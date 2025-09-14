Deportes

Jugadores de Millonarios vivieron hostil momento con hinchas en el aeropuerto de Valledupar

El conjunto Embajador tiene complicada su clasificación a las semifinales de la Liga BetPlay II-2025 tras sumar 11 puntos en 11 partidos

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
Millonarios está en la decimocuarta
Millonarios está en la decimocuarta posición de la Liga BetPlay - II 2025 - crédito Colprensa

Una muestra de inconformidad se vivió en el aeropuerto tras la derrota de Millonarios frente a Alianza FC por 3-0, resultado que generó fuertes reacciones entre los seguidores del equipo capitalino.

A través de redes sociales, especialmente en la cuenta Barra Legado Azul en la plataforma X, circularon varios videos en los que aficionados increparon a los jugadores y al cuerpo técnico, en la sala de espera del aeropuerto de Valledupar, reprochando el desempeño mostrado en la cancha y cuestionando su compromiso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la caída frente a Alianza FC, el equipo bogotano recibió goles de Jesús Muñoz Gutiérrez, Edwin Torres y Carlos Alberto Lucumí. Adicionalmente, el equipo se quedó con diez jugadores tras la expulsión de Sergio Mosquera en el minuto 45 +1, agravando la crisis que viven en el campeonato.

En el aeropuerto de Valledupar hinchas encararon a los jugadores - crédito X/@LegadoAzul07

La molestia de los seguidores se expresó tanto en los videos como en los mensajes que los acompañaban. En el texto publicado en redes por la barra se lee: “¡NO NOS VAN A CALLAR! ¡LA PROTESTA CONTINÚA HASTA SALIENDO CAMPEONES! Hinchas que sienten, aman y viven por este club viajando más de 18 horas para ver un equipo sin alma. Jueguen como cobran, jugadores sin alma”, exigiendo mayor entrega y actitud por parte de los futbolistas.

Durante los registros audiovisuales, los hinchas increparon al plantel con frases como: “Véanlos ahí, un equipo de la C les metió 3-0. ¡3-0 maricas! ¿Cuánta plata cobran? ¿Cuántos no llegaron ni siquiera al partido? Para estar de rumba sí. 3-0 un equipo de la C. Les importa un culo. No se paran duro". De fondo se oían reclamos sobre la falta de disciplina y entrega.

En otro de los videos, uno de los aficionados señaló: “Metidos 18 horas en un bus y ustedes cagados de la risa. ¡Qué vergüenza! ¡Deles vergüenza!”, manifestando frustración por el contraste entre el sacrificio de la hinchada y la actitud observada en los jugadores tras la derrota.

Hinchas pidieron no alinear a jugadores que han protagonizado actos de indisciplina - crédito Barra Legado Azul

El cuerpo técnico, encabezado por el entrenador, también fue objeto de críticas directas. Un seguidor exigió medidas drásticas, diciendo: “Si tiene que borrarlos a todos, bórrelos y juegue con Sub 20, profe. Si no corren, bórrelos. ¡Qué tristeza esto! Jugadores que cobran toda esa plata y no corren. No profe, bórrelos. Usted es serio, bórrelos. Si tenemos que jugar con Sub 20 y quedar de últimos, que quedemos, pero bórrelos”.

Así va Millonarios FC en la Liga BetPlay II-2025

Leonardo Castro, que sigue en
Leonardo Castro, que sigue en proceso de renovación con Millonarios, volvió a las canchas luego de cinco meses por una lesión - crédito Colprensa
  1. Junior FC: 21 puntos / +8 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  2. Fortaleza CEIF: 21 puntos / +6 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  3. Independiente Medellín: 20 puntos / +6 diferencia de gol / 10 partidos jugados.
  4. Atlético Bucaramanga: 19 puntos / +9 diferencia de gol / 9 partidos jugados.
  5. Atlético Nacional: 17 puntos / +8 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  6. Deportes Tolima: 17 puntos / +3 diferencia de gol / 10 partidos jugados.
  7. Llaneros FC: 17 puntos / +1 diferencia de gol / 10 partidos jugados.
  8. Alianza FC: 15 puntos / -2 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  9. Independiente Santa Fe: 13 puntos / 0 diferencia de gol / 10 partidos jugados.
  10. Deportivo Pereira: 12 puntos / -1 diferencia de gol / 10 partidos jugados.
  11. Once Caldas: 12 puntos / -2 diferencia de gol / 10 partidos jugados
  12. Envigado FC: 11 puntos / -2 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  13. Deportivo Cali: 11 puntos / -4 diferencia de gol / 10 partidos jugados.
  14. Millonarios: 11 puntos / -4 diferencia de gol / 11 partidos jugados
  15. La Equidad FC: 11 puntos / -4 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  16. Unión Magdalena: 11 puntos / -5 diferencia de gol / 10 partidos jugados.
  17. Boyacá Chicó: 10 puntos / -4 diferencia de gol / 10 partidos jugados.
  18. Deportivo Pasto: 9 puntos / -1 diferencia de gol / 9 partidos jugados
  19. Águilas Doradas: 8 puntos / -5 diferencia de gol / 10 partidos jugados
  20. América de Cali: 6 puntos / -4 diferencia de gol / 9 partidos jugados

Temas Relacionados

Millonarios FCLiga BetPlayFPCHernán TorresCrisis Millonarios FCColombia-Deportes

Más Noticias

Natalia Linares ganó la medalla de bronce en la prueba de Salto Largo en el Mundial de Atletismo Tokio 2025

La valduparense logró su mejor marca personal, al saltar 6,92 metros en la prueba que se realizó en el estadio Nacional de Tokio y se colgó su primera medalla en un Mundial

Natalia Linares ganó la medalla

Santa Fe vs. Deportivo Cali - EN VIVO hoy: siga aquí la final de ida de la Liga BetPlay Femenina 2025

El cuadro Azucarero sabe lo que es ser campeón en el estadio Nemesio Camacho El Campín; mientras que las Leonas quiere agrandar su dominio en la Liga Femenina

Santa Fe vs. Deportivo Cali

Etapa 21 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal en el último día de la tercera gran vuelta de la temporada

La última gran vuelta de la temporada llega a Madrid, en donde habrá un circuito de 10 vueltas y los ganadores de las clasificaciones harán el tradicional desfile a inicio de la jornada

Etapa 21 de la Vuelta

Atlético Nacional alineó a cuatro extranjeros contra Bucaramanga: Leonel Álvarez confirmó que demandarán el partido

Aunque el equipo Leopardo ganó por la mínima diferencia en el estadio Atanasio Girardot, irán por los dos goles de más que da la victoria por alineación indebida

Atlético Nacional alineó a cuatro

Egan Bernal terminará la Vuelta a España con un castigo: le aplicaron multa por una irregularidad

El ciclista del Ineos Grenadiers fue sancionado por una acción cometida en la etapa 20, aunque no lo afectará de cara al cierre del certamen en Madrid

Egan Bernal terminará la Vuelta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturan a alias El Indio,

Capturan a alias El Indio, cabecilla de las disidencias en la frontera entre Colombia y Ecuador: era la mano derecha de ‘Iván Márquez’

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

ENTRETENIMIENTO

Silvestre Dangond respaldó a Abelardo

Silvestre Dangond respaldó a Abelardo de la Espriella en su campaña a la Presidencia: “Llegó el poder”

Festival Cordillera 2025: los artistas que no se puede perder el segundo día

Los podcasts más sonados hoy en Spotify Colombia

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Colombia?

Jorge Celedón tiene su doble perfecto de ‘Yo Me Llamo’ en Paraguay: “Es algo único lo que pasó”

Deportes

Natalia Linares ganó la medalla

Natalia Linares ganó la medalla de bronce en la prueba de Salto Largo en el Mundial de Atletismo Tokio 2025

Santa Fe vs. Deportivo Cali - EN VIVO hoy: siga aquí la final de ida de la Liga BetPlay Femenina 2025

Etapa 21 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal en el último día de la tercera gran vuelta de la temporada

Atlético Nacional alineó a cuatro extranjeros contra Bucaramanga: Leonel Álvarez confirmó que demandarán el partido

Egan Bernal terminará la Vuelta a España con un castigo: le aplicaron multa por una irregularidad