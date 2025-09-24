Deportes

EN VIVO Once Caldas vs. Independiente del Valle, vuelta de los cuartos de final en Copa Sudamericana: se define el semifinalista

El “Blanco Blanco” va ganando la serie por 2-0 y en el estadio Palogrande quiere definir la clasificación, pero los ecuatorianos llegan con hambre de revancha

Por Diego Ariza

Once Caldas recibe a Independiente
Once Caldas recibe a Independiente del Valle en Manizales, por los cuartos de la Copa Sudamericana - crédito Conmebol
02:49 hsHoy

Cuerpo arbitral de Once Caldas vs. Independiente del Valle

  • Árbitro: Maximiliano Ramírez (ARG)
  • Asistente 1: Maximiliano del Yesso (ARG)
  • Asistente 2: Pablo González (ARG)
  • Cuarto Árbitro: Leandro Rey (ARG)
  • VAR: Silvio Trucco (ARG)
  • AVAR: Hernán Mastrángelo (ARG)
02:47 hsHoy

Programación de los partidos de vuelta en Copa Sudamericana

Martes 23 de septiembre

Fluminense (BRA) 1-1 Lanús (ARG): 2-1 a favor de los argentinos

Miércoles 24 de septiembre

Atlético Mineiro (BRA) vs. Bolívar (BOL): 5:00 p. m.

Once Caldas (COL) vs. Independiente del Valle (ECU): 7:30 p. m.

Jueves 25 de septiembre

Univ. de Chile vs. Alianza Lima: 7:30 p. m.

02:44 hsHoy

Por su parte, Independiente del Valle quiere demostrar su condición de favorito, que pese a perder la ida en casa, buscará todo en Manizales y aprovechando que es el mejor equipo en Ecuador, la experiencia en certámenes internacionales y que ganó la Sudamericana en dos ocasiones.

Independiente del Valle, líder de
Independiente del Valle, líder de la Serie A de Ecuador, necesita dos goles para igualar la serie ante Once Caldas y tres para avanzar a semifinales de la Copa Sudamericana - crédito Cristina Vega/REUTERS
02:43 hsHoy

Once Caldas quiere llegar por primera vez a una semifinal de la Copa Sudamericana, tiene una ventaja de dos goles y el gran momento de Dayro Moreno, el goleador del certamen con 10 anotaciones a sus 40 años, sumado a que integró una plantilla con jugadores que se volvieron figuras a lo largo del torneo.

Dayro Moreno es el líder
Dayro Moreno es el líder de Once Caldas, que quiere llegar a las semifinales de la Copa Sudamericana - crédito Copa Sudamericana
02:38 hsHoy

Se define uno de los semifinalistas en la Copa Sudamericana, que durante la jornada del martes 23 de septiembre dio a conocer el primer clasificado a la siguiente ronda, quedan tres cupos pendientes y uno de ellos con un colombiano en la pelea por hacer historia.

02:23 hsHoy

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Once Caldas e Independiente del Valle, en el estadio Palogrande de Manizales, por la vuelta de los cuartos de final en la Copa Sudamericana 2025.

Para ver la previa del partido Once Caldas vs. Independiente del Valle, haga clic acá.

