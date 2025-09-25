Deportes

Se le caería uno de los amistosos a la selección Colombia por culpa de las eliminatorias: esta es la razón

Pese a que el combinado nacional ya tiene listos sus cuatro duelos preparatorios de 2025, existe el riesgo de que un rival no se presente por problemas con el calendario

Diego Ariza

Por Diego Ariza

La selección Colombia tiene lista la preparación de cara al mundial de 2026, con cuatro amistosos en 2025 - crédito Colprensa

La selección Colombia pasó la página de las eliminatorias y ahora se concentra en la preparación para la Copa Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, en donde espera una buena presentación en el certamen que contará por primera vez con 48 participantes.

El combinado cafetero ya tiene listos sus cuatro amistosos, pero uno de sus rivales rechazaría el partido por compromisos con las eliminatorias, pues pese a que en Sudamérica ya terminó la pelea, en cuatro asociaciones de la FIFA hay países que siguen con opciones de llegar al torneo.

Pese a eso, la Federación Colombiana de Fútbol ya confirmó el encuentro de preparación, al igual que el resto de sus otros tres juegos, que servirán como prueba para mirar alternativas al actual equipo del técnico Néstor Lorenzo, que ya tendría una formación titular establecida y solo buscaría los jugadores que completarían el grupo.

Amistoso en riesgo para Colombia

Durante el jueves 25 de septiembre, la FCF dio a conocer los dos nuevos encuentros de preparación para noviembre, en la última fecha FIFA de 2025 y que son claves porque definirán el ranking para el sorteo de la fase de grupos en el mundial de 2025, cuyo evento será el 5 de diciembre.

Uno de los amistosos de la selección Colombia es contra Nigeria, equipo al que enfrentó en cuatro ocasiones, todas en duelos no oficiales, y la última vez se produjo el 30 de mayo de 2010, con empate 1-1 en Inglaterra y que fue previo al mundial de Sudáfrica 2010.

El combinado "Tricolor" tendrá dos partidos destacados ante Nueva Zelanda y Nigeria en Estados Unidos - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Sin embargo, existe la posibilidad de que las Águilas, como es conocido el equipo africano, decline a última hora con ese encuentro que se jugará en Estados Unidos, el martes 18 de noviembre, debido a un conflicto de interés por sus posibles compromisos con las eliminatorias.

Nigeria no jugaría ante Colombia si avanza a los playoffs de las eliminatorias africanas, cupo que se entrega para los cuatro mejores segundos de la fase clasificatoria, cuyos encuentros se disputarán en esa doble jornada FIFA de noviembre, lo que dificultaría que el combinado tenga la plantilla para el amistoso.

Nigeria aún sigue en pelea
Nigeria aún sigue en pelea por las eliminatorias, lo que afectaría el amistoso contra la selección Colombia - crédito Siphiwe Sibeko/REUTERS

La única manera para garantizar ese encuentro con la Tricolor es que las Águilas clasifiquen de manera directa al mundial, como primero del grupo C, o quede eliminado de toda posibilidad, para que quede libre de cara al juego del 18 de noviembre y enfrente a los cafeteros.

Los otros partidos

Aunque el partido contra Nigeria no parece del todo confirmado, el resto de encuentros cuentan con el OK para su realización y son determinantes porque el equipo de Néstor Lorenzo enfrentará a nada menos que tres de los conjuntos que dirán presente en el mundial de 2026.

Para empezar, la selección Colombia se medirá en octubre a México y Canadá, dos de los anfitriones en la Copa del Mundo y que vienen preparándose de la mejor manera, pues no disputaron eliminatorias y, con el paso de los años, crecieron mucho en su juego para hacer una actuación histórica en el certamen.

Así fue como se confirmó
Así fue como se confirmó el partido de la selección Colombia y México, tras las eliminatorias - crédito FCF

De otra parte, en noviembre se dará el primer amistoso de la Tricolor frente a Nueva Zelanda, el clasificado por Oceanía al mundial y que solo enfrentó en una ocasión, que fue en la Copa Confederaciones 2003 en Francia y con triunfo de los cafeteros por 3-1, durante la fase de grupos.

Finalmente, la FCF confirmó que en marzo de 2026 se tiene planeado un nuevo par de amistosos del combinado nacional, dependiendo de cómo salga el sorteo de la fase de grupos, y entre mayo y junio se tendrán los últimos dos encuentros previos al torneo de la FIFA.

