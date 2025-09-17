Deportes

En Turquía aseguran que Jhon Durán fue operado y la noticia no cayó bien entre los hinchas

El delantero, que ha jugado seis partidos y solo ha marcado un gol, estuvo en la victoria por la mínima diferencia a Trabzonspor en el partido pendiente del Fenerbahce en la liga turca

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
Jhon Jáder Durán no la
Jhon Jáder Durán no la pasa bien con el Fenerbahce, en el que perdió a su técnico y sufrió una lesión en la Champions League - crédito Umit Bektas/REUTERS

Jhon Jáder Durán, quien llegó como uno de los fichajes más destacados al Fenerbahce de Turquía a mediados de año, atraviesa un momento complicado luego de disputar tan solo 6 partidos desde su arribo y desaparecer posteriormente del radar público y deportivo.

Su última aparición en cancha se produjo el 27 de agosto de 2025, cuando el Fenerbahce cayó 1-0 ante el Benfica en Lisboa, en el duelo de vuelta por el ‘playoff’ clasificatorio a la fase principal de la Champions League. En este encuentro, Durán comenzó en el banquillo, ingresó en el minuto 65 y abandonó el campo antes del pitazo final, reportando dolor físico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras ese episodio, el hermetismo y las especulaciones sobre su estado aumentaron: mientras que desde el club turco no se emitieron comunicados oficiales ni partes médicos formales, distintos periodistas del país llegaron a insinuar que la supuesta lesión podía no ser real.

Lo único cierto y verificado fue el viaje de Durán a Barcelona, España, para buscar atención médica especializada. Regresó después a Estambul, donde fue fotografiado como espectador en el 1-0 sobre Trabzonspor, correspondiente a la quinta jornada de la liga local.

La incertidumbre creció cuando diversos aficionados y analistas intuyeron que su proceso de recuperación estaba cerca de completarse. Sin embargo, la sección deportiva del diario turco Milliyet, citando a la publicación Skorer, arrojó una versión más preocupante sobre el estado del delantero colombiano.

Nota de Skorer donde confirman
Nota de Skorer donde confirman la operación de Jhon Jader Durán - crédito Skorer

Bajo el titular: “El enigma de Jhon Durán en el Fenerbahce”, el medio informó que, pese a que “se había sometido a 2 resonancias magnéticas que resultaron normales”, el propio futbolista insistió en las molestias persistentes en la tibia y solicitó personalmente autorización para viajar de nuevo a Barcelona, donde recibió tratamiento con inyecciones y, eventualmente, una intervención quirúrgica.

La publicación reseña textualmente: “Jhon Durán fue operado debido a su lesión”, acompañando la noticia con una imagen en la que el colombiano aparece utilizando muletas durante su recuperación. El mismo reporte señala que persiste “mucha curiosidad sobre cuándo volverá al campo”, a la espera de los resultados de las nuevas evaluaciones que el cuerpo médico del Fenerbahce planea realizar para determinar los tiempos estimados de regreso.

Jhon Durán junto a un
Jhon Durán junto a un hincha del Fenerbahce, ya sin muletas en el último partido del Fenerbahce - crédito X

De acuerdo con la versión periodística, el “trauma es efecto de otra lesión”, lo que complica aún más la situación del atacante de apenas 21 años.

En paralelo, el club compartió en sus canales oficiales una foto de Durán ejercitándose en el gimnasio, actividad centrada en el tren superior, lo que sirvió como detonante para que varios aficionados expresaran su molestia en redes sociales y pidieran que se resolviera su futuro fuera de la institución. La incertidumbre en torno a su fecha exacta de retorno y su estado físico mantiene en vilo tanto a la afición como al cuerpo técnico.

Jhon Jader Durán entrenó con
Jhon Jader Durán entrenó con el Fenerbahce y esperar volver a tener los antes posible - crédito Fenerbahce
  • “La gente trabaja por 22.000 liras turca, tú ganas millones de dólares todos los días. Tu único trabajo es salir y jugar al fútbol. No vayas y consigas que tu dinero valga” ismailcannbaz
  • ¡Quita la última publicación de Mourinho que hiciste! De los jugadores de fútbol de fb. No aceptamos que compartas algo que Camia no quiere" hakanile07
  • Cómo vas a hacerte lesionado cuando tu equipo va perdiendo un pase a Champions y aparte le pegas a un compatriota. La verdad es que una persona que sube como espuma de champaña sin tener bases firmes en su cabeza de disciplina cree que es merecedora de todo porque si, pero la realidad es que esa espuma va desapareciendo y se va viendo ya no la cantidad sino la calidad y allí es donde no hay mucho que ver" kittos07
  • “Deja de actuar como una chica en el campo cuando otros jugadores te tocan y juegan como un hombre. ¡Tienes que demostrar que eres digno de 20 millones de salario al año!" goeki_berry

Temas Relacionados

FenerbahceJhon DuránLesión Jhon DuránLiga de TurquíaColombia-Deportes

Más Noticias

Faustino Asprilla se fue en contra de los jugadores de Millonarios en medio de sus crisis deportiva: “El que no corre, va para afuera”

El exjugador propuso relegar al banco a quienes no muestren entrega desde el inicio, porque para él la crisis del club se debe más a la falta de esfuerzo que a la cantidad de jugadores en la plantilla

Faustino Asprilla se fue en

Independiente del Valle vs. Once Caldas EN VIVO, cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: estas son las probables alineaciones

El equipo colombiano, en el que juega de Dayro Moreno y es dirigido por Hernán Darío Herrera, tendrá una visita difícil en Quito ante uno de los equipos más destacados del Ecuador

Independiente del Valle vs. Once

Los hinchas del América de Cali siguen en protesta y estas fueron las imágenes de las tribunas vacías del Pascual Guerrero en el empate sin goles ante Bucaramanga

El equipo escarlata enfrentó a Atlético Bucaramanga en un estadio casi vacío, por la protesta de los hinchas porque el equipo caleño está en la última posición en la Liga Betplay

Los hinchas del América de

Bayern Múnich vs. Chelsea EN VIVO, fecha 1 Champions League 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Los dirigidos por Vincent Kompany debutarán en Múnich ante el vigente campeón del mundo, a partir de las 2 p.m., hora colombiana

Bayern Múnich vs. Chelsea EN

Richard Ríos se quedó sin entrenador en Benfica y José Mourinho es el principal candidato para ser el nuevo técnico

La derrota 3-2 contra Qarabag, con gol del colombiano Camilo Durán, sentenció la salida del portugués, que además es sexto en la Primeira Liga

Richard Ríos se quedó sin
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alcalde de Arauca denunció que

Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

Video: se conoce el momento exacto del homicidio de Gabriela Trejos, hija de exdirectivo de la Cámara de Comercio de Buga

Un soldado muerto y otro herido dejó ataque armado en zona rural de Buga tras robo de una camioneta: un delincuente fue abatido

Por captura de ‘el Bendecido’, uno de los miembros del Clan del Golfo, Gustavo Petro aseguró que “será extraditado” a EE. UU.

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

ENTRETENIMIENTO

Carlos Vargas abrió su corazón

Carlos Vargas abrió su corazón y confesó si en algún momento tuvo un romance con alguno de sus compañeros de ‘La red’

Rebeca Castillo impacta con transformación estética tras su salida de Miss Universe Colombia: así luce ahora

Elizabeth Loaiza confiesa su interés en entrar a ‘La casa de los famosos Colombia 3’, pero hay un detalle que podría cambiarlo todo

Yaya Muñoz aseguró que Yina Calderón está enamorada de su novio: “No lo suelta”

La hija de James Rodríguez protagonizó video bailando con Gabriel Coronel, esposo de Daniela Ospina: así les fue con la coreografía

Deportes

Faustino Asprilla se fue en

Faustino Asprilla se fue en contra de los jugadores de Millonarios en medio de sus crisis deportiva: “El que no corre, va para afuera”

Independiente del Valle vs. Once Caldas EN VIVO, cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: estas son las probables alineaciones

Los hinchas del América de Cali siguen en protesta y estas fueron las imágenes de las tribunas vacías del Pascual Guerrero en el empate sin goles ante Bucaramanga

Bayern Múnich vs. Chelsea EN VIVO, fecha 1 Champions League 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Richard Ríos se quedó sin entrenador en Benfica y José Mourinho es el principal candidato para ser el nuevo técnico