En Turquía aseguran que Jhon Durán fue operado y la noticia no cayó bien entre los hinchas

Jhon Jáder Durán no la pasa bien con el Fenerbahce, en el que perdió a su técnico y sufrió una lesión en la Champions League - crédito Umit Bektas/REUTERS

Jhon Jáder Durán, quien llegó como uno de los fichajes más destacados al Fenerbahce de Turquía a mediados de año, atraviesa un momento complicado luego de disputar tan solo 6 partidos desde su arribo y desaparecer posteriormente del radar público y deportivo.

Su última aparición en cancha se produjo el 27 de agosto de 2025, cuando el Fenerbahce cayó 1-0 ante el Benfica en Lisboa, en el duelo de vuelta por el ‘playoff’ clasificatorio a la fase principal de la Champions League. En este encuentro, Durán comenzó en el banquillo, ingresó en el minuto 65 y abandonó el campo antes del pitazo final, reportando dolor físico.

Tras ese episodio, el hermetismo y las especulaciones sobre su estado aumentaron: mientras que desde el club turco no se emitieron comunicados oficiales ni partes médicos formales, distintos periodistas del país llegaron a insinuar que la supuesta lesión podía no ser real.

Lo único cierto y verificado fue el viaje de Durán a Barcelona, España, para buscar atención médica especializada. Regresó después a Estambul, donde fue fotografiado como espectador en el 1-0 sobre Trabzonspor, correspondiente a la quinta jornada de la liga local.

La incertidumbre creció cuando diversos aficionados y analistas intuyeron que su proceso de recuperación estaba cerca de completarse. Sin embargo, la sección deportiva del diario turco Milliyet, citando a la publicación Skorer, arrojó una versión más preocupante sobre el estado del delantero colombiano.

Nota de Skorer donde confirman la operación de Jhon Jader Durán - crédito Skorer

Bajo el titular: “El enigma de Jhon Durán en el Fenerbahce”, el medio informó que, pese a que “se había sometido a 2 resonancias magnéticas que resultaron normales”, el propio futbolista insistió en las molestias persistentes en la tibia y solicitó personalmente autorización para viajar de nuevo a Barcelona, donde recibió tratamiento con inyecciones y, eventualmente, una intervención quirúrgica.

La publicación reseña textualmente: “Jhon Durán fue operado debido a su lesión”, acompañando la noticia con una imagen en la que el colombiano aparece utilizando muletas durante su recuperación. El mismo reporte señala que persiste “mucha curiosidad sobre cuándo volverá al campo”, a la espera de los resultados de las nuevas evaluaciones que el cuerpo médico del Fenerbahce planea realizar para determinar los tiempos estimados de regreso.

Jhon Durán junto a un hincha del Fenerbahce, ya sin muletas en el último partido del Fenerbahce - crédito X

De acuerdo con la versión periodística, el “trauma es efecto de otra lesión”, lo que complica aún más la situación del atacante de apenas 21 años.

En paralelo, el club compartió en sus canales oficiales una foto de Durán ejercitándose en el gimnasio, actividad centrada en el tren superior, lo que sirvió como detonante para que varios aficionados expresaran su molestia en redes sociales y pidieran que se resolviera su futuro fuera de la institución. La incertidumbre en torno a su fecha exacta de retorno y su estado físico mantiene en vilo tanto a la afición como al cuerpo técnico.

Jhon Jader Durán entrenó con el Fenerbahce y esperar volver a tener los antes posible - crédito Fenerbahce

