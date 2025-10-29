EN VIVO Colonia vs. Bayern Múnich: Luis Díaz es titular con el conjunto Bávaro en la Copa de Alemania

Bienvenidos al EN VIVO del duelo entre el Colonia y el Bayern Munich, que contará con Luis Díaz dentro de su nómina titular, válido por la segunda ronda de la Copa de Alemania, uno de los certámenes más antiguos en territorio europeo.
Minuto 26: Olisé se quitó la camisa y casi se gana la amarilla. Cuando se aprestaba a cobrar un tiro de esquina, el extremo francés se quitó la camisa, generando el reclamo de los miles hinchas del Colonia.
Minuto 23: Bajó el ritmo del partido. Tras una serie de llegadas de ambos equipos, el juego se disputa en la mitad de la cancha.
Minuto 17: Lo tuvo Lucho. El colombiano desbordó por el costado izquierdo y remató, obligando a la reacción del guardameta local antes otro disparo por parte de Harry Kane.
Minuto 13: Se salvó el Bayern nuevamente. En medio de una contra del Colonia, fue necesaria una gran intercepción por parte de Dayot Upamecano para impedir el primer tanto del partido.
Minuto 10: Se salvó el Bayern. Í. B. Jóhannesson remató al arco, obligando a la gran reacción de Jonas Urbig, arquero que reemplaza a Manuel Neuer en el Bayern.
Minuto 6: Lo tuvo Lucho. Luego de un centro desde la banda derecha, el colombiano no alcanzó a impactar con fuerza y el balón quedó en manos del golero local.
Minuto 3: Se acerca el Bayern. El conjunto Bavaro tuvo su primera escaramuza en ataque, con Luis Díaz como su principal protagonista.
Inició el partido: Colonia 0-0 Bayern Munich.
Así formará el Bayern Múnich, con el colombiano dentro de los inicialistas, por la Copa Alemania: