Leyenda española reveló la instancia a la que llegará Colombia en el mundial de 2026

La selección Colombia contará con figuras como Luis Díaz, James Rodríguez, entre otros, en la cita orbital- crédito thesefootballtimes.co

José María Gutiérrez, “Guti”, exjugador del Real Madrid y figura del fútbol español, mostró optimismo sobre la selección Colombia de cara al mundial de 2026.

Basándose en la evolución que ha mostrado el equipo cafetero, especialmente tras la Copa América, Guti explicó a As que Colombia tiene tanto el talento como el carácter para ser uno de los cuatro semifinalistas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque reconoce que los torneos grandes “al final todo puede pasar”, la lectura del español del presente Tricolor no es la de un equipo de paso, sino de un conjunto que está preparado para disputar etapas decisivas.

El ex mediocampista habló con especial énfasis sobre la reciente Copa América, en la que Colombia llegó a la final y compitió de tú a tú con Argentina. Esa actuación, según Guti, evidencia que el plantel dirigido por Néstor Lorenzo ha dado pasos importantes en cuanto a madurez, nivel colectivo y capacidad de respuesta bajo presión.

Para él, esos partidos sirven de referencia clara de que la Tricolor no solo aspira a estar entre los mejores, sino que tiene la posibilidad real de entrar al grupo de los cuatro y pelear por las semifinales.

Néstor Lorenzo llevó a Colombia al mundial de 2025- crédito Luisa Gonzalez/ Reuters

Guti también aludió a que, aunque los inicios en un mundial pueden no ser ideales —una derrota o una fase de grupos complicada, no descartaría un buen rendimiento global— lo que cuenta es la consistencia, la capacidad de sobreponerse y la ambición.

En su análisis, el español resaltó que Colombia combina juventud con experiencia, jugadores ofensivos importantes como James Rodríguez y Luis Díaz, y un sistema defensivo que ha mejorado. Esa mezcla, en opinión del ex Real Madrid, puede marcar la diferencia frente a selecciones acostumbradas a estar en instancias finales.

No obstante, junto con la ilusión, Guti advierte sobre lo que aún falta para consolidar esas aspiraciones. Primero, la necesidad de mantener el nivel mostrado en torneos recientes durante todo un mundial: no basta con sorprender, hay que sostener.

Ante todo pronóstico, la selección Colombia se salió con la suya y terminó mejor que nunca las eliminatorias al mundial de 2026 - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

El exfutbolista también mencionó la importancia de la preparación, los partidos amistosos, la gestión de presiones externas, y cómo responder ante rivales que históricamente tienen más rodaje en esas zonas finales de torneos grandes.

Otro reto subyacente que no dejó de lado es el psicológico: la selección nacional debe aprender a jugar momentos críticos sin titubear, a no dejar que errores puntuales o detalles mínimos definan su suerte.

En ese sentido, la final de la Copa América contra Argentina no solo fue un banco de pruebas físico o técnico, sino también mental: saber competir, no perder la fe, no desconcentrarse, manejar nervios, todo eso suma en un escenario mundialista. Guti parece creer que ese aprendizaje ya está en marcha.

Guti es uno de los jugadores más recordados en la historia del Real Madrid- crédito AFP Quién es Guti, que recordó a Freddy Rincón

Quién es Guti

José María Gutiérrez Hernández, conocido simplemente como Guti, nació el 31 de octubre de 1976 en Torrejón de Ardoz, Madrid.

Gutiérrez Hernández es uno de los futbolistas más emblemáticos surgidos de la cantera del Real Madrid. Desde muy joven, el exvolante fue identificado por su talento técnico, su visión de juego, creatividad y capacidad para asistir a sus compañeros; estas cualidades le permitieron ascender desde las categorías inferiores hasta consolidarse como una pieza importante en el primer equipo.

La trayectoria de Guti con el Real Madrid se prolongó durante unos quince años entre 1995 y 2010, con un balance muy destacado: 542 partidos oficiales, 77 goles y 15 títulos importantes; en su palmarés figuran 5 ligas españolas, 3 Champions League, 2 Copas Intercontinentales, 1 Supercopa de Europa y 4 Supercopas de España.

Aunque su demarcación natural fue la de mediapunta, Guti demostró capacidad de adaptación para ocupar otras posiciones ofensivas cuando el equipo lo requería, lo que habla de su versatilidad.