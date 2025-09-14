Jugadores de Millonarios vivieron hostil momento con hinchas en el aeropuerto de Valledupar

Una muestra de inconformidad se vivió en el aeropuerto tras la derrota de Millonarios frente a Alianza FC por 3-0, resultado que generó fuertes reacciones entre los seguidores del equipo capitalino.
A través de redes sociales, especialmente en la cuenta Barra Legado Azul en la plataforma X, circularon varios videos en los que aficionados increparon a los jugadores y al cuerpo técnico, en la sala de espera del aeropuerto de Valledupar, reprochando el desempeño mostrado en la cancha y cuestionando su compromiso.
En la caída frente a Alianza FC, el equipo bogotano recibió goles de Jesús Muñoz Gutiérrez, Edwin Torres y Carlos Alberto Lucumí. Adicionalmente, el equipo se quedó con diez jugadores tras la expulsión de Sergio Mosquera en el minuto 45 +1, agravando la crisis que viven en el campeonato.
La molestia de los seguidores se expresó tanto en los videos como en los mensajes que los acompañaban. En el texto publicado en redes por la barra se lee: “¡NO NOS VAN A CALLAR! ¡LA PROTESTA CONTINÚA HASTA SALIENDO CAMPEONES! Hinchas que sienten, aman y viven por este club viajando más de 18 horas para ver un equipo sin alma. Jueguen como cobran, jugadores sin alma”, exigiendo mayor entrega y actitud por parte de los futbolistas.
Durante los registros audiovisuales, los hinchas increparon al plantel con frases como: “Véanlos ahí, un equipo de la C les metió 3-0. ¡3-0 maricas! ¿Cuánta plata cobran? ¿Cuántos no llegaron ni siquiera al partido? Para estar de rumba sí. 3-0 un equipo de la C. Les importa un culo. No se paran duro". De fondo se oían reclamos sobre la falta de disciplina y entrega.
En otro de los videos, uno de los aficionados señaló: “Metidos 18 horas en un bus y ustedes cagados de la risa. ¡Qué vergüenza! ¡Deles vergüenza!”, manifestando frustración por el contraste entre el sacrificio de la hinchada y la actitud observada en los jugadores tras la derrota.
El cuerpo técnico, encabezado por el entrenador, también fue objeto de críticas directas. Un seguidor exigió medidas drásticas, diciendo: “Si tiene que borrarlos a todos, bórrelos y juegue con Sub 20, profe. Si no corren, bórrelos. ¡Qué tristeza esto! Jugadores que cobran toda esa plata y no corren. No profe, bórrelos. Usted es serio, bórrelos. Si tenemos que jugar con Sub 20 y quedar de últimos, que quedemos, pero bórrelos”.
Así va Millonarios FC en la Liga BetPlay II-2025
- Junior FC: 21 puntos / +8 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
- Fortaleza CEIF: 21 puntos / +6 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
- Independiente Medellín: 20 puntos / +6 diferencia de gol / 10 partidos jugados.
- Atlético Bucaramanga: 19 puntos / +9 diferencia de gol / 9 partidos jugados.
- Atlético Nacional: 17 puntos / +8 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
- Deportes Tolima: 17 puntos / +3 diferencia de gol / 10 partidos jugados.
- Llaneros FC: 17 puntos / +1 diferencia de gol / 10 partidos jugados.
- Alianza FC: 15 puntos / -2 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
- Independiente Santa Fe: 13 puntos / 0 diferencia de gol / 10 partidos jugados.
- Deportivo Pereira: 12 puntos / -1 diferencia de gol / 10 partidos jugados.
- Once Caldas: 12 puntos / -2 diferencia de gol / 10 partidos jugados
- Envigado FC: 11 puntos / -2 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
- Deportivo Cali: 11 puntos / -4 diferencia de gol / 10 partidos jugados.
- Millonarios: 11 puntos / -4 diferencia de gol / 11 partidos jugados
- La Equidad FC: 11 puntos / -4 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
- Unión Magdalena: 11 puntos / -5 diferencia de gol / 10 partidos jugados.
- Boyacá Chicó: 10 puntos / -4 diferencia de gol / 10 partidos jugados.
- Deportivo Pasto: 9 puntos / -1 diferencia de gol / 9 partidos jugados
- Águilas Doradas: 8 puntos / -5 diferencia de gol / 10 partidos jugados
- América de Cali: 6 puntos / -4 diferencia de gol / 9 partidos jugados