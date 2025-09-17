Deportes

Leyenda española reveló la instancia a la que llegará Colombia en el mundial de 2026

El equipo de Néstor Lorenzo parte como uno de los favoritos de parte de Sudamérica para, por lo menos, conseguir un cupo entre los cuatro mejores equipos del certamen

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
La selección Colombia contará con
La selección Colombia contará con figuras como Luis Díaz, James Rodríguez, entre otros, en la cita orbital- crédito thesefootballtimes.co

José María Gutiérrez, “Guti”, exjugador del Real Madrid y figura del fútbol español, mostró optimismo sobre la selección Colombia de cara al mundial de 2026.

Basándose en la evolución que ha mostrado el equipo cafetero, especialmente tras la Copa América, Guti explicó a As que Colombia tiene tanto el talento como el carácter para ser uno de los cuatro semifinalistas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque reconoce que los torneos grandes “al final todo puede pasar”, la lectura del español del presente Tricolor no es la de un equipo de paso, sino de un conjunto que está preparado para disputar etapas decisivas.

El ex mediocampista habló con especial énfasis sobre la reciente Copa América, en la que Colombia llegó a la final y compitió de tú a tú con Argentina. Esa actuación, según Guti, evidencia que el plantel dirigido por Néstor Lorenzo ha dado pasos importantes en cuanto a madurez, nivel colectivo y capacidad de respuesta bajo presión.

Para él, esos partidos sirven de referencia clara de que la Tricolor no solo aspira a estar entre los mejores, sino que tiene la posibilidad real de entrar al grupo de los cuatro y pelear por las semifinales.

Néstor Lorenzo llevó a Colombia
Néstor Lorenzo llevó a Colombia al mundial de 2025- crédito Luisa Gonzalez/ Reuters

Guti también aludió a que, aunque los inicios en un mundial pueden no ser ideales —una derrota o una fase de grupos complicada, no descartaría un buen rendimiento global— lo que cuenta es la consistencia, la capacidad de sobreponerse y la ambición.

En su análisis, el español resaltó que Colombia combina juventud con experiencia, jugadores ofensivos importantes como James Rodríguez y Luis Díaz, y un sistema defensivo que ha mejorado. Esa mezcla, en opinión del ex Real Madrid, puede marcar la diferencia frente a selecciones acostumbradas a estar en instancias finales.

No obstante, junto con la ilusión, Guti advierte sobre lo que aún falta para consolidar esas aspiraciones. Primero, la necesidad de mantener el nivel mostrado en torneos recientes durante todo un mundial: no basta con sorprender, hay que sostener.

Ante todo pronóstico, la selección
Ante todo pronóstico, la selección Colombia se salió con la suya y terminó mejor que nunca las eliminatorias al mundial de 2026 - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

El exfutbolista también mencionó la importancia de la preparación, los partidos amistosos, la gestión de presiones externas, y cómo responder ante rivales que históricamente tienen más rodaje en esas zonas finales de torneos grandes.

Otro reto subyacente que no dejó de lado es el psicológico: la selección nacional debe aprender a jugar momentos críticos sin titubear, a no dejar que errores puntuales o detalles mínimos definan su suerte.

En ese sentido, la final de la Copa América contra Argentina no solo fue un banco de pruebas físico o técnico, sino también mental: saber competir, no perder la fe, no desconcentrarse, manejar nervios, todo eso suma en un escenario mundialista. Guti parece creer que ese aprendizaje ya está en marcha.

Guti es uno de los
Guti es uno de los jugadores más recordados en la historia del Real Madrid- crédito AFP Quién es Guti, que recordó a Freddy Rincón

Quién es Guti

José María Gutiérrez Hernández, conocido simplemente como Guti, nació el 31 de octubre de 1976 en Torrejón de Ardoz, Madrid.

Gutiérrez Hernández es uno de los futbolistas más emblemáticos surgidos de la cantera del Real Madrid. Desde muy joven, el exvolante fue identificado por su talento técnico, su visión de juego, creatividad y capacidad para asistir a sus compañeros; estas cualidades le permitieron ascender desde las categorías inferiores hasta consolidarse como una pieza importante en el primer equipo.

La trayectoria de Guti con el Real Madrid se prolongó durante unos quince años entre 1995 y 2010, con un balance muy destacado: 542 partidos oficiales, 77 goles y 15 títulos importantes; en su palmarés figuran 5 ligas españolas, 3 Champions League, 2 Copas Intercontinentales, 1 Supercopa de Europa y 4 Supercopas de España.

Aunque su demarcación natural fue la de mediapunta, Guti demostró capacidad de adaptación para ocupar otras posiciones ofensivas cuando el equipo lo requería, lo que habla de su versatilidad.

Temas Relacionados

GutiSelección ColombiaNéstor LorenzoJosé María Gutiérrez HernándezColombia-Deportes

Más Noticias

Richard Ríos fue liquidado por la prensa de Portugal tras la caída en Champions: “Está lejos del rendimiento”

El volante fue uno de los jugadores más criticados en la derrota del Benfica ante el Qarabag de Azerbaiyán, donde hay otro colombiano, Camilo Durán

Richard Ríos fue liquidado por

Deportivo Pereira perdería reconocimiento deportivo y sus jugadores quedarían libres: “Se podrán ir sin problema”

El cuadro Matecaña afronta un panorama complicado en materia económica y sus futbolistas llevarían más de 45 días sin recibir salario

Deportivo Pereira perdería reconocimiento deportivo

Atlético Nacional tiene técnico para reemplazar a Javier Gandolfi en el primer reto

El cuadro verde no continuará con Javier Gandolfi al mando por los resultados en el segundo semestre de 2025, sumado a las críticas de los aficionados en los últimos meses

Atlético Nacional tiene técnico para

Las convocatorias de la selección Colombia dejarán mucho dinero: benefician a Atlético Nacional y otros equipos de la Liga BetPlay

El máximo ente del fútbol mundial anunció una nueva medida para ayudar a los clubes, de cara a la nueva fase eliminatoria al mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá

Las convocatorias de la selección

Futbolista colombiano le aguó la fiesta al Benfica de Richard Ríos en la Champions League

El volante de la selección Colombia fue titular en el duelo entre el cuadro lisboeta y el Qarabag de Azerbaiyán, válido por la primera fecha del certamen continental

Futbolista colombiano le aguó la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Un soldado muerto y otro

Un soldado muerto y otro herido dejó ataque armado en zona rural de Buga tras robo de una camioneta: un delincuente fue abatido

Por captura de ‘el Bendecido’, uno de los miembros del Clan del Golfo, Gustavo Petro aseguró que “será extraditado” a EE. UU.

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

Alias Mico, uno de los cabecillas del ELN en Arauca, fue abatido en combate por el Ejército Nacional

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

Guionista de ‘Narcos’ mencionó la

Guionista de ‘Narcos’ mencionó la hipocresía de los colombianos: “La odiaron, pero todos la vieron”

Catherine Siachoque relató su mala experiencia intentando bajar de peso: “Estaba completamente deshidratada”

Disney+ Colombia: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Pablo Alborán anunció su regreso a Colombia para 2026: conozca fecha y precios de boletería

Premios Juventud 2025: dos colombianos se sumaron a las presentaciones en vivo de la gala liderada por Marc Anthony

Deportes

Richard Ríos fue liquidado por

Richard Ríos fue liquidado por la prensa de Portugal tras la caída en Champions: “Está lejos del rendimiento”

Deportivo Pereira perdería reconocimiento deportivo y sus jugadores quedarían libres: “Se podrán ir sin problema”

Atlético Nacional tiene técnico para reemplazar a Javier Gandolfi en el primer reto

Las convocatorias de la selección Colombia dejarán mucho dinero: benefician a Atlético Nacional y otros equipos de la Liga BetPlay

Futbolista colombiano le aguó la fiesta al Benfica de Richard Ríos en la Champions League