Colonia vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en el partido de la segunda ronda de la Copa de Alemania

Soccer Football - UEFA Champions League - Bayern Munich v Club Brugge - Allianz Arena, Munich, Germany - October 22, 2025 Bayern Munich's Luis Diaz celebrates scoring their third goal REUTERS/Michaela Stache

Impulsados por trece victorias consecutivas y una posición de liderazgo en la Bundesliga, el Bayern Múnich visita este miércoles al Colonia en el Rhein Energie Stadion para afrontar la segunda ronda de la Copa de Alemania (DFB Pokal), torneo en el que históricamente ha sufrido eliminaciones prematuras inesperadas.

El encuentro, que inicia a las 2:45 p. m. estará disponible en vivo por Disney+ para Sudamérica.

El club muniqués, dirigido por Vincent Kompany, llega al partido tras un arranque de temporada sólido, aunque el recuerdo de la sorpresiva derrota frente al Saarbrücken en la edición pasada de la Copa Alemania permanece latente.

“En la segunda parte mantuvimos el ritmo alto e hicimos muchos cambios de juego. En algún momento hay que aprovechar las oportunidades, y eso es lo que hicimos”, explicó Kompany tras la reciente victoria 3-0 sobre Mönchengladbach en Bundesliga, que le permitió afianzarse en la cima de la clasificación con 24 puntos. La ambición del plantel vuelve a ser clara: avanzar, evitar otro revés y acercarse al objetivo de conquistar su vigésimo primer trofeo del torneo.

Soccer Football - Bundesliga - Eintracht Frankfurt v Bayern Munich - Deutsche Bank Park, Frankfurt, Germany - October 4, 2025 Bayern Munich's Luis Diaz scores their third goal REUTERS/Kai Pfaffenbach DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

Por su parte, el Colonia se encuentra en la mitad de la tabla liguera, undécimo con 11 puntos, y accede a esta instancia después de eliminar al Jahn Regensburg por 2-1 como visitante, en un partido resuelto en el minuto final con anotación de Ísak Bergmann Jóhannesson, según detalló la cobertura previa. El equipo local también cuenta con recursos peligrosos, como el extremo Marius Bülter, que ha aportado tres asistencias y se destaca por su experiencia.

El estratega del Bayern advirtió sobre las fortalezas de su rival: “Colonia lo ha hecho muy bien hasta ahora. Sobre todo en defensa, donde cierran los espacios con gran urgencia para evitar disparos y centros. Además, son muy peligrosos al contraataque, lo que ha hecho daño a muchos equipos hasta ahora”, subrayó Kompany en rueda de prensa.

La atención está puesta también en la posible inclusión en el once inicial del colombiano Luis Díaz, quien acumula 13 partidos oficiales, siete goles y cuatro asistencias en la temporada, consolidándose como una pieza fundamental bajo el nuevo formato de Kompany. No obstante, la variante de la rotación para administrar las cargas físicas podría dejarlo fuera de los titulares en esta jornada.

El enfrentamiento suma 106 antecedentes, con 58 triunfos para el Bayern, aunque la estadística no impide que se refuercen las precauciones ante lo imprevisible de la DFB Pokal y el potencial del Colonia frente a su afición. Como notas destacadas, en el cuadro bávaro se consolida la figura emergente de Lennart Karl, delantero de 17 años, autor de dos goles consecutivos en recientes encuentros ante Brujas y Mönchengladbach.

El más reciente duelo entre ambos clubes, celebrado el 13 de abril de 2024, terminó con una victoria 2-0 para el Bayern, gracias a los goles de Raphael Guerreiro y Thomas Müller.

Los bonos que persigue Luis Díaz en el Bayern Munich

Soccer Football - Bundesliga - Borussia Moenchengladbach v Bayern Munich - Borussia-Park, Moenchengladbach, Germany - October 25, 2025 Bayern Munich's Luis Diaz in action with Borussia Moenchengladbach's Jens Castrop REUTERS/Leon Kuegeler DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

Aumentos salariales y bonificaciones por objetivos definen los nuevos acuerdos contractuales dentro del Bayern Múnich tras la llegada de Luis Díaz. El futbolista colombiano experimentó un salto significativo en su remuneración, ya que pasó de percibir 3,5 millones de euros en el Liverpool a un salario actual de 14 millones de euros en el equipo alemán, según información difundida por Bild.

En un informe detallado, Bild expuso varios de los pormenores contractuales tanto de los jugadores estrellas como del recién renovado cuerpo técnico del club bávaro. Entre los elementos más llamativos destacan las condiciones pactadas entre el club y Luis Díaz, quien firmó contrato hasta junio de 2029 tras su llegada el pasado mercado de fichajes.

Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v Werder Bremen - Allianz Arena, Munich, Germany - September 26, 2025 Bayern Munich's Harry Kane celebrates scoring their third goal with Luis Diaz REUTERS/Angelika Warmuth DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

De acuerdo con lo publicado por Bild, el delantero cuenta con dos primas basadas en objetivos deportivos. El primero de estos incentivos permite a Luis Díaz acceder a un porcentaje de la recompensa económica que recibe la plantilla en caso de conseguir títulos de alto impacto como la Champions League o la Bundesliga, una práctica frecuente en la élite del fútbol europeo.

El segundo de los “secretos contractuales” resulta más notable, ya que, de lograr finalizar la temporada como máximo goleador de la Champions League o la Bundesliga, Díaz podría recibir hasta 250.000 euros adicionales. El reto, sin embargo, se vislumbra elevado si se considera el rendimiento goleador de figuras del club como Harry Kane, también citado en el informe de Bild.