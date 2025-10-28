Deportes

Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle: hora y dónde ver en Colombia la definición del primer finalista de la Copa Sudamericana

El torneo conocido como la Gran conquista entra en su recta final, con un partido entre dos campeones de América, en Belo Horizonte, hoy a las 7:30 de la noche

Carlos Pulido

Darwin Guagua e Igor Gómez
Darwin Guagua e Igor Gómez en la disputa de una pelota - crédito Cristina Vega / REUTERS

Llegó el momento de la verdad: el 28 de octubre de 2025, Atlético Mineiro (campeón de la Copa Libertadores en 2023 de la mano de Ronaldinho y de Cuca), recibirá a Independiente del Valle (bicampeón de la Copa Sudamericana en 2019 y 2022).

El “Matagigantes del Ecuador” apuesta a la conquista de la Recopa Sudamericana 2023 para conseguir el cupo a la gran final, mientras que Atlético Mineiro acudirá a su fortaleza en el estadio Mineirão (ya que perdió un partido de Copa Sudamericana en toda la edición ante Atlético Bucaramanga el 17 de septiembre de 2025).

El Galo quiere hacerse fuerte en su casa ante el Matagigantes

Gustavo Scarpa será la
Gustavo Scarpa será la gran figura para los brasileños - crédito Cristina Vega / REUTERS

El partido se jugará el 29 de octubre de 2025 en el estadio Mineirão, de Belo Horizonte, a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Espn, Disney Plus (planes estándar y premium), en Dsports y de la aplicación de Dgo.

El árbitro del partido será el uruguayo Esteban Ostojich.

Ficha del partido

Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle

  • Fecha: 29 de octubre de 2025
  • Estadio: Mineirão de Belo Horizonte
  • Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)
  • Hora: 7:30 p. m. (hora de Colombia)
  • Transmisión de TV: Espn, Disney Plus (planes estándar y premium), en Dsports y de la aplicación de Dgo.

Como vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente

Atlético Mineiro

Dudu celebró el empate en
Dudu celebró el empate en Quito - crédito Cristina Vega / REUTERS

Atlético Mineiro dirigido por Jorge Sampaoli, quiere alcanzar su segunda final continental en la historia, y para ello deberá acudir a su buena campaña como local.

En su última salida, el cuadro “Galo” (que traduce en español el Gallo), derrotó por 1-0 al Ceará con gol de Alan Franco al minuto de partido.

A continuación, así viene en sus últimos cinco partidos el cuadro de Belo Horizonte:

  • 25 de octubre de 2025 - Serie A de Brasil: Atlético Mineiro 1-0 Ceará
  • 21 de octubre de 2025 - Copa Sudamericana: Independiente del Valle 1-1 Atlético Mineiro
  • 18 de octubre de 2025 - Serie A de Brasil: Corinthians 1-0 Atlético Mineiro
  • 15 de octubre de 2025 - Serie A de Brasil: Atlético Mineiro 1-1 Cruzeiro
  • 8 de octubre de 2025 - Serie A de Brasil: Atlético Mineiro 3-1 Sport Recife

Independiente del Valle

Independiente del Valle ya supo
Independiente del Valle ya supo conquistar Brasil - crédito Cristina Vega / REUTERS

En el cuadro quiteño, viene de descansar en la Liga Pro de Ecuador, ya que el fin de semana no jugó, aunque volverá a la acción el 3 de noviembre de 2025 en el campeonato local cuando jueguen ante Libertad.

Su último partido, justamente fue ante los brasileños, y en donde empataron a un gol en el estadio Banco Guayaquil de Quito.

A continuación, así viene en sus últimos cinco partidos el “Matagigantes” de Ecuador":

  • 21 de octubre de 2025 - Copa Sudamericana: Independiente del Valle 1-1 Atlético Mineiro
  • 17 de octubre de 2025 - Liga Pro de Ecuador: Orense 1-2 Independiente del Valle
  • 13 de octubre de 2025 - Copa Ecuador: Independiente del Valle 1-2 Universidad Católica
  • 8 de octubre de 2025 - Copa Ecuador: Gualaceo 0-6 Independiente del Valle
  • 5 de octubre de 2025 - Liga Pro de Ecuador: Barcelona SC 0-3 Independiente del Valle

En lo que se refiere al último duelo, fue por el partido de ida de la Copa Sudamericana, en el estadio Banco Guayaquil de Quito, en donde empataron a un gol, el 21 de octubre de 2025.

Allí, con goles de Junior Sornoza al minuto 11 de tiro penal para Independiente del Valle, y de Dudú al 90+1 para Atlético Mineiro, se empató la serie y todo se definirá en Brasil.

Por otra parte, el último encuentro que se jugó en Brasil, terminó 3-1 a favor del Atlético Mineiro, el 19 de mayo de 2022, por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Con doblete de Hulk al minuto 9 y al 56, y gol de Savinho, el “Galo” derrotó a los ecuatorianos, que en ese momento descontaron con gol de William Vargas al minuto 82.

A continuación, así quedaron los últimos cinco partidos en el historial:

  • 21 de octubre de 2025 - Copa Sudamericana: Independiente del Valle 1-1 Atlético Mineiro
  • 19 de mayo de 2022 - Copa Libertadores: Atlético Mineiro 3-1 Independiente del Valle
  • 26 de abril de 2022 - Copa Libertadores: Independiente del Valle 1-1 Atlético Mineiro
  • 6 de abril de 2016 - Copa Libertadores: Independiente del Valle 3-2 Atlético Mineiro
  • 24 de febrero de 2016 - Copa Libertadores: Atético Mineiro 1-0 Independiente del Valle

