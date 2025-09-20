No jugar en canchas sintéticas, la tendencia “médica” que han consolidado figuras como James Rodríguez y Neymar

El colombiano se ausentó en la derrota de su equipo contra Xolos de Tijuana - crédito Montaje Infobae iStock/EFE

En la actualidad, es habitual que los futbolistas profesionales tengan equipos de trabajo privados, lo que incluye un grupo de profesionales que les hacen recomendaciones para priorizar su salud.

Bajo este concepto, algunas figuras en el mundo han tomado la decisión de desistir de jugar en terrenos sintéticos, argumentando que pisar ese tipo de terreno puede aumentar las posibilidades de sufrir una lesión.

A esta tendencia se han sumado estrellas como Neymar y Memphis Depay en Brasil, además del colombiano James Rodríguez, que el 19 de septiembre no fue tenido en cuenta por su entrenador porque el partido de Xolos de Tijuana vs. Club León, sería en un estadio que no tiene gramilla natural.

En México se ha generado una polémica por la decisión del colombiano, y aunque su entrenador, Eduardo Berizzo, desmintió la versión expuesta por la prensa, el cafetero fue blanco de críticas tras la derrota 5-0 del Club León en Tijuana.

Para entender el criterio que tienen los futbolistas para tomar esta decisión, en diálogo con Infobae Colombia, el doctor Henry Humberto León, del departamento de morfofisiología de la Universidad de La Sabana, respondió algunas preguntas al respecto.

En primer lugar, León indicó que, efectivamente, hay diferencias notables entre disputar un partido de fútbol en césped natural y una cancha sintética, resaltando que el primero es “más amigable para las articulaciones y los tejidos blandos”

“El terreno natural absorbe mucho mejor el impacto, tiene un coeficiente de fricción, es decir, que la probabilidad, al caerse, de generar lesiones por rozamiento son menores. El sintético suele ser mucho más duro, absorbe menos los impactos, genera mayor fricción. Las personas pueden quemarse más fácilmente.

El doctor reconoció que no hay una extensa cantidad de estudios que confirmen que es negativo jugar en canchas sintéticas; sin embargo, citó información que ha sido expuesta por entidades internacionales al respecto.

“Algunos ejercicios investigativos han mostrado que para las articulaciones hay un mayor impacto, especialmente para rodillas, tobillo y cadera. También hay una incidencia mayor de lesiones de ligamento cruzado anterior, porque hay características diferentes en la tracción que ejerce el deportista”.

De la misma forma, señaló que los deportistas afirman sentir más dolor muscular después de practicar alguna disciplina en espacios sintéticos.

“Estudios han demostrado que hay mayor dolor post entrenamiento o post competencia, esto puede ser por una sobrecarga muscular que genera el terreno sintético. El terreno o los ambientes naturales hacen una mejor regulación de la temperatura que lo que podría hacer una sintética”.

León aclaró que no es una novedad el uso de canchas sintéticas en el mundo, por lo que los profesionales se pueden proteger al utilizar el calzado adecuado para ese tipo de terrenos.

“Hay varias cosas que se pueden hacer desde el punto de vista del calzado que se utiliza, el tipo de guayo o incluso algunas otras herramientas para disminuir el efecto o el posible efecto negativo que pueda tener el césped sintético. Estos usualmente tienen un número de taches un poco mayor, que son un poco más cortos”.

De la misma forma, recordó que James Rodríguez y Neymar han padecido de lesiones crónicas, que puede ser un condicionante para tomar la decisión de no jugar; sin embargo, manifestó que hay otros elementos que aumentan la protección del deportista.

“También es posible utilizar algunas plantillas especiales de amortiguación para reducir el impacto sobre las articulaciones. Y, pues, bueno, hay cosas ahí propias del manejo de las cargas, de la hidratación, del control térmico, que se deben hacer en este tipo de superficies”.