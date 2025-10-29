Deportes

Atlético Huila no jugará más en el estadio de Neiva: esto encontró la Dimayor tras una inspección

El ente rector del fútbol profesional colombiano analizó varios requisitos para la organización de partidos profesionales en el estadio Guillermo Plazas Alcid

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

El club Opita solicitó a los entes gubernamentales priorizar de manera urgente el mantenimiento y adecuación de la infraestructura,- crédito @@AtleticoHuilaof/X/@juniorclubsa/Instagram

El estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva presenta un alto riesgo de colapso de las tribunas sobre los camerinos, así como de los cables y camerinos de árbitros, según arrojaron los resultados de un proceso de inspección reciente realizado por la Dimayor en el recinto deportivo.

El club Atlético Huila, que históricamente ha oficiado como local en ese estadio, replicó la información, que también quedó consignada en el Acta de Contrato Interadministrativo de Consultoría No. 1668-2024 del 11 de agosto de 2025, expedida por el Municipio de Neiva a través de la Secretaría de Deporte y Recreación.

“Se determina que ante el alto riesgo de colapso de las tribunas sobre los camerinos de los equipos y camerino de árbitros, el escenario no está habilitado para la realización de actividades deportivas ni para la realización de espectáculos públicos”, establece el documento dirigido por la Dimayor y al que hizo referencia el club opita.

En la actualidad, el club Opita disputa la segunda división del fútbol profesional colombiano - crédito @clubatleticohuila/Instagram

El club Atlético Huila mencionó que la comisión revisora de la Dimayor corroboró el cumplimiento de varios requisitos para la organización de partidos profesionales en el estadio, pero resultó determinante la restricción establecida para las tribunas. Debido a ello, “no se podrán programar partidos oficiales en este escenario deportivo”, conforme anunciaron desde la directiva.

Según la información del comunicado, la administración del club precisó que las decisiones de habilitación y uso del estadio corresponden exclusivamente a la Alcaldía de Neiva, y subrayó que existe preocupación por el “impacto social, económico y deportivo que genera esta medida para la ciudad y el departamento”.

Por lo anterior, el club Atlético Huila solicitó a los entes gubernamentales priorizar de manera urgente el mantenimiento y adecuación de la infraestructura, destacando que el estado del escenario puede afectar negativamente a la región en caso de mantenerse la inhabilitación.

El comunicado del cuadro opita concluyó agradeciendo la comprensión y apoyo de la afición, reiterando el esfuerzo institucional para lograr que Neiva y el club puedan seguir siendo sede del fútbol profesional.

La Dimayor precisó que el estadio Guillermo Plazas Alcid presenta un alto riesgo de colapso de las tribunas sobre los camerinos, así como de los cables y camerinos de árbitros- crédito @AtleticoHuilaof/X

¿Cuál sería la nueva sede de Atlético Huila?

El club, que descendió a la segunda división del fútbol profesional colombiano en 2024, no ha logrado el retorno a la máxima categoría desde entonces. Para colmo, el equipo también enfrenta dificultades deportivas persistentes.

Aunque los jugadores no han reportado retrasos en los pagos, la afición ha manifestado su descontento por la falta de inversión en la infraestructura del equipo: el estadio Guillermo Plazas Alcid permanece como un “elefante blanco”, expresión utilizada en Colombia para describir obras públicas inconclusas o marcadas por escándalos de corrupción que detienen su avance.

Ante ese escenario, la prensa deportiva nacional ha señalado la posibilidad de que el Atlético Huila abandone Neiva para disputar sus partidos como local en el municipio de Yumbo, en el departamento de Valle del Cauca.

Atlético Huila podría abandonar el estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva y trasladar su localía a Yumbo, en Valle del Cauca - crédito @juniorclubsa/Instagram

La especulación sobre el traslado de la sede cobró fuerza cuando el periodista Alejandro Pino Calad informó en el programa Somos La Titular que los empresarios al frente del Atlético Huila estarían considerando seriamente la mudanza debido a la demora en las obras del estadio.

Según Pino Calad, los directivos se muestran frustrados por la imposibilidad de utilizar la totalidad del aforo del Guillermo Plazas Alcid a causa de los riesgos estructurales existentes. El periodista señaló que “ellos no sabían que las obras públicas se demoran en Colombia”.

Aunque la directiva del club no ha confirmado oficialmente la intención de trasladar la localía a Yumbo, las versiones de la prensa deportiva nacional han coincidido en que la opción permanece abierta, motivada por los reiterados incumplimientos en la modernización del estadio y la consiguiente tensión con las autoridades locales.

