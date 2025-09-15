Deportes

Jhon Jader Durán se dejó ver sin muletas y ya tiene fecha de regreso a las canchas con Fenerbahce de Turquía

El delantero colombiano, que ha jugado seis partidos y ha marcado un gol con el equipo turco, sufrió una lesión durante el partido de ‘Champions League’ contra Benfica

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Jhon Jáder Durán no estaría
Jhon Jáder Durán no estaría funcionando para el Fenerbahce, que lo contrató con mucha ilusión para la temporada 2025/2026 - crédito Fenerbahce SK

El regreso de Jhon Jáder Durán a la actividad en el Fenerbahce parece estar cerca, luego de que fuera captado en muletas a su llegada a Estambul, pero los reportes indican que ya no depende de ellas de manera permanente.

El periodista turco Sercan Hamzaoğlu, a través de su cuenta de X, señaló que “Jhon Durán, quien fue visto usando muletas tras su lesión, ya no las necesitaba en el partido contra el Trabzonspor. Se espera que vuelva a la cancha en dos semanas”.

Jhon Durán junto a un
Jhon Durán junto a un hincha del Fenerbahce, ya sin muletas en el último partido del Fenerbahce - crédito X

El atacante colombiano de 21 años, cedido al club turco desde el Al Nassr de Arabia Saudita, no ha logrado cumplir con las expectativas generadas en el fútbol otomano desde su llegada. Solamente ha participado en seis encuentros oficiales, en los cuales suma un gol y una asistencia, cifras que varios hinchas y medios locales consideran insuficientes para un refuerzo que arribó como una de las principales apuestas ofensivas del equipo.

El 27 de agosto, durante la derrota 1-0 frente al Benfica en los playoffs de la Champions League, Durán sufrió una molestia física que marcó el comienzo de su ausencia en la competencia.

Tras el incidente, el jugador viajó a Barcelona para realizarse estudios médicos y acelerar su rehabilitación. Los exámenes descartaron la necesidad de una intervención quirúrgica, lo que significó un alivio tanto para el delantero como para la institución, aunque los especialistas recomendaron avanzar de manera cautelosa en el proceso de recuperación.

Post de X del periodista
Post de X del periodista Gürkan Ak en donde informa el tratamiento médico a Jhon Durán - crédito X

Por otro lado, el periodista Gürkan Ak comunicó que Durán deberá someterse a nuevas evaluaciones médicas después de recibir una inyección en el tobillo. De acuerdo con esta información, el equipo de salud del club está trabajando en un plan específico que posibilite el retorno progresivo a los entrenamientos y permita definir la fecha exacta para su reincorporación al equipo.

El próximo 17 de septiembre, el conjunto de Estambul disputará como local el partido aplazado de la primera jornada de la Superliga turca ante el Alanyaspor, en un encuentro programado para las 12:00 p. m. (hora colombiana).

Así fue como Fenerbahce convenció a Jhon Durán de fichar por ellos

Las dificultades en el arranque de Jhon Durán en el Fenerbahce se han visto acompañadas de intensas gestiones y expectativas en torno a su fichaje, que tuvo características poco comunes tanto en el mercado turco como en el internacional.

Jhon Jáder Durán realizó su
Jhon Jáder Durán realizó su primera asistencia con el Fenerbahce en la temporada 2025/2026 - crédito Fenerbahce SK

Tras su incorporación al Al Nassr de Arabia Saudita durante el invierno, donde su traspaso alcanzó los 77 millones de euros (aproximadamente USD 83,1 millones) y un contrato vigente hasta 2030, la directiva saudí decidió buscarle una alternativa debido a “una serie de desacuerdos internos”, según se desprende de versiones recogidas por la prensa local. El resultado fue su cesión temporal al club de Estambul por una temporada.

Las negociaciones para concretar su llegada al Fenerbahce no fueron sencillas. Existía interés de varios equipos ingleses, quienes solicitaron condiciones específicas por el traspaso, lo que complicaba aún más el contexto.

El director deportivo del club turco, Devin Özek, relató: “Hace unos meses, Jhon Durán fue traspasado a Arabia Saudí por 75 millones de euros. Era prácticamente imposible ficharlo, sobre todo porque tenía ofertas de la Premier League. Al principio nos rechazaron. Volé a Colombia para verlo. Pasé una semana allí. Intentamos convencer a su familia, a sus asesores y a él mismo durante una semana, y no nos dimos por vencidos. Las negociaciones no fueron fáciles”, declaró el directivo a medios locales.

A pesar de estos contratiempos, Özek expresó públicamente su respaldo: “Fue un traspaso de locos, tengo plena confianza en él”, subrayó, en un intento por acallar las versiones críticas que han surgido tanto en medios turcos como entre los aficionados.

