Juan Carlos Osorio estuvo en el Atanasio viendo Nacional vs. Millonarios y los hinchas pidieron su regreso

Con el reciente cambio de entrenador en Atlético Nacional tras la salida del argentino Javier Gandolfi, la expectación entre los seguidores y la prensa se ha centrado en que ocupará el banquillo del equipo antioqueño. La presencia de Juan Carlos Osorio en un palco del estadio Atanasio Girardot durante el clásico frente a Millonarios alimentó rumores sobre su posible regreso.

El técnico risaraldense, que se encuentra actualmente sin equipo, fue rápidamente tendencia en redes sociales, despertando especulaciones acerca de una nueva etapa con el elenco ‘verdolaga’.

Mientras tanto, el club sigue dirigido de manera interina por Diego Arias y evalúa opciones para concretar a su próximo estratega. Entre los candidatos analizados por la directiva de Nacional figuran nombres extranjeros como Pablo Guede, Vicente Sánchez y Sergio Blanco. El último en sumarse a la lista fue Alexander Medina, que se encuentra libre tras sus pasos por Vélez, Internacional de Porto Alegre y Talleres de Córdoba.

Los usuarios en redes sociales tampoco pasaron por alto la presencia del exitoso entrenador risaraldense y le hicieron saber su cariño a través de las redes sociales:

“Debería estar en Guarne el lunes. Ya estoy mamado de las improvisaciones y de los extranjeros ladrones!’” @19Charmeleon97

“La solución está hoy en el palco del Atanasio: JUAN CARLOS OSORIO ARBELAEZ” @CAPE1223

“La imagen de Juan Carlos Osorio en el palco del Atanasio Giraldot, demuestra que se está ofreciendo para la dirección técnica de @nacionaloficial” @elkincross

Acerca de su posible vínculo con Nacional, Osorio quiso aclarar su posición en entrevista con El VBar Caracol. Consultado sobre los rumores, tanto en relación a la selección de Venezuela como a equipos colombianos, explicó: “mi intención no es volver al fútbol colombiano en el corto tiempo, mientras mantiene el sueño de llegar a la selección nacional”.

No obstante, reconoció el atractivo de dirigir un club como Nacional y señaló: “Yo creo que Atlético Nacional, al igual que otros 2 o 3 clubes, son proyectos deportivos que le interesarían a cualquier entrenador de fútbol y yo no soy la excepción”, declaró Osorio, dejando abierta la puerta a futuras oportunidades.

Durante su primer ciclo en Atlético Nacional, entre 2012 y 2015, Osorio acumuló 239 partidos, con 127 victorias, 61 empates y 51 derrotas, según cifras destacadas por Caracol Radio. Su gestión se tradujo en 6 títulos: 3 de Liga, 2 de Copa y 1 Superliga, convirtiéndose en uno de los entrenadores más exitosos del club.

Posteriormente, volvió al equipo entre julio de 2019 y noviembre de 2020, etapa en la que dirigió 53 encuentros, con 22 triunfos, 18 empates y 13 derrotas. Aunque no logró títulos en ese periodo, fue el último técnico en los últimos nueve años que superó el año de continuidad al frente del plantel.

Así fue la victoria de Nacional sobre Millonarios en la Liga BetPlay II-2025

La victoria de Atlético Nacional en el clásico ante Millonarios reavivó la confianza en el equipo verdolaga, que se impuso con dos goles de William Tesillo y Jorman Campuzano, dejando a los azules con opciones cada vez más limitadas para clasificar en la Liga BetPlay 2025-II.

Durante la primera mitad, el conjunto paisa generó la primera ocasión de peligro al minuto 11. Edwin Cardona remató desde la media luna, obligando a una reacción destacada del arquero Diego Novoa, que comenzó a perfilarse como una de las figuras visitantes. Millonarios, por su parte, celebró momentáneamente al 24, después de una jugada protagonizada por Edwin Mosquera y Beckham David Castro, sin embargo, el árbitro anuló la anotación por posición adelantada.

El desarrollo del segundo tiempo fue distinto. Atlético Nacional mostró una postura más ofensiva y supo aprovechar los errores defensivos del rival. En una jugada de tiro de esquina, la falta de reacción de la defensa azul permitió que William Tesillo culminara una acción colectiva con un potente disparo imposible para Novoa, abriendo el marcador.

Pocos minutos después, una falta cometida por Sergio Mosquera sobre Alfredo Morelos dentro del área derivó en un penal. Jorman Campuzano convirtió con un remate fuerte, alcanzando así su primer gol vistiendo la camiseta de Atlético Nacional y consolidando el dominio local. En menos de diez minutos, el esquema propuesto por Hernán Torres se desmoronó y el equipo quedó sin reacción.