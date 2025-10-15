Deportivo Cali vs. Colo Colo - EN VIVO: Siga aquí el partido de la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de las semifinales de la Copa Libertadores Femenina 2025 entre Deportivo Cali y Colo Colo.
El partido se jugará desde las 2:00 p. m. en el estadio Florencio Sola, de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
El avance del Deportivo Cali a las semifinales de la Copa Libertadores Femenina marcó un momento destacado para el fútbol colombiano en el estadio Florencio Sola de Banfield. Con un triunfo por 2-0 ante São Paulo, el equipo dirigido por Jhon Alber Ortíz confirmó su candidatura continental y se aseguró el enfrentamiento ante Colo Colo en la próxima fase.
El partido comenzó con la iniciativa de São Paulo, que en los primeros minutos impuso presión alta, obligando al conjunto colombiano a replegarse. No obstante, la resistencia defensiva de las caleñas permitió contener el asedio inicial y modificar la dinámica del encuentro. La jugada más clara para Deportivo Cali en esta etapa se produjo a los 15 minutos, cuando Medina habilitó a Marquínez para enfrentar mano a mano a la arquera rival, pero la reacción de Carla evitó la apertura del marcador.
La persistencia caleña tuvo recompensa en el minuto 35. Un error de la defensa brasilera fue capitalizado inmediatamente por Marquínez, quien recuperó el balón y definió con precisión para establecer el 1-0, dando confianza y control al planteo colombiano para encarar el descanso con ventaja.
En la segunda mitad, el club vallecaucano mantuvo su esquema táctico, priorizando el orden defensivo y la eficiencia frente al arco contrario. Un penal cometido por el cuadro paulista a los 62 minutos abrió la puerta para que la capitana Paola García ejecutara el cobro con precisión y ampliara la diferencia a 2-0.