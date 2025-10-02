Deportes

Junior FC vs. América de Cali - EN VIVO: Siga aquí el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia 2025

Los primeros noventa minutos se jugarán en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde los dirigidos por Alfredo Arias esperan hacer respetar su localía frente al equipo caleño

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
La Copa Libertadores otorga un
La Copa Libertadores otorga un cupo a la Copa Sudamericana del 2026 - crédito Colprensa

Bienvenidos al minuto a minuto de los primeros noventa minutos de la serie de cuartos de final entre Junior FC y América de Cali en la Copa Colombia.

15:15 hsHoy

Lesionados en el América de Cali

América de Cali sigue con
América de Cali sigue con problemas con su hinchada, que dejó de ir al estadio por la crisis de resultados - crédito América de Cali

Las recientes novedades médicas de América de Cali han impactado la preparación del plantel para su próximo compromiso, luego de que el departamento médico del club confirmara varias ausencias clave. Entre las bajas informadas destacan Éder Álvarez Balanta, quien se encuentra en proceso de rehabilitación por una lesión muscular, Andrés Tello, afectado por una molestia muscular, y Andrés Mosquera Guardia, quien enfrenta una lesión en la planta del pie derecho.

A estas lesiones se suman las ausencias de tres futbolistas titulares recientes: Jan Lucumí, Joel Graterol y Omar Bertel, quienes no viajaron con la delegación del equipo y, por lo tanto, estarán ausentes en el duelo venidero. La directiva no especificó la razón de su no convocatoria, pero estos jugadores han sido habituales en el once inicial de los ‘diablos rojos’.

14:04 hsHoy

Ficha del partido

Afiche de la Dimayor para
Afiche de la Dimayor para el partido de América de Cali vs. Junior FC - crédito Dimayor
  • Junior FC vs. América de Cali - partido de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay Dimayor 2025
  • Lugar: estadio Metropolitano Roberto Meléndez - Caracas, Venezuela
  • Fecha y hora: jueves 2 de octubre - 8:00 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Win + Fútbol
  • Posible alineación Junior FC: Jefersson Martínez; Edwin Herrera, Lucas Monzón, Daniel Rivera, Yeferson Moreno; Fabián Ángel, Didier Moreno, Bryan Castrillón, Jhon Salazar; Teo Gutiérrez y ‘Titi’ Rodríguez.
  • D.T. Junior FC: Alfredo Arias.
  • Posible alineación América de Cali: Joel Graterol; Mateo Castillo, Daniel Bocanegra, Jean Pestaña, Omar Bertel; Josen Escobar, Rafael Carrascal, Sebastián Navarro; Cristian Barrios, Jan Lucumí y Luis Ramos.
  • D.T. América de Cali: David González y Alex Escobar (E)

Temas Relacionados

Junior FCCopa Colombia 2025América de CaliCopa BetPlay DimayorEstadio Metropolitano

Últimas noticias

Colombia vs. Noruega EN VIVO, fecha 2 del Mundial Sub-20 FIFA, probables alineaciones y novedades de la “Tricolor”

El cuadro dirigido por César Torres buscará asegurar su cupo entre los 16 mejores de la competencia, al igual que su rival de turno en el grupo F

Colombia vs. Noruega EN VIVO,

Colombia vs. Noruega: el recuerdo de Erling Haaland y los jugadores más importantes del plantel que enfrenta a la Tricolor en el Mundial Sub-20

El conjunto nórdico regresa a una Copa del Mundo juvenil luego de seis años de ausencia, y tiene a Sondre Granaas como el jugador más destacado de su plantilla

Colombia vs. Noruega: el recuerdo

Futbolista de la selección Noruega Sub-20 con madre de Medellín, habló en la previa en el duelo ante la “Tricolor”: “Soy 50% colombiano”

El futbolista de raíces colombianas y africanas debutó en el Mundial Sub-20, en la victoria de Noruega, y anticipó un “duelo especial” frente al equipo nacional

Futbolista de la selección Noruega

Periodista colombiano criticó duro a Richard Ríos, tras su mal partido en el Benfica contra Chelsea por Champions: “Es una mancha grande”

El volante de la selección Colombia tuvo una mala noche en su segunda salida por la Liga de Campeones, ante el vigente campeón del mundo

Periodista colombiano criticó duro a

Medellín golea y elimina a Santa Fe de la Copa Colombia: victoria Poderosa por 3-0 en Techo

Los antioqueños le pasaron por encima a los bogotanos con doblete de Francisco Fydriszewski y otro tanto de Francisco Chaverra, llegando a las semifinales y esperando rival entre Pereira y Envigado

Medellín golea y elimina a

ÚLTIMAS NOTICIAS

Windows 7 revive: roza el

Windows 7 revive: roza el 10% de uso global mientras Microsoft se despide de Windows 10

El Gobierno simplificó otro trámite para facilitar la importación de autos

La canasta de jubilados superó los $1.500.000 en octubre

El FMI le reclamó al Gobierno “generar un amplio apoyo político para fortalecer la confianza” del programa de ajuste económico

Receta de salsa bechamel, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA

Rusia y Ucrania intercambiaron 370

Rusia y Ucrania intercambiaron 370 prisioneros de guerra en un nuevo canje tras el pacto de Estambul

Por qué el Hogwarts Express en la esperada serie de Harry Potter despierta polémica entre los fanáticos

Estados Unidos confirmó que le negó visas a funcionarios del régimen cubano por razones de seguridad nacional

Desapareció el opositor y excandidato presidencia de Bielorrusia, Mikalai Statkevich

Resultados Powerball 1 de octubre de 2025

DEPORTES

La sorpresiva salida de un

La sorpresiva salida de un piloto novato de McLaren que podría dar un giro a la grilla de la Fórmula 1 para 2026

Racing y River Plate definirán en Rosario el último clasificado a las semifinales de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

De un desembarco en Alpine a fundar una escudería: los tres proyectos que analiza Horner para volver a la Fórmula 1 tras dejar Red Bull

La extrema preparación del fisicoculturista “Mutante” que competirá en el Mr Olympia 2025: “El sacrificio es el precio de la grandeza”

Lo vendieron por 79 millones a la Premier y una leyenda de Alemania lo destrozó: “Los felicito por encontrar un idiota que pagara tanto”