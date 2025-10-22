Deportes

Hernán Torres, técnico de Millonarios, y su reacción al empate ante Bucaramanga: “Amargura y tristeza”

La escuadra azul no logró concretar sus oportunidades en el primer tiempo y terminó cediendo un punto ante un rival que aprovechó un error defensivo, que generó autocrítica en el técnico del equipo bogotano

Carlos Pulido

El entrenador tolimense se mostró autocrítico tras el empate ante Bucaramanga en Bogotá - crédito Cristian Bayona / Colprensa

El empate de Millonarios frente al conjunto Leopardo dejó al técnico Hernán Torres visiblemente insatisfecho, especialmente por la forma en que su equipo concedió el gol de la paridad.

En la rueda de prensa posterior al partido, el 21 de octubre de 2025, Torres no ocultó su frustración y asumió la responsabilidad por el resultado, al tiempo que reafirmó su compromiso con el club y la necesidad de reforzar la plantilla.

-El cuadro azul empató y se aleja de las posibilidades de clasificar a las finales de la Liga BetPlay - crédito Dimayor / YouTube

Durante su análisis, Hernán Torres destacó que el equipo tuvo un desempeño favorable en la primera mitad, generando oportunidades de gol que no lograron concretar. Sin embargo, reconoció que en la segunda parte el rendimiento decayó, permitiendo que el rival tomara la iniciativa:

Lo positivo es que el equipo hizo un buen primer tiempo, con opciones, pero no concretamos y en el segundo, declinamos un poquito, ellos tomaron más fuerza. Lo malo es que no nos pueden hacer un gol de saque de banda, eso no encuentro el porqué y justificación. Es triste por lo que nos estábamos jugando”, expresó el técnico en la conferencia de prensa.

La autocrítica fue un eje central en las declaraciones de Torres, quien señaló deficiencias en la posesión y la atención defensiva, especialmente en la jugada que derivó en el gol adversario.

“Tuvimos actitud y manejo, pero en el segundo la entregamos mal, no tuvimos fluidez. Toca mejorar la posesión y es un trabajo que estamos haciendo constantemente. En el segundo tiempo fuimos irregulares en la posesión y en la falta de atención, sobre todo en esa jugada de saque de banda que me tiene amargado, me tiene triste porque las cosas se avisan antes y suceden, me voy preocupado. Soy responsable por lo que está pasando”, afirmó el entrenador, subrayando su preocupación por los errores repetidos y la falta de reacción ante situaciones advertidas previamente tras el empate de Fabián Sambueza para Bucaramanga al minuto 86, ya que el gol vino desde un saque de banda.

