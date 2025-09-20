Deportes

No jugar en canchas sintéticas, la tendencia “médica” que han consolidado figuras como James Rodríguez y Neymar

El “10″ colombiano no fue tenido en cuenta para el partido de León contra Tijuana por decisión del mediocampista

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Guardar
El colombiano se ausentó en
El colombiano se ausentó en la derrota de su equipo contra Xolos de Tijuana - crédito Montaje Infobae iStock/EFE

En la actualidad, es habitual que los futbolistas profesionales tengan equipos de trabajo privados, lo que incluye un grupo de profesionales que les hacen recomendaciones para priorizar su salud.

Bajo este concepto, algunas figuras en el mundo han tomado la decisión de desistir de jugar en terrenos sintéticos, argumentando que pisar ese tipo de terreno puede aumentar las posibilidades de sufrir una lesión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A esta tendencia se han sumado estrellas como Neymar y Memphis Depay en Brasil, además del colombiano James Rodríguez, que el 19 de septiembre no fue tenido en cuenta por su entrenador porque el partido de Xolos de Tijuana vs. Club León, sería en un estadio que no tiene gramilla natural.

En México se ha generado una polémica por la decisión del colombiano, y aunque su entrenador, Eduardo Berizzo, desmintió la versión expuesta por la prensa, el cafetero fue blanco de críticas tras la derrota 5-0 del Club León en Tijuana.

Rodríguez no jugó el último
Rodríguez no jugó el último partido con León por recomendación médica - crédito Club León

Para entender el criterio que tienen los futbolistas para tomar esta decisión, en diálogo con Infobae Colombia, el doctor Henry Humberto León, del departamento de morfofisiología de la Universidad de La Sabana, respondió algunas preguntas al respecto.

En primer lugar, León indicó que, efectivamente, hay diferencias notables entre disputar un partido de fútbol en césped natural y una cancha sintética, resaltando que el primero es “más amigable para las articulaciones y los tejidos blandos”

El terreno natural absorbe mucho mejor el impacto, tiene un coeficiente de fricción, es decir, que la probabilidad, al caerse, de generar lesiones por rozamiento son menores. El sintético suele ser mucho más duro, absorbe menos los impactos, genera mayor fricción. Las personas pueden quemarse más fácilmente.

Neymar fue uno de los
Neymar fue uno de los jugadores que comenzó con la tendencia - crédito Reuters

El doctor reconoció que no hay una extensa cantidad de estudios que confirmen que es negativo jugar en canchas sintéticas; sin embargo, citó información que ha sido expuesta por entidades internacionales al respecto.

“Algunos ejercicios investigativos han mostrado que para las articulaciones hay un mayor impacto, especialmente para rodillas, tobillo y cadera. También hay una incidencia mayor de lesiones de ligamento cruzado anterior, porque hay características diferentes en la tracción que ejerce el deportista”.

De la misma forma, señaló que los deportistas afirman sentir más dolor muscular después de practicar alguna disciplina en espacios sintéticos.

Estudios han demostrado que hay mayor dolor post entrenamiento o post competencia, esto puede ser por una sobrecarga muscular que genera el terreno sintético. El terreno o los ambientes naturales hacen una mejor regulación de la temperatura que lo que podría hacer una sintética”.

Hay estadios que tienen una
Hay estadios que tienen una gramilla combinada - crédito Tripadvisor

León aclaró que no es una novedad el uso de canchas sintéticas en el mundo, por lo que los profesionales se pueden proteger al utilizar el calzado adecuado para ese tipo de terrenos.

“Hay varias cosas que se pueden hacer desde el punto de vista del calzado que se utiliza, el tipo de guayo o incluso algunas otras herramientas para disminuir el efecto o el posible efecto negativo que pueda tener el césped sintético. Estos usualmente tienen un número de taches un poco mayor, que son un poco más cortos”.

De la misma forma, recordó que James Rodríguez y Neymar han padecido de lesiones crónicas, que puede ser un condicionante para tomar la decisión de no jugar; sin embargo, manifestó que hay otros elementos que aumentan la protección del deportista.

“También es posible utilizar algunas plantillas especiales de amortiguación para reducir el impacto sobre las articulaciones. Y, pues, bueno, hay cosas ahí propias del manejo de las cargas, de la hidratación, del control térmico, que se deben hacer en este tipo de superficies”.

Temas Relacionados

James RodríguezSinteticoGramillaNeymarSaludCanchas sinteticaspasto naturalColombia-Deportes

Más Noticias

Jhon Arias causa preocupación en la selección Colombia: pésimo momento con el Wolverhampton en la Premier League

El atacante aún no sabe lo que es ganar en la liga inglesa, sus números no son los mejores y se arriesga a llegar con bajo nivel a los amistosos de la Tricolor en octubre

Jhon Arias causa preocupación en

Este fue el insólito penal que hizo el arquero del Deportes Tolima ante Atlético Bucaramanga por Liga BetPlay

La infracción de Cristopher Fiermarin dentro del área permitió al equipo visitante tomar ventaja, consolidando su buen momento y dejando a Deportes Tolima en una situación comprometida

Este fue el insólito penal

Ricardo Gareca habló sobre si volvería a dirigir al América de Cali: “Es lo que quiero”

El entrenador argentino recuerda sus logros como jugador y entrenador del club escarlata, reafirmando su cariño por la institución y dejando abierta la posibilidad de un regreso en el futuro

Ricardo Gareca habló sobre si

Así fue el tenso cruce entre Adrián Ramos y algunos hinchas del América de Cali en la victoria ante Once Caldas por Liga BetPlay: “Vendido”

Después de la victoria de los “Diablos Rojos” en el Pascual Guerrero se vivió un momento incómodo entre el ídolo rojo y un fanático en la tribuna

Así fue el tenso cruce

Técnico del Club León reveló el motivo por el que James Rodríguez no jugó ante Tijuana por la Liga MX

El equipo dirigido por Eduardo Berizzo fue superado ampliamente por el Tijuana, que aprovechó la fragilidad defensiva de los esmeraldas y la baja de James Rodríguez para firmar una victoria aplastante en la Liga MX

Técnico del Club León reveló
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército tuvo una “granja de

Ejército tuvo una “granja de falsos positivos en Sucre”, así reclutaban a los jóvenes: “Hay mucha gente necesitada”

Alcaldía de Amalfi decretó toque de queda tras situación de violencia en el municipio vecino, Anorí

Una foto en redes sociales delató a alias Joao: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado del asesinato de cuatro soldados en Segovia

Tres militares resultaron heridos tras fuerte enfrentamiento armado en Frontino, Antioquia

Ministro de Defensa confirmó que seguirá la lucha contra el Clan del Golfo, pese a las negociaciones de paz

ENTRETENIMIENTO

Así suena El Buen Pastor

Así suena El Buen Pastor en Bogotá: reclusas compartieron sus canciones favoritas y por qué se identifican

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’ sube la exigencia a las candidatas este 20 de septiembre

“Dejen de culpar a Marcela Reyes”: el mejor amigo de la DJ salió a defenderla en medio de la desaparición de B-King en México

Entrenadora de ‘La Voz Kids Colombia’ fue diagnosticada con estos dos trastornos neurológicos

Juanse Quintero habló de los romances que tuvo con Lina Tejeiro y Greeicy y de por qué a una no la considera su “exnovia”

Deportes

Jhon Arias causa preocupación en

Jhon Arias causa preocupación en la selección Colombia: pésimo momento con el Wolverhampton en la Premier League

Este fue el insólito penal que hizo el arquero del Deportes Tolima ante Atlético Bucaramanga por Liga BetPlay

Ricardo Gareca habló sobre si volvería a dirigir al América de Cali: “Es lo que quiero”

Así fue el tenso cruce entre Adrián Ramos y algunos hinchas del América de Cali en la victoria ante Once Caldas por Liga BetPlay: “Vendido”

Técnico del Club León reveló el motivo por el que James Rodríguez no jugó ante Tijuana por la Liga MX