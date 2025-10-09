Deportes

EN VIVO: Once Caldas vs. Atlético Nacional disputan el juego de ida de la Copa BetPlay

El estadio Palogrande de Manizales será testigo del primer partido de la serie entre el Blanco Blanco y el Rey de Copas

Daniel Ospina

Daniel Ospina

En territorio caldense, el blanco
En territorio caldense, el blanco blanco de Manizales recibirá al verdolaga - crédito David Jaramillo / Colprensa

Buenas tardes a todos los amantes del fútbol y sean bienvenidos al seguimiento minuto a minuto del compromiso entre Once Caldas y Atlético Nacional, válido por el juego de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay.

Mientras los Albos superaron a Deportivo Pasto en la ronda previa, el cuadro Verdolaga viene de eliminar al Deportes Quindio. Ambos equipos tienen el objetivo de salvar lo que han sido temporadas marcadas por la irregularidad con una participación destacada en el certamen copero.

No se pierda las alineaciones iniciales y todas las incidencias del compromiso.

20:06 hsHoy

Once Caldas vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Betplay

En uno de los duelos más atractivos de la Copa que reúne a los equipos de primera y segunda división, los equipos de Manizales y Medellín buscan su paso a la siguiente ronda

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Once Caldas y Atlético Nacional
Once Caldas y Atlético Nacional debutan en la Liga BetPlay 2025-II en el estadio Palogrande de Manizales - crédito Santiago Álvarez/Colprensa

La continuidad de los cuartos de final de la Copa Betplay continuará con el partido en Manizales entre los dos campeones de la Copa Libertadores de América por Colombia.

