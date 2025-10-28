Deportes

Juvenil de Deportivo Pereira perdió su empleo, fue expulsado y salió llorando del partido ante Deportivo Pasto: hasta los hinchas los consolaron

Carlos Vega vio la tarjeta roja al minuto 13, luego de un pisotón imprudente a uno de los jugadores del conjunto local, tras la revisión del VAR, el árbitro tomó la decisión

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Deportivo Pereira con una nómina
Deportivo Pereira con una nómina de jugadores sub-17 y sub-20 han recibido nueve goles en dos partidos - crédito Deportivo Pereira

Una crisis administrativa volvió a golpear a Deportivo Pereira y, una vez más, el equipo afrontó consecuencias severas por los atrasos en el pago de salarios, situación que desembocó en una huelga por parte del plantel profesional.

Solo trece minutos duró en cancha Carlos Andrés Vega Ibargüen, de 18 años, antes de ser expulsado por una falta fuerte revisada por el VAR.

Al ver la tarjeta roja, el joven rompió en llanto y fue rodeado inmediatamente por jugadores rivales, quienes lo abrazaron y trataron de consolarlo.

Revisión del VAR de la
Revisión del VAR de la jugada en donde fue expulsado Carlos Vega - crédito Win Sports

El trasfondo emocional de Vega iba más allá de la expulsión.

Según relató el periodista Mauricio Vidal en redes sociales, el futbolista recién había renunciado a su empleo, el que había conseguido apenas días antes, para poder cumplir el sueño de su debut como profesional.

“El jugador con el número 14, Carlos Andrés Vega Ibargüen esta semana prácticamente no pudo entrenar, solicitó permiso para ir a buscar trabajo, después de varios filtros lo contrataron en una empresa”, comunicó Vidal. Añadió que, cuando surgió la opción de jugar ante Águilas Doradas, la empresa le negó el permiso, planteándole la disyuntiva: “O trabaja o se va para el partido”.

Carlos Vega llorando tras la
Carlos Vega llorando tras la expulsión en el partido contra Deportivo Pasto - crédito Win Sports

A raíz de la huelga del plantel profesional de Pereira, por el mismo problema que ha afectado reiteradamente a la institución bajo la gestión de Álvaro López, Vega terminó siendo titular en el encuentro que el club perdió 1-5 el viernes y, ya desempleado, volvió a alinear este lunes, cuando el equipo cayó 4-0 frente a Libertad.

Al término del encuentro, el técnico interino Cristian Galíndez, de solo 26 años y limitado a tres suplentes en el banco, reconoció la actitud del grupo: “Estamos muy contentos con este grupo de jugadores, porque a pesar del resultado han sido valientes, han venido a competir”, señaló Galíndez.

Así fue el partido entre Deportivo Pasto vs. Deportivo Pereira

La decimoctava jornada de la Liga BetPlay II-2025 evidenció el complicado presente del Deportivo Pereira, que alineó nuevamente un equipo juvenil debido a la huelga del primer plantel provocada por los retrasos salariales. En esta ocasión, apenas 15 jugadores de las divisiones menores viajaron para enfrentar a Deportivo Pasto en el estadio Departamental Libertad, donde el equipo local rompió su larga sequía sin triunfos y se impuso con claridad.

Resultado del partido del Deportivo
Resultado del partido del Deportivo Pasto vs. Deportivo Pereira - crédito Deportivo Pasto

La apertura del marcador llegó cuando Facundo Boné disparó de media distancia y, tras estrellar el balón en el travesaño, Patrick Preciado convirtió el primer gol para Pasto. La actuación del arquero visitante, Samuel Atehortúa, resultó clave durante el primer tiempo, evitando una mayor desventaja antes del descanso.

En la segunda parte, el cuadro pastuso consolidó su dominio. Yoshan Valois marcó el 2-0 en un mano a mano frente al portero. Posteriormente, Santiago Jiménez amplió la ventaja y, más adelante, Boné anotó el cuarto gol de cabeza. En la jugada previa a este tanto final, Atehortúa logró atajar un penal ejecutado por Valois, siendo uno de los pocos momentos de respiro para los visitantes.

El resultado permitió a Deportivo Pasto sumar 16 puntos y avanzar provisionalmente hasta el puesto 17 de la clasificación, mientras que Deportivo Pereira permaneció con 18 unidades, apenas una posición por encima. Ambos equipos están eliminados de los cuadrangulares semifinales, por lo que los dos partidos que le restan serán por cumplir el calendario. Así van los ocho mejores de la tabla de posiciones:

  1. Atlético Bucaramanga: 34 puntos / +16 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  2. Atlético Nacional: 31 puntos / +13 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  3. Independiente Medellín: 31 puntos / +12 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  4. Junior FC: 31 puntos / +10 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  5. Fortaleza CEIF: 31 puntos / +7 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  6. Deportes Tolima: 29 puntos / +7 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  7. Llaneros FC: 25 puntos / 0 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  8. Águilas Doradas: 24 puntos / +4 diferencia de gol / 17 partidos jugados.

