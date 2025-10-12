Así calificó la prensa internacional la goleada de la selección Colombia contra México en la fecha FIFA: “No lloren por mí, ya estoy muerto”

Jhon LucumÍ anotó su primer gol con la camiseta de la selección Colombia con pase de James Rodríguez - crédito FCF

La selección de Colombia impuso su dominio y goleó 4-0 a México en un amistoso disputado en Arlington, Texas, resultado que generó fuertes reacciones en la prensa internacional y autocrítica en el entorno tricolor. El equipo dirigido por Javier Aguirre fue superado por el conjunto sudamericano, que demostró superioridad táctica y física de principio a fin, según coincidieron medios como Esto Mx y Diario Olé.

De acuerdo con Esto Mx, el cuadro azteca fue “espectador de su propio desastre” en un enfrentamiento donde la selección mexicana “no compitió y fue humillada con poder colombiano orquestado por James Rodríguez“. El medio subrayó la falta de reacción del Tri, al señalar que “no hubo resistencia y tampoco rival azteca”, lo que encendió las alarmas rumbo al Mundial 2026.

Portada del Diario Olé sobre la victoria de la selección Colombia contra México - crédito Diario Olé

La prensa argentina, a través de Diario Olé, describió que México “no fue rival” para Colombia y expuso que siempre que el equipo colombiano “decidió meter a fondo el acelerador, le hizo daño a la escuadra nacional”. Olé destacó las dificultades de México para generar peligro y la fragilidad defensiva ante la velocidad y contundencia de los colombianos. “Esta noche quedó al descubierto el verdadero nivel de la Selección Mexicana, que ante rivales de calidad, no puede sacar buenos resultados”, indicó el diario deportivo.

En la rueda de prensa posterior al partido, Javier Aguirre asumió su responsabilidad por la derrota y destacó la falta de competitividad en varios pasajes del encuentro, según recogió Esto Mx. “Podemos rescatar cosas de funcionamiento con la pelota, pero insisto: todo lo que yo comente después de un 4-0 puede sonar a cualquier cosa y asumo mi responsabilidad”, señaló el seleccionador mexicano, que agregó: “Los cuatro goles son evitables. Nos falta saber competir mejor”.

El técnico mexicano no ocultó su molestia y anticipó que tendrá conversaciones individuales con jugadores cuyo rendimiento considera por debajo de lo esperado: “Hablaré con algunos porque realmente no podemos dejar de competir. Por lo menos, que la gente diga: ‘Perdieron, sí, pero cómo metieron, cómo corrieron’”.

Portada de Esto.mx por la derrota de México contra Colombia - Crédito Esto.mx

El análisis de Esto Mx puntualiza que el conjunto colombiano, liderado por un James Rodríguez inspirado y acompañado por las anotaciones de Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero, explotó las debilidades defensivas del Tri, principalmente en jugadas de balón parado y contragolpes. “Colombia bailó al ritmo de James Rodríguez. El resultado fue lapidario con un 0-4 que dejó claro el abismo futbolístico entre ambos equipos”, publicó el medio mexicano.

Según Diario Olé, el segundo tiempo resultó definitorio con tres goles en un breve periodo, mientras que los últimos minutos reflejaron la incapacidad de reacción por parte de México, que “no encuentra el camino de cara al Mundial donde será uno de los tres anfitriones”.

El propio Javier Aguirre anunció que el equipo realizará una autocrítica interna antes de enfrentar a Ecuador en Guadalajara, en un duelo considerado clave para dejar atrás la caída sufrida ante Colombia, una de las derrotas más duras en el proceso preparatorio rumbo al Mundial 2026.

David Faitelson se despacha contra Javier Aguirre y la selección de México

El analista mexicano fue duro con Javier Aguirre y el presente de la selección de México - crédito David Faitelson

“Si el mundial comenzara mañana, México estaría jodido. No hay otra palabra. Jodido. No tiene forma de competir ante selecciones de un nivel más elevado al de la Concacaf”, declaró David Faitelson, periodista mexicano, durante una publicación en su perfil de X. Así reaccionó el comunicador al abordar la crisis de la selección mexicana de fútbol tras la goleada sufrida ante la selección de Colombia por 4-0 en la fecha FIFA de octubre de 2025.

Para Faitelson, los recientes logros de la selección mexicana en la Liga de las Naciones y la Copa Oro no reflejan una verdadera mejora, ya que “se ganó la Liga de las Naciones, se ganó la Copa Oro, porque el nivel es paupérrimo, bajísimo”. Según su análisis, la falta de competencia real en el área ha generado un efecto engañoso: “A esta selección le falta calidad. No la tiene. Es una generación que… está desprovista de esas condiciones que han tenido otras camadas en el fútbol mexicano”.

El periodista señaló que el entrenador Javier Aguirre tampoco ha logrado encontrar soluciones ante la crisis que atraviesa el equipo. “Según los que saben de fútbol cancha, Javier Aguirre no ha sido capaz de hacer las adecuaciones necesarias para poder suplir esa falta de talento. Y México es un desastre, un verdadero desastre en la cancha de fútbol”, afirmó.