EN VIVO Once Caldas vs. Independiente del Valle, vuelta de los cuartos de final en Copa Sudamericana: se define el semifinalista

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Once Caldas e Independiente del Valle , en el estadio Palogrande de Manizales, por la vuelta de los cuartos de final en la Copa Sudamericana 2025.

Se define uno de los semifinalistas en la Copa Sudamericana , que durante la jornada del martes 23 de septiembre dio a conocer el primer clasificado a la siguiente ronda, quedan tres cupos pendientes y uno de ellos con un colombiano en la pelea por hacer historia.

Once Caldas quiere llegar por primera vez a una semifinal de la Copa Sudamericana , tiene una ventaja de dos goles y el gran momento de Dayro Moreno, el goleador del certamen con 10 anotaciones a sus 40 años, sumado a que integró una plantilla con jugadores que se volvieron figuras a lo largo del torneo.

Por su parte, Independiente del Valle quiere demostrar su condición de favorito , que pese a perder la ida en casa, buscará todo en Manizales y aprovechando que es el mejor equipo en Ecuador, la experiencia en certámenes internacionales y que ganó la Sudamericana en dos ocasiones.

