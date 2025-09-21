Sebastián Montoya rescató dos puntos en Bakú, luego de que su motor terminara en llamas

Sebastián Montoya sumó dos puntos que lo mantienen entre los 10 mejores pilotos de la categoría - crédito A14 Management

Sebastián Montoya culminó una difícil jornada de carreras en la F2, en el cual tuvo problemas durante la carrera del sábado, donde el motor de su carro terminó en llamas, pero que fueron solucionados por el equipo para que sumara puntos en la Feature Race del domingo.

El resultado final de la Carrera Principal de Fórmula 2 en Bakú fue alterado tras la aplicación de sanciones postcarrera a varios pilotos, modificando el reparto de puntos y posiciones clave en el campeonato.

Tras cruzar la meta, Josep María Martí había logrado el sexto puesto para Campos Racing, pero los comisarios analizaron una maniobra en la Curva 1 donde se produjo un contacto entre el monoplaza número 3 (Martí) y el coche número 23 de Martinius Stenshorne.

Según determinaron los oficiales, bajo las Directrices de Estándares de Conducción, Martí “no había establecido ningún derecho a la posición en pista”, por lo que toda la responsabilidad del incidente recayó sobre él. De acuerdo con la Federación Internacional del Automóvil (FIA), esto le costó una penalización de 10 segundos que lo hizo descender del sexto al undécimo puesto en la clasificación final, según detalló la organización de la F2.

Esto benefició a Sebastián, que, tras culminar décimo, pudo avanzar una casilla, por lo que finalmente sumó dos unidades en la clasificación general, que le permiten mantener la décima posición con 75 unidades acumuladas en el año.

De manera simultánea, Cian Shields, piloto de AIX Racing, fue investigado por marcar el minisector más rápido bajo condiciones de bandera amarilla en la curva 15. Tras escucharlo a él y a un representante de su equipo, los comisarios concluyeron que el coche número 21 “no redujo la velocidad lo suficiente bajo las banderas amarillas”, motivo por el cual se le sancionó con 10 segundos adicionales. No obstante, debido a su posición inicial, Shields permaneció en el decimoctavo lugar.

Más allá de estas sanciones, la victoria correspondió finalmente a Jak Crawford, quien pilotando para DAMS Lucas Oil logró mantener la presión de Joshua Duerksen en las últimas vueltas y sumó su tercera victoria en una carrera principal de la temporada.

“Es un gran día para mí, un gran día para el Campeonato. Siento que hice una gran carrera, aunque no con el ritmo definitivo, pero gestioné bien mi posición en pista y estoy muy contento con el resultado”, manifestó Crawford tras cruzar la línea de meta, según declaraciones recogidas por la fuente oficial de la F2.

En la pista, Leonardo Fornaroli había completado el podio provisionalmente, pero tras recibir anteriormente su propia penalización de 10 segundos producto de una colisión con Alexander Dunne, el italiano cayó al quinto lugar. Dino Beganovic accedió al tercer puesto en el escalón final del podio, fraguando una remontada después de partir desde posiciones secundarias.

Las sanciones afectaron directamente a la clasificación general de pilotos, donde Fornaroli se mantiene en la cima, acumulando 188 puntos, seguido por Crawford con 169 y Luke Browning con 161. En la tabla de equipos, Invicta Racing retiene el liderato con 269 puntos, pero con Hitech TGR acechando a solo 12 unidades de distancia.

El próximo evento de la temporada tendrá lugar en el circuito de Lusail entre el 28 y el 30 de noviembre, quedando definiciones pendientes tanto en el campeonato de pilotos como en el de constructores conforme avanzan las últimas rondas del campeonato 2025.

Así va Sebastián Montoya en la clasificación general de la F2

L. Fornaroli: 188 puntos. J. Crawford: 169 puntos. L. Browning: 161 puntos. R. Verschoor: 149 puntos. A. Dunne: 130 puntos. J. Martí: 120 puntos. A. Lindblad: 107 puntos. D. Beganovic: 96 puntos. R. Stanek: 81 puntos. S. Montoya: 75 puntos. V. Martins: 70 puntos.