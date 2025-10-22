Deportes

EN VIVO Colombia vs. Costa de Marfil: fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

La Tricolor está obligada a ganar para seguir con opciones de clasificar a los octavos de final del torneo juvenil que se juega en Marruecos

Camilo Zabaleta

Camilo Zabaleta

Estas son las 21 jugadoras
Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la fecha 2 del grupo E, en la cual la selección Colombia se mide a la selección africana de Costa de Marfil. El partido se jugará en el campo 2 de la Academia de Fútbol Mohammed VI desde las 2:00 p. m.

11:53 hsHoy

Ficha del partido

  • Selección Colombia vs. Selección de Costa de Marfil - Fecha 2 de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2025
  • Lugar: Academia de Fútbol Mohammed - Sale, Marruecos
  • Fecha y hora: miércoles 22 de octubre - 2:00 p. m. (hora colombiana)
  • Transmisión: DSports, Gol Caracol y RCN Fútbol
  • Posible alineación selección Colombia: Isabella Tejada (C), Isabella Amado, Laura Cano, Sofía García, Isabella Cortés, Ana Sofía Clavijo, Isabella Santa, Daniela Todd, Ella Martínez, María Ceballos y María Baldovino.
  • D.T. selección Colombia: Carlos Paniagua.

