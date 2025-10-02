Junior FC vs. América de Cali - EN VIVO: Siga aquí el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia 2025

Bienvenidos al minuto a minuto de los primeros noventa minutos de la serie de cuartos de final entre Junior FC y América de Cali en la Copa Colombia.

Junior FC vs. América de Cali - partido de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay Dimayor 2025

A estas lesiones se suman las ausencias de tres futbolistas titulares recientes: Jan Lucumí, Joel Graterol y Omar Bertel, quienes no viajaron con la delegación del equipo y, por lo tanto, estarán ausentes en el duelo venidero. La directiva no especificó la razón de su no convocatoria, pero estos jugadores han sido habituales en el once inicial de los ‘diablos rojos’.

Las recientes novedades médicas de América de Cali han impactado la preparación del plantel para su próximo compromiso, luego de que el departamento médico del club confirmara varias ausencias clave. Entre las bajas informadas destacan Éder Álvarez Balanta, quien se encuentra en proceso de rehabilitación por una lesión muscular, Andrés Tello, afectado por una molestia muscular, y Andrés Mosquera Guardia, quien enfrenta una lesión en la planta del pie derecho.

