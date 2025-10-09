EN VIVO: Once Caldas vs. Atlético Nacional disputan el juego de ida de la Copa BetPlay

En territorio caldense, el blanco blanco de Manizales recibirá al verdolaga - crédito David Jaramillo / Colprensa

Buenas tardes a todos los amantes del fútbol y sean bienvenidos al seguimiento minuto a minuto del compromiso entre Once Caldas y Atlético Nacional, válido por el juego de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay.

Mientras los Albos superaron a Deportivo Pasto en la ronda previa, el cuadro Verdolaga viene de eliminar al Deportes Quindio. Ambos equipos tienen el objetivo de salvar lo que han sido temporadas marcadas por la irregularidad con una participación destacada en el certamen copero.

No se pierda las alineaciones iniciales y todas las incidencias del compromiso.