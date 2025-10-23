Deportes

Luis Díaz habló de las sensaciones que tuvo al marcar por primera vez con el Bayern Múnich en Champions League: “Es bonito”

Los “Gigantes de Baviera” continúan su buen andar en la Bundesliga y la ‘Champions League’, y el delantero colombiano es una de las fichas claves para los bávaros

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar

Luis Díaz y Bayern Múnich siguen en luna de miel: el 22 de octubre de 2025, el “Guajiro” anotó su primer gol en la Champions League con los “Gigantes de Baviera” en la goleada ante el Brujas, de Bélgica, por 4-0 en el estadio Allianz Arena.

El gol del colombiano llegó al minuto 34 de partido, y prácticamente liquidó el partido en el primer tiempo, pese a que aún faltaba la segunda mitad por disputar.

Después del encuentro, “Lucho” habló a los medios de comunicación sobre las sensaciones que le dejó su debut con gol con los “Gigantes de Baviera” (apodo del Bayern Múnich).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Luis Díaz se convirtió en
Luis Díaz se convirtió en la figura del Bayern Múnich desde su llegada - crédito Michaela Stache / REUTERS

En charla con ESPN, con el periodista Ezequiel Daray, especialista en la cobertura de la Bundesliga, “Lucho” se mostró contento por su debut goleador con Bayern, y explicó que lo buscó a lo largo del comienzo de la temporada 2025-2026 con su equipo, y destacó

Bonito poder marcar, es mi primer gol en la Champions. Estaba buscándolo en partidos anteriores, pero se me dio hasta ahora. Muy contento, seguir trabajando de esta misma manera y va a ser muy importante para lo que se viene. El equipo está muy bien, felicitar a cada uno de los compañeros”, dijo.

Otras palabras destacadas de Luis Díaz: el cariño de la afición y su relación con Kompany

El momento cuando Luis Díaz
El momento cuando Luis Díaz marca el tercer gol ante el Brujas de Bélgica - crédito Michaela Stache / REUTERS

También “Lucho” habló sobre lo que significa el cariño que le brindó la hinchada de Baviera desde su arribo.

“Nada, la afición siempre me brinda ese cariño y ese amor que necesita todo jugador para sentirse cómodo. Agradecido”.

Además, tuvo tiempo para destacar que Bayern Múnich no se confía y que respeta a todos los rivales, y es una de las claves del éxito para los “Bávaros”.

“Lo más importante es tener humildad y respeto para cualquier equipo que fuésemos a enfrentar, porque vemos a todos los rivales de la misma manera, y así podremos salir siempre, buscar el resultado”, destacó.

Finalmente, le dio gran importancia a la confianza que le brindó Vincent Kompany desde su llegada, y resaltó el buen trabajo que viene haciendo con los alemanes:

“Felicitar a Kompany, va a seguir dándole muchas alegrías al club y eso es lo más importante”, finalizó.

Bayern Múnich aplastó al Brujas y toma confianza en la Champions League

Harry Kane se destacó también
Harry Kane se destacó también el partido ante Brujas - crédito Michaela Stache / REUTERS

El Bayern de Múnich consolidó su dominio en la UEFA Champions League con una victoria contundente por 4-0 frente al Brujas en el Allianz Arena, en un encuentro correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos. El equipo dirigido por Vincent Kompany exhibió una superioridad absoluta desde el inicio, imponiendo su ritmo y controlando cada aspecto del juego ante un rival que apenas logró inquietar la portería defendida por Manuel Neuer.

El desarrollo del partido estuvo marcado por la irrupción de Karl, el joven debutante de 17 años, quien abrió el marcador con un gol de gran factura tras una conducción por el carril central y un remate a la escuadra izquierda. Este tanto, que supuso su estreno en la máxima competición europea, fue uno de los momentos más destacados de la noche y confirmó el potencial del futbolista en el esquema bávaro.

La primera mitad resultó letal para el conjunto belga. Tras el tanto inicial de Karl, Harry Kane amplió la ventaja al culminar una jugada colectiva en la que participaron Luis Díaz y Laimer, empujando el balón al fondo de la red. Poco después, el propio Luis Díaz firmó el tercer gol con un potente disparo que superó al guardameta Jackers y se coló por encima del arquero tras golpear el larguero.

El Brujas, dirigido por Nicky Hayen, intentó responder con algunas llegadas esporádicas, pero la solidez defensiva del Bayern y la presión constante impidieron que los visitantes generaran peligro real. El equipo alemán apenas permitió que el rival pisara su área, y cuando lo hizo, Neuer respondió con seguridad. El control del balón y la circulación rápida por las bandas fueron una constante, con Olise y Laimer como protagonistas en la creación de juego.

En la segunda parte, el guion no varió. El Bayern mantuvo la iniciativa y generó numerosas ocasiones, destacando la actuación de Nico Jackson, quien ingresó desde el banquillo y cerró la goleada tras una jugada de Bischof por el interior.

Cuando vuelve a jugar Bayern Múnich

Los rojos de Alemania quieren
Los rojos de Alemania quieren conquistar todos los campeonatos, así como lo hicieron en 2020 con el sextete - crédito Michaela Stache / REUTERS

Los “Gigantes de Baviera” volverán a la acción el 25 de octubre de 2025 a partir de las 8:30 a. m. (hora de Colombia), cuando visiten al Borussia Mönchengladbach en el Borussia Park.

El partido se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y Disney Plus (planes estándar y premium).

Temas Relacionados

Luis DíazBayern MúnichChampions LeagueBayern Múnich vs. Club BrujasColombia-Deportes

Más Noticias

James Rodríguez salió desanimado tras la derrota del León ante el Atlas de Camilo Vargas por la Liga MX

El volante colombiano no logró brillar y salió visiblemente afectado en el partido con “Los Esmeraldas”

James Rodríguez salió desanimado tras

Reapareció Jhon Jader Durán: el colombiano estará con el Fenerbahce en el partido de Europa League contra Stuttgart

El futbolista colombiano sufrió una delicada lesión en el músculo tibial, que lo privó de jugar nueve partidos con el elenco turco y puso en duda su continuidad en el equipo

Reapareció Jhon Jader Durán: el

La prensa brasileña destacó al colombiano Jorge Carrascal tras impresionante gol en el Flamengo vs. Racing: “De la sorpresa a la certeza”

El cuadro de Río de Janeiro quedó a un paso de la final de la Copa Libertadores, y ahora deberá cerrar su clasificación en Avellaneda (Argentina)

La prensa brasileña destacó al

Ministerio del Deporte aclaró si el Deportivo Pereira tiene o no reconocimiento deportivo para participar en la liga colombiana

Aunque el club de la Liga Betplay adeuda salarios a sus jugadores, el ministerio público aclaró que no se han cumplido todas las etapas del proceso sancionatorio

Ministerio del Deporte aclaró si

Así será el recorrido para los ciclistas colombianos del Tour de Francia 2026

La edición número 113 del Tour de Francia inicia con tres etapas en territorio español, entre ellas, una contrarreloj por equipos en Barcelona

Así será el recorrido para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinan a cantante que había

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

ENTRETENIMIENTO

Westcol habló de sus exrelaciones

Westcol habló de sus exrelaciones y sobre la posibilidad de volver con alguna, incluida Aida Victoria Merlano: “Casi vuelvo a caer en el triángulo de las Bermudas”

Carlos Vives respondió a comentarios sobre imágenes de su “paquete” con una divertida canción: “Dejen la envidia, dejen los celos”

Valentino Lázaro confesó que recibió una citación en la Fiscalía por Andrea Valdiri: “Me llamó al teléfono”

Valentina Lizcano se refirió a Yina Calderón y anunció qué la invitaron a ‘La casa de los famosos Colombia’: “No quiero ir”

Yina Calderón confrontó a Manelyk por decir que su entrada al ‘Stream Fighters 4’ fue de bajo presupuesto: “Yo no tengo la culpa de tu amargura”

Deportes

James Rodríguez salió desanimado tras

James Rodríguez salió desanimado tras la derrota del León ante el Atlas de Camilo Vargas por la Liga MX

Reapareció Jhon Jader Durán: el colombiano estará con el Fenerbahce en el partido de Europa League contra Stuttgart

La prensa brasileña destacó al colombiano Jorge Carrascal tras impresionante gol en el Flamengo vs. Racing: “De la sorpresa a la certeza”

Ministerio del Deporte aclaró si el Deportivo Pereira tiene o no reconocimiento deportivo para participar en la liga colombiana

Así será el recorrido para los ciclistas colombianos del Tour de Francia 2026