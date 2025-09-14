Jugadores de Millonarios vivieron hostil momento con hinchas en el aeropuerto de Valledupar

Millonarios está en la decimocuarta posición de la Liga BetPlay - II 2025 - crédito Colprensa

Una muestra de inconformidad se vivió en el aeropuerto tras la derrota de Millonarios frente a Alianza FC por 3-0, resultado que generó fuertes reacciones entre los seguidores del equipo capitalino.

A través de redes sociales, especialmente en la cuenta Barra Legado Azul en la plataforma X, circularon varios videos en los que aficionados increparon a los jugadores y al cuerpo técnico, en la sala de espera del aeropuerto de Valledupar, reprochando el desempeño mostrado en la cancha y cuestionando su compromiso.

En la caída frente a Alianza FC, el equipo bogotano recibió goles de Jesús Muñoz Gutiérrez, Edwin Torres y Carlos Alberto Lucumí. Adicionalmente, el equipo se quedó con diez jugadores tras la expulsión de Sergio Mosquera en el minuto 45 +1, agravando la crisis que viven en el campeonato.

En el aeropuerto de Valledupar hinchas encararon a los jugadores - crédito X/@LegadoAzul07

La molestia de los seguidores se expresó tanto en los videos como en los mensajes que los acompañaban. En el texto publicado en redes por la barra se lee: “¡NO NOS VAN A CALLAR! ¡LA PROTESTA CONTINÚA HASTA SALIENDO CAMPEONES! Hinchas que sienten, aman y viven por este club viajando más de 18 horas para ver un equipo sin alma. Jueguen como cobran, jugadores sin alma”, exigiendo mayor entrega y actitud por parte de los futbolistas.

Durante los registros audiovisuales, los hinchas increparon al plantel con frases como: “Véanlos ahí, un equipo de la C les metió 3-0. ¡3-0 maricas! ¿Cuánta plata cobran? ¿Cuántos no llegaron ni siquiera al partido? Para estar de rumba sí. 3-0 un equipo de la C. Les importa un culo. No se paran duro". De fondo se oían reclamos sobre la falta de disciplina y entrega.

En otro de los videos, uno de los aficionados señaló: “Metidos 18 horas en un bus y ustedes cagados de la risa. ¡Qué vergüenza! ¡Deles vergüenza!”, manifestando frustración por el contraste entre el sacrificio de la hinchada y la actitud observada en los jugadores tras la derrota.

Hinchas pidieron no alinear a jugadores que han protagonizado actos de indisciplina - crédito Barra Legado Azul

El cuerpo técnico, encabezado por el entrenador, también fue objeto de críticas directas. Un seguidor exigió medidas drásticas, diciendo: “Si tiene que borrarlos a todos, bórrelos y juegue con Sub 20, profe. Si no corren, bórrelos. ¡Qué tristeza esto! Jugadores que cobran toda esa plata y no corren. No profe, bórrelos. Usted es serio, bórrelos. Si tenemos que jugar con Sub 20 y quedar de últimos, que quedemos, pero bórrelos”.

Así va Millonarios FC en la Liga BetPlay II-2025

Leonardo Castro, que sigue en proceso de renovación con Millonarios, volvió a las canchas luego de cinco meses por una lesión - crédito Colprensa

Junior FC: 21 puntos / +8 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Fortaleza CEIF: 21 puntos / +6 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Independiente Medellín: 20 puntos / +6 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 19 puntos / +9 diferencia de gol / 9 partidos jugados. Atlético Nacional: 17 puntos / +8 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Deportes Tolima: 17 puntos / +3 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Llaneros FC: 17 puntos / +1 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Alianza FC: 15 puntos / -2 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 13 puntos / 0 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Deportivo Pereira: 12 puntos / -1 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Once Caldas: 12 puntos / -2 diferencia de gol / 10 partidos jugados Envigado FC: 11 puntos / -2 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Deportivo Cali: 11 puntos / -4 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Millonarios: 11 puntos / -4 diferencia de gol / 11 partidos jugados La Equidad FC: 11 puntos / -4 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Unión Magdalena: 11 puntos / -5 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Boyacá Chicó: 10 puntos / -4 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Deportivo Pasto: 9 puntos / -1 diferencia de gol / 9 partidos jugados Águilas Doradas: 8 puntos / -5 diferencia de gol / 10 partidos jugados América de Cali: 6 puntos / -4 diferencia de gol / 9 partidos jugados