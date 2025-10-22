EN VIVO Colombia vs. Costa de Marfil: fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

Estas son las 21 jugadoras convocadas a la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2025 - crédito FCF
Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la fecha 2 del grupo E, en la cual la selección Colombia se mide a la selección africana de Costa de Marfil. El partido se jugará en el campo 2 de la Academia de Fútbol Mohammed VI desde las 2:00 p. m.
11:53 hsHoy
Ficha del partido
Selección Colombia vs. Selección de Costa de Marfil - Fecha 2 de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2025
Lugar: Academia de Fútbol Mohammed - Sale, Marruecos
Fecha y hora: miércoles 22 de octubre - 2:00 p. m. (hora colombiana)
Transmisión: DSports, Gol Caracol y RCN Fútbol
Posible alineación selección Colombia: Isabella Tejada (C), Isabella Amado, Laura Cano, Sofía García, Isabella Cortés, Ana Sofía Clavijo, Isabella Santa, Daniela Todd, Ella Martínez, María Ceballos y María Baldovino.