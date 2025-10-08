Jhon Jader Durán volvió a los campos de juego con Fenerbahce: así avanza la recuperación del delantero colombiano

El delantero colombiano habría superado sus problemas físicos y está en la última fase de su proceso de rehabilitación - crédito Fenerbahce

Jhon Durán fue visto de nuevo en el campo de entrenamiento del Fenerbahce, lo que ha significado una señal positiva para el club y los aficionados, tras varias semanas de incertidumbre debido a la lesión que sufrió el delantero colombiano el pasado 27 de agosto frente al Benfica en la vuelta de los playoffs de la Champions League.

Después de más de mes y medio fuera, el futbolista realizó este miércoles trabajos individualizados sobre el césped, marcando su reaparición en las instalaciones de Can Bartu, según reportó el medio turco Fanatik.

La ausencia prolongada del atacante suscitó diversas especulaciones en Turquía, ya que el Fenerbahçe nunca emitió un reporte médico oficial. Como consecuencia, varios medios aseguraron que el diagnóstico inicial indicaba una fractura por estrés en la tibia, lo que llevó a Durán a viajar a Barcelona, España, donde recibió un tratamiento especializado enfocado en terapia e inyecciones para acelerar la recuperación del hueso.

Jhon Jáder Durán no la pasa bien con el Fenerbahce, en el que perdió a su técnico y sufrió una lesión en la Champions League - crédito Umit Bektas/REUTERS

El diario Skorer detalló que, tras el proceso médico recibido, “la inflamación en el hueso de la tibia ha pasado y los últimos controles están limpios”, estableciendo que el tratamiento conservador reemplazó la necesidad de intervención quirúrgica.

Durante este proceso de rehabilitación, Durán ha debido perderse el inicio de temporada con su club, las dos fechas más recientes de Eliminatorias Sudamericanas con la Selección Colombia y los primeros partidos amistosos de octubre con el equipo nacional. Incluso, fue visto con muletas en el aeropuerto de Estambul al iniciar su viaje a España, lo que subrayó la gravedad inicial de la lesión.

Mientras tanto, la dirección técnica encabezada por Domenico Tedesco organizó el entrenamiento del miércoles con un grupo muy reducido de futbolistas, aprovechando el parón por la fecha FIFA. El trabajo colectivo se concentró en el desarrollo de agilidad, fuerza y resistencia, aunque Durán realizó rutinas personalizadas, adaptadas a su proceso de recuperación física. En este contexto, Sporx confirmó que “el tratamiento de Jhon Durán… ha llegado a su fin”, confirmando la buena evolución tras los controles médicos más recientes.

Jhon Jáder Durán no estaría funcionando para el Fenerbahce, que lo contrató con mucha ilusión para la temporada 2025/2026 - crédito Fenerbahce SK

La expectativa en el entorno del Fenerbahçe apunta a que el delantero pueda estar listo para “el próximo 19 de octubre contra Fatih Karagümrük en la fecha 9 de la Superliga de Turquía”, de acuerdo con la información suministrada por Fanatik.

Sin embargo, Fotomac advirtió que la continuidad del colombiano en el club podría verse en riesgo si no logra reincorporarse tras el periodo internacional de selecciones: “Si Jhon Durán… no puede regresar al campo después de la selección nacional, aumentará la posibilidad de que deje el equipo durante la ventana de transferencias de mitad de temporada”.

Este fue el dinero que pagó Fenerbahce por Jhon Jader Durán

Una de las principales apuestas ofensivas del Fenerbahçe en este mercado de fichajes ha sido el arribo de Jhon Durán, delantero colombiano de 21 años, cuya llegada se produjo tras un ciclo en el Al-Nassr de la Liga Saudí durante la temporada 2024-2025.

Aunque Durán tuvo presencia en el campo con el club árabe, su desempeño no correspondió a las altas expectativas generadas, lo que originó su retorno al fútbol europeo como una oportunidad para relanzar su trayectoria.

Durán hizo su debut con Fenerbahçe en la pretemporada que adelanta el club en Portugal. El colombiano entró en el segundo tiempo y convirtió dos goles - crédito @fenerbahce/Instagram

El club turco ha depositado altas expectativas en el colombiano, esperando que forme una dupla ofensiva de peso junto al marroquí Youssef En-Nesyri y que aporte, además de juventud, determinación y capacidad goleadora a la plantilla.

Este esquema refuerza el ambicioso proyecto deportivo del Fenerbahçe, que apunta a recuperar protagonismo tanto en la Superliga como en la UEFA Europa League.

La magnitud de la operación para asegurarse la cesión de Durán ha sorprendido al entorno futbolístico europeo. Hakan Safi, directivo de la institución, explicó al medio turco 343 Digital los detalles de la inversión: “La comisión por el préstamo de Jhon Durán por un año es de 21 millones de euros”. Este desembolso, según declaró el propio Safi, refleja la confianza de la directiva en el potencial del joven atacante.