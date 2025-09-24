EN VIVO Once Caldas vs. Independiente del Valle, vuelta de los cuartos de final en Copa Sudamericana: se define el semifinalista

Martes 23 de septiembre
Fluminense (BRA) 1-1 Lanús (ARG): 2-1 a favor de los argentinos
Miércoles 24 de septiembre
Atlético Mineiro (BRA) vs. Bolívar (BOL): 5:00 p. m.
Once Caldas (COL) vs. Independiente del Valle (ECU): 7:30 p. m.
Jueves 25 de septiembre
Univ. de Chile vs. Alianza Lima: 7:30 p. m.
Por su parte, Independiente del Valle quiere demostrar su condición de favorito, que pese a perder la ida en casa, buscará todo en Manizales y aprovechando que es el mejor equipo en Ecuador, la experiencia en certámenes internacionales y que ganó la Sudamericana en dos ocasiones.
Once Caldas quiere llegar por primera vez a una semifinal de la Copa Sudamericana, tiene una ventaja de dos goles y el gran momento de Dayro Moreno, el goleador del certamen con 10 anotaciones a sus 40 años, sumado a que integró una plantilla con jugadores que se volvieron figuras a lo largo del torneo.
Se define uno de los semifinalistas en la Copa Sudamericana, que durante la jornada del martes 23 de septiembre dio a conocer el primer clasificado a la siguiente ronda, quedan tres cupos pendientes y uno de ellos con un colombiano en la pelea por hacer historia.
¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Once Caldas e Independiente del Valle, en el estadio Palogrande de Manizales, por la vuelta de los cuartos de final en la Copa Sudamericana 2025.