Deportivo Cali vs. Colo Colo - EN VIVO: Siga aquí el partido de la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025

Las Azucareras por segunda vez en la historia llegaron a esta instancia y ante las chilenas buscarán por primera vez clasificar a la final del torneo continental

Daniel Ospina
Camilo Zabaleta

Por Daniel OspinayCamilo Zabaleta

En el estadio Florencio Sola
En el estadio Florencio Sola de Buenos Aires, Deportivo Cali sentenció su histórica clasificación a la semifinal de la Copa Libertadores 2025 - crédito @LibertadoresFEM/X

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de las semifinales de la Copa Libertadores Femenina 2025 entre Deportivo Cali y Colo Colo.

El partido se jugará desde las 2:00 p. m. en el estadio Florencio Sola, de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

14:45 hsHoy

Así ha sido el recorrido del Deportivo Cali en la Copa Libertadores

  • Primera Fecha: Deportivo Cali 1 - 0 Libertad
  • Segunda Fecha: Deportivo Cali 1 - 1 Nacional de Uruguay
  • Tercera Fecha: Club Universidad de Chile 0 - Deportivo Cali
  • Cuartos de Final: Deportivo Cali 2 - 0 São Paulo
13:18 hsHoy

Así fue la victoria del Deportivo Cali contra São Paulo en la Copa Libertadores Femenina

El avance del Deportivo Cali a las semifinales de la Copa Libertadores Femenina marcó un momento destacado para el fútbol colombiano en el estadio Florencio Sola de Banfield. Con un triunfo por 2-0 ante São Paulo, el equipo dirigido por Jhon Alber Ortíz confirmó su candidatura continental y se aseguró el enfrentamiento ante Colo Colo en la próxima fase.

El partido comenzó con la iniciativa de São Paulo, que en los primeros minutos impuso presión alta, obligando al conjunto colombiano a replegarse. No obstante, la resistencia defensiva de las caleñas permitió contener el asedio inicial y modificar la dinámica del encuentro. La jugada más clara para Deportivo Cali en esta etapa se produjo a los 15 minutos, cuando Medina habilitó a Marquínez para enfrentar mano a mano a la arquera rival, pero la reacción de Carla evitó la apertura del marcador.

La persistencia caleña tuvo recompensa en el minuto 35. Un error de la defensa brasilera fue capitalizado inmediatamente por Marquínez, quien recuperó el balón y definió con precisión para establecer el 1-0, dando confianza y control al planteo colombiano para encarar el descanso con ventaja.

En la segunda mitad, el club vallecaucano mantuvo su esquema táctico, priorizando el orden defensivo y la eficiencia frente al arco contrario. Un penal cometido por el cuadro paulista a los 62 minutos abrió la puerta para que la capitana Paola García ejecutara el cobro con precisión y ampliara la diferencia a 2-0.

11:59 hsHoy

Ficha del partido

Afiche de la Conmebol sobre
Afiche de la Conmebol sobre las semifinales de la Copa Libertadores Femenina 2025, con Deportivo Cali como representante de Colombia - crédito Conmebol
  • Deportivo Cali vs. Colo Colo - Semifinal de la Copa Conmebol Libertadores Femenina 2025
  • Lugar: estadio Florencio Sola - Buenos Aires, Argentina.
  • Fecha y hora: miércoles 15 de octubre - 2:00 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Win Sports y Pluto TV
  • Posible alineación Deportivo Cali: Luisa Agudelo; Jessica Bermeo, Stefanía Perlaza, Kelly Caicedo, Angie Salazar; Paula Medina, Paola García, Kelly Ibargüen; Sindy Sánchez, María Marquínez, Melanin Aponza.
  • D.T. Deportivo Cali: Jhon Alber Ortíz.
  • Posible alineación Colo Colo: R. Torrero; C. Martins, K. Clavijo, D. Bogarin, J. Grez; Y. Aedo, Y. Jiménez, M. Olivares, M. Valencia; Y. Acuña, M. Urrutia.
  • D.T. Colo Colo: Tatiele Silveira.

