Neyser Villarreal comanda la convocatoria de la selección Colombia para el mundial sub-20 de Chile: así quedó la lista

César Torres dio a conocer la plantilla con la que partirá al país Austral para pelear por el certamen orbital, al que la Tricolor se clasificó tras destacar en el sudamericano de Venezuela

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Esta es la convocatoria de la selección Colombia para el mundial sub-20 de Chile- crédito FCF

El mundial sub-20 de la FIFA comenzará el sábado 27 de septiembre de 2025, extendiéndose hasta el 19 de octubre y reuniendo a jóvenes futbolistas que buscan consolidarse como futuras estrellas internacionales.

Colombia formará parte de este certamen luego de asegurar su cupo gracias a su desempeño en el sudamericano sub-20 y, desde entonces, el técnico César Torres ha trabajado en la conformación de la plantilla ideal para dejar una huella positiva en el torneo.

En la tarde del lunes 22 de septiembre, la Federación Colombiana de Fútbol difundió la nómina oficial de 21 jugadores convocados para vestir la camiseta nacional.

Entre los llamados destacan futbolistas de equipos tanto nacionales como internacionales: Jordan García Bonnet (Fortaleza CEIF), Alexéi Rojas Fedorushchenko (Arsenal FC de Inglaterra), Yeimar Mosquera Mosquera (Aston Villa, Inglaterra), Weimar Vivas Palacios (Red Bull Bragantino, Brasil), Jordan Barrera Herrera (Botafogo, Brasil), Jhon Rentería Arias (Sarmiento, Argentina), y Oscar Perea Abonce (AVS Futebol SAD, Portugal). Junto a ellos figuran jóvenes de clubes colombianos como Atlético Nacional, Millonarios FC, América de Cali, y otros.

Estos son los convocados de la selección Colombia sub-20 para el mundial de Chile- crédito FCF

Este es el listado completo:

  • Jordan García Bonnet – Fortaleza CEIF 
  • Alexéi Rojas fedorushchenko – Arsenal FC (ING)
  • Luis Mena Padilla – Atlético Huila 
  • Simón García Valero – Atlético Nacional 
  • Julián Bazán Medina – Deportivo Pereira 
  • Yeimar Mosquera Mosquera – Aston Villa (ING)
  • Weimar Vivas Palacios – Red Bull Bragantino (BRA)
  • Carlos Sarabia Barrios – Millonarios FC 
  • Juan Arizala Micolta – Deportivo Independiente Medellín
  • Elkin Rivero Almario – Atlético Nacional 
  • Luis Landázuri Cuenú – Atlético Nacional 
  • Kener González Mosquera – América de Cali
  • Royner Benítez Hernández – Águilas Doradas 
  • José Cavadía Pedraza – América de Cali
  • Joel Romero – América de Cali
  • Jordan Barrera Herrera – Botafogo (BRA)
  • Jhon Rentería Arias – Sarmiento (ARG)
  • Joel Canchimbo Morales – Junior FC 
  • Oscar Perea Abonce – AVS Futebol SAD (POR)
  • Neiser Villarreal Quiñones – Millonarios FC 
  • Emilio Aristizábal Chavarriaga – Fortaleza CEIF
La selección Colombia sub-20 ha hecho varios microciclos y partidos amistosos durante los últimos meses, buscando que se consolide la plantilla - crédito FCF

Por su parte, el cuerpo técnico estará conformado de la siguiente manera:

  • Cesar Torres Ramírez – Director Técnico 
  • Yeisson Galvis Torres – Asistente Técnico
  • Christian Freyman Juliao – Preparador Físico 
  • Marbin Sandoval Bolaños – Asistente Técnico 
  • Hugo Oswaldo Guzmán – Entrenador De Arqueros 
  • Mauricio Serrato Roa – Médico 
  • Rafael Francisco Zabaraín – Psicólogo 
  • Jorge Eduardo Mejia – Fisioterapeuta 
  • Fabián Andrés Bedoya – Fisioterapeuta 
  • Jafeth Orejuela – Kinesiólogo
  • Ricardo Bejarano González – Jefe de prensa
  • Alexander Gómez – Utilero
  • Juan Camilo Gutiérrez – Video Analista

Frente a ello, es importante mencionar que el sorteo de grupos determinó que Colombia integrará el grupo F junto a Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.

Neiser Villarreal es una de las figuras del equipo dirigido por César Torres - crédito Conmebol

Cuándo será el debut de la selección Colombia en el mundial sub-20 de Chile

El debut de la Tricolor tendrá como rival a Arabia Saudita el lunes 29 de septiembre a las 6:00 p. m (hora Colombia). Posteriormente, el equipo dirigido por Torres se enfrentará a Noruega el jueves 2 de octubre a las 3:00 p. m., y su último compromiso de la primera fase será contra Nigeria el domingo 5 de octubre a las 6:00 p. m. horas.

El formato del torneo estipula que, con 24 selecciones participantes, avanzarán a los octavos de final los dos primeros de cada grupo junto con los cuatro mejores terceros de la fase inicial, ampliando las posibilidades de clasificación para los aspirantes al título.

La cita supone un nuevo reto para la selección nacional, cuyo mejor logro en esta categoría ocurrió en 2003, año en el que alcanzó el tercer puesto. En las dos ediciones más recientes, la representación colombiana llegó hasta los cuartos de final, incrementando la expectativa con miras a superar ese registro en la actual edición.

Dembélé ganó el Balón de

David Ospina fue ovacionado mientras

Hernán Torres explotó contra jugador

Empresario señalado de sugerirle jugadores

Blessd la "rompió" en la gala del Balón de Oro: así fue la presentación del antioqueño en el prestigioso evento en París

Dembélé ganó el Balón de Oro 2025 y las miradas se trasladaron a la Tricolor: cuál colombiano estuvo más cerca del premio

