Luis Díaz habló de las sensaciones que tuvo al marcar por primera vez con el Bayern Múnich en Champions League: “Es bonito”

Luis Díaz y Bayern Múnich siguen en luna de miel: el 22 de octubre de 2025, el “Guajiro” anotó su primer gol en la Champions League con los “Gigantes de Baviera” en la goleada ante el Brujas, de Bélgica, por 4-0 en el estadio Allianz Arena.

El gol del colombiano llegó al minuto 34 de partido, y prácticamente liquidó el partido en el primer tiempo, pese a que aún faltaba la segunda mitad por disputar.

Después del encuentro, “Lucho” habló a los medios de comunicación sobre las sensaciones que le dejó su debut con gol con los “Gigantes de Baviera” (apodo del Bayern Múnich).

Luis Díaz se convirtió en la figura del Bayern Múnich desde su llegada - crédito Michaela Stache / REUTERS

En charla con ESPN, con el periodista Ezequiel Daray, especialista en la cobertura de la Bundesliga, “Lucho” se mostró contento por su debut goleador con Bayern, y explicó que lo buscó a lo largo del comienzo de la temporada 2025-2026 con su equipo, y destacó

“Bonito poder marcar, es mi primer gol en la Champions. Estaba buscándolo en partidos anteriores, pero se me dio hasta ahora. Muy contento, seguir trabajando de esta misma manera y va a ser muy importante para lo que se viene. El equipo está muy bien, felicitar a cada uno de los compañeros”, dijo.

Otras palabras destacadas de Luis Díaz: el cariño de la afición y su relación con Kompany

El momento cuando Luis Díaz marca el tercer gol ante el Brujas de Bélgica - crédito Michaela Stache / REUTERS

También “Lucho” habló sobre lo que significa el cariño que le brindó la hinchada de Baviera desde su arribo.

“Nada, la afición siempre me brinda ese cariño y ese amor que necesita todo jugador para sentirse cómodo. Agradecido”.

Además, tuvo tiempo para destacar que Bayern Múnich no se confía y que respeta a todos los rivales, y es una de las claves del éxito para los “Bávaros”.

“Lo más importante es tener humildad y respeto para cualquier equipo que fuésemos a enfrentar, porque vemos a todos los rivales de la misma manera, y así podremos salir siempre, buscar el resultado”, destacó.

Finalmente, le dio gran importancia a la confianza que le brindó Vincent Kompany desde su llegada, y resaltó el buen trabajo que viene haciendo con los alemanes:

“Felicitar a Kompany, va a seguir dándole muchas alegrías al club y eso es lo más importante”, finalizó.

Bayern Múnich aplastó al Brujas y toma confianza en la Champions League

Harry Kane se destacó también el partido ante Brujas - crédito Michaela Stache / REUTERS

El Bayern de Múnich consolidó su dominio en la UEFA Champions League con una victoria contundente por 4-0 frente al Brujas en el Allianz Arena, en un encuentro correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos. El equipo dirigido por Vincent Kompany exhibió una superioridad absoluta desde el inicio, imponiendo su ritmo y controlando cada aspecto del juego ante un rival que apenas logró inquietar la portería defendida por Manuel Neuer.

El desarrollo del partido estuvo marcado por la irrupción de Karl, el joven debutante de 17 años, quien abrió el marcador con un gol de gran factura tras una conducción por el carril central y un remate a la escuadra izquierda. Este tanto, que supuso su estreno en la máxima competición europea, fue uno de los momentos más destacados de la noche y confirmó el potencial del futbolista en el esquema bávaro.

La primera mitad resultó letal para el conjunto belga. Tras el tanto inicial de Karl, Harry Kane amplió la ventaja al culminar una jugada colectiva en la que participaron Luis Díaz y Laimer, empujando el balón al fondo de la red. Poco después, el propio Luis Díaz firmó el tercer gol con un potente disparo que superó al guardameta Jackers y se coló por encima del arquero tras golpear el larguero.

El Brujas, dirigido por Nicky Hayen, intentó responder con algunas llegadas esporádicas, pero la solidez defensiva del Bayern y la presión constante impidieron que los visitantes generaran peligro real. El equipo alemán apenas permitió que el rival pisara su área, y cuando lo hizo, Neuer respondió con seguridad. El control del balón y la circulación rápida por las bandas fueron una constante, con Olise y Laimer como protagonistas en la creación de juego.

En la segunda parte, el guion no varió. El Bayern mantuvo la iniciativa y generó numerosas ocasiones, destacando la actuación de Nico Jackson, quien ingresó desde el banquillo y cerró la goleada tras una jugada de Bischof por el interior.

Cuando vuelve a jugar Bayern Múnich

Los rojos de Alemania quieren conquistar todos los campeonatos, así como lo hicieron en 2020 con el sextete - crédito Michaela Stache / REUTERS

Los “Gigantes de Baviera” volverán a la acción el 25 de octubre de 2025 a partir de las 8:30 a. m. (hora de Colombia), cuando visiten al Borussia Mönchengladbach en el Borussia Park.

El partido se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y Disney Plus (planes estándar y premium).