EFL Cup.

El juego que se disputará en Anfield Road a partir de las 2:45 p. m. (hora colombiana) contará con Daniel Muñoz en el once incial de las Águilas dirigidas por Oliver Glasner, mientras que los Reds presentan una nómina con variantes significativas a la habitual. Aunque regresó Alexis McAlister al once inicial, la ausencia de Mohamed Salah para este compromiso resulta llamativa.

No se pierda las alineaciones iniciales y todas las incidencias del compromiso en este seguimiento en tiempo real.

20:14 hsHoy

Minuto 27: Otra vez Liverpool. Chiesa encontró a Ngumoha entrando al área, pero el tiro del juvenil fue despejado al tiro de esquina por el arquero Walter Benítez.

20:13 hsHoy

Minuto 26: Se reanuda el compromiso por parte de Liverpool. De inmediato, Crystal Palace sube líneas y presiona la salida de los Reds.

20:11 hsHoy

Minuto 24: Se detiene el partido, luego de un choque entre Daniel Muñoz y Kerkez. El colombiano se llevó la peor parte y es atendido por el personal médico del Palace.

20:08 hsHoy

Minuto 22: ¡La tuvo Liverpool! Balón largo en los pies de Federicho Chiesa, que controló con el muslo, superó el cierre de Canvot y remató por encima del arco visitante.

20:08 hsHoy

Minuto 21: El Crystal Palace se despierta e intanta exploitar las bandas generando superioridad numérica. Tanto Muñoz y Sarr por derecha como Marc Guehi y Yéremy Pino por izquierda ya intentaron varias incursiones, por ahora contenidas por la defensa Red.

20:05 hsHoy

Minuto 19: El partido pierde algo de intensidad. Ambos equipos intentan tomarse un respiro de tanta presión sin balón y encontrar caminos desde la posesión.

20:01 hsHoy

Minuto 15: Primer acercamiento claro de Liverpool con el juvenil Rio Ngumoha. Enfrentó a Muñoz, dribló y conectó un disparo al poste más lejano que no se cerró lo suficiente. Saque de puerta para Crystal Palace.

19:57 hsHoy

Minuto 11: La visita se hace con el control del balón y tiene a Liverpool en su área.

19:54 hsHoy

Minuto 8: El Liverpool ejerce presión sobre la salida de Crystal Palace, dificultando a los de Glasner llegar a la mitad del campo. De a pocos parecen sacudirse, pero todavía están lejos del arco defendido por Freddie Woodman.

19:50 hsHoy

Minuto 5: Muñoz ya protagoniza un claro duelo por adueñarse de la banda derecha con Miloš Kerkez. Ambos jugadores ya tuvieron un par de roces disputando el balón.

Liverpool FCCrystal PalaceDaniel MuñozEFL CupColombia-Deportes

