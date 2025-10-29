Deportes

EN VIVO Colonia vs. Bayern Múnich: Luis Díaz es titular con el conjunto Bávaro en la Copa de Alemania

El atacante colombiano será de la partida en el duelo que se jugará en el RheinEnergieStadion de Colonia, en territorio germano

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Luis Díaz es uno de los referentes del Bayern Múnich- crédito Leon Kuegeler/ Reuters

Bienvenidos al EN VIVO del duelo entre el Colonia y el Bayern Munich, que contará con Luis Díaz dentro de su nómina titular, válido por la segunda ronda de la Copa de Alemania, uno de los certámenes más antiguos en territorio europeo.

20:13 hsHoy

Minuto 26: Olisé se quitó la camisa y casi se gana la amarilla. Cuando se aprestaba a cobrar un tiro de esquina, el extremo francés se quitó la camisa, generando el reclamo de los miles hinchas del Colonia.

Luis Díaz es titular en el Bayern Munich por la Copa de Alemania- crédito @FCBayernES/X
20:11 hsHoy

Minuto 23: Bajó el ritmo del partido. Tras una serie de llegadas de ambos equipos, el juego se disputa en la mitad de la cancha.

20:05 hsHoy

Minuto 17: Lo tuvo Lucho. El colombiano desbordó por el costado izquierdo y remató, obligando a la reacción del guardameta local antes otro disparo por parte de Harry Kane.

20:00 hsHoy

Minuto 13: Se salvó el Bayern nuevamente. En medio de una contra del Colonia, fue necesaria una gran intercepción por parte de Dayot Upamecano para impedir el primer tanto del partido.

19:57 hsHoy

Minuto 10: Se salvó el Bayern. Í. B. Jóhannesson remató al arco, obligando a la gran reacción de Jonas Urbig, arquero que reemplaza a Manuel Neuer en el Bayern.

19:54 hsHoy

Minuto 6: Lo tuvo Lucho. Luego de un centro desde la banda derecha, el colombiano no alcanzó a impactar con fuerza y el balón quedó en manos del golero local.

19:49 hsHoy

Minuto 3: Se acerca el Bayern. El conjunto Bavaro tuvo su primera escaramuza en ataque, con Luis Díaz como su principal protagonista.

19:46 hsHoy

Inició el partido: Colonia 0-0 Bayern Munich.

19:31 hsHoy

Luis Díaz será titular con los Bávaros

Así formará el Bayern Múnich, con el colombiano dentro de los inicialistas, por la Copa Alemania:

Así formará el Bayern Múnich- crédito @FCBayernES/X

