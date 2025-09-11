Deportes

Luis Díaz aterrizó a sus compañeros tras la goleada a Venezuela por Eliminatorias: “No han ganado nada”

El delantero del Bayern Múnich instó a sus compañeros a no confiarse tras el triunfo en Venezuela, recordando que el verdadero desafío será en el Mundial de 2026

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Luis Díaz le pidió a
Luis Díaz le pidió a sus compañeros a que sigan concentrados para mejorar de cara al Mundial de Norteamérica 2026 - crédito Fernando Vergara / AP Foto

El triunfo de la Selección Colombia en territorio venezolano desvió la atención de Luis Díaz del objetivo central: la preparación rigurosa para el Mundial de 2026.

En la zona mixta después del triunfo ante Venezuela en el estadio Monumental de Maturín, el delantero, figura del Bayern Múnich, le pidió a sus compañeros a mantener la concentración y evitar cualquier exceso de confianza, subrayando que el verdadero reto aún está por llegar.

El atacante del Bayern Múnich aclaró que aún se debe mejorar camino al mundial de 2026 - crédito @FCFSeleccionCol / X

Tras la victoria que aseguró la clasificación, Luis Díaz fue consultado sobre el desempeño de Luis Suárez, protagonista de un póker de goles (cuatro goles en un partido). Allí, el atacante guajiro aprovechó la ocasión para enviar un mensaje claro al vestuario.

Aprovecho la oportunidad, nada más me toca decirles que sigan así, que no han ganado nada, porque de eso se trata el fútbol, de seguir con los pies sobre la tierra y lo que se viene es más importante en el Mundial. Tenemos por posición dos o tres jugadores y va a ser complicado para el profe”, expresó Lucho.

El futbolista también dirigió una petición específica a los delanteros del combinado nacional, animándolos a mantener su rendimiento en sus respectivos clubes: “Que en su club sigan marcando goles para que los traigan”, solicitó.

La alegría de Luis Díaz por los goles de sus compañeros

Luis Díaz habló sobre el
Luis Díaz habló sobre el rol de sus compañeros ene el campo de juego - crédito Leonardo Fernández Viloria / REUTERS

Durante el encuentro ante Venezuela, Luis Díaz dispuso de oportunidades para marcar, aunque esta vez no logró anotar. Esta circunstancia lo relegó al segundo puesto en la tabla de goleadores, superado por Lionel Messi, que anotó dos goles en la victoria de Argentina frente a la Vinotinto. No obstante, el atacante colombiano restó importancia a este hecho y celebró el aporte de sus compañeros:

Muy feliz por los que marcaron, la verdad que lo merecían muchísimo. Suárez trabajó de una manera increíble, Córdoba entra y marca...

El delantero también reflexionó sobre la importancia de la eficacia ofensiva, recordando las críticas recibidas en partidos anteriores por las ocasiones desperdiciadas: “

“Necesitamos de eso también porque en los partidos anteriores se desperdiciaron esas ocasiones y muchos crucificaron a los jugadores. Se pudo salir de esa adversidad e hicimos una cantidad de goles que necesitábamos para ganar el partido. Muy feliz por el partido y la clasificación”, añadió “Lucho”.

Estadísticas de Luis Díaz con la selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas

Luis Díaz se destacó por
Luis Díaz se destacó por ser el goleador de la selección Colombia - crédito Luisa González / REUTERS

Camino al Mundial de Norteamérica, Luis Díaz jugó un total de 1471 minutos en 17 partidos, y marcó 7 goles a lo largo de la competencia:

  • 16 de noviembre de 2023 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos y doblete en Colombia 2-1 Brasil
  • 6 de septiembre de 2024 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos y gol en Perú 1-1 Colombia
  • 15 de octubre de 2024 - Eliminatorias Sudamericanas: 76 minutos y gol en Colombia 4-0 Chile
  • 20 de marzo de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos y gol en Brasil 2-1 Colombia
  • 26 de marzo de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos y gol en Argentina 1-1 Colombia
  • 11 de junio de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos y gol en Argentina 1-1 Colombia

Así quedó la tabla de posiciones tras finalizadas las Eliminatorias

  1. Argentina: 38 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +21)
  2. Ecuador: 29 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +9)
  3. Colombia: 28 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +10)
  4. Uruguay: 28 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +10)
  5. Brasil: 28 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  6. Paraguay: 28 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  7. Bolivia: 20 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -18)
  8. Venezuela: 18 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -10)
  9. Perú: 12 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -15)
  10. Chile: 11 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -18)

