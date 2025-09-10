Deportes

Néstor Lorenzo reveló que regañó a los jugadores de la selección Colombia: “Sentí que no estábamos compitiendo”

El argentino mostró su descontento en el entretiempo, pero el equipo respondió con una goleada sobre Venezuela, transformando la presión interna en una fiesta de clasificación al Mundial 2026

Por Carlos Pulido

Guardar
El argentino mostró su descontento en el entretiempo, pero el equipo respondió con una goleada sobre Venezuela, transformando la presión interna en una fiesta de clasificación al Mundial 2026 - crédito FCF / YouTube

El triunfo de la Selección Colombia 6-3 frente a Venezuela en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 no solo aseguró la clasificación del equipo cafetero.

También dejó al descubierto un momento de tensión interna. Durante el descanso, con el marcador igualado, el técnico Néstor Lorenzo expresó su descontento con el rendimiento de sus dirigidos, una reacción que él mismo reconoció públicamente tras el encuentro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Néstor Lorenzo reveló como se
Néstor Lorenzo reveló como se enojó con los jugadores de la selección Colombia en el descanso - crédito Luisa González / REUTERS

El propio Lorenzo relató cómo al finalizar la primera mitad, percibió que el equipo no estaba cumpliendo con lo planificado durante los entrenamientos previos, especialmente considerando la relevancia del compromiso.

Ante esta situación, decidió intervenir de manera enérgica en el vestuario.

Les pido que no me hagan enojar en el entretiempo otra vez la próxima, porque la verdad sentí que no estábamos compitiendo de la manera en la que hablamos. Pero como sé que el equipo lo tiene, uno pide lo que sabe que son capaces de darte. Orgulloso de este grupo”, manifestó Néstor Lorenzo dirigiéndose a sus jugadores, en particular a James Rodríguez, quien reaccionó con una sonrisa, según destacó en rueda de prensa.

En cuanto a la estrategia planteada para el partido, el técnico detalló que el desarrollo inicial respondió a lo previsto, justificando la inclusión de Yerry Mina por su capacidad en el juego aéreo y la necesidad de contrarrestar el juego directo de Salomón Rondón.

El partido lo habíamos pensado como se dio en los primeros minutos. Por eso jugó Yerry, que tiene buen juego aéreo, pero también nos iba a servir. Sabíamos que el juego directo, el pelotazo de Rondón, las salidas hacia la banda… Por eso poblamos el medio, que compite bien, que es rápido y tiene buen pie”, detalló

Los halagos al cuerpo técnico de la selección Venezuela

Lorenzo también elogió al cuerpo
Lorenzo también elogió al cuerpo técnico de la selección venezolana encabezada por Fernando Batista - crédito Leonardo Fernández Viloria / REUTERS

También el entrenador Néstor Lorenzo destacó el desempeño del conjunto venezolano y elogió el trabajo realizado por el cuerpo técnico liderado por Fernando Batista.

Felicito el planteo del cuerpo técnico de Venezuela. Ha hecho una eliminatoria muy buena. Los partidos fueron parejos, hubiera querido que les vaya mejor en este sentido. Son gente amiga, tenemos el mismo origen y los quiero mucho”, dijo.

Respecto al trabajo de su colega venezolano, Fernando Batista, el seleccionador colombiano valoró la profesionalidad y el esfuerzo del cuerpo técnico rival, destacando las dificultades que enfrenta el fútbol venezolano por la falta de infraestructura..

Conozco algunas cosas nada más. Conozco la seriedad del ‘Bocha’ Batista, sé que son grandes profesionales, hicieron lo mejor con lo que hay y con lo que genera el fútbol venezolano. En países donde no hay estructura a la par de los grandes países del mundo es difícil competir. Debes esperar una generación dorada, una camada de jugadores, para competir de igual a igual”, expresó Lorenzo.

El balance sobre las Eliminatorias

Este fue el momento cuando
Este fue el momento cuando Jhon Córdoba anota el sexto gol ante Venezuela - crédito Leonardo Fernández Viloria / REUTERS

El entrenador también hizo referencia al proceso clasificatorio, subrayando que la obtención del cupo al Mundial se había retrasado más de lo esperado, pero que el equipo finalmente alcanzó el lugar que merecía.

“El jueves pasado (el 4 de septiembre de 2025 en el partido ante Bolivia) dije que la clasificación se demoró, se postergó un poco, pero estamos en el lugar en el que nos merecemos estar”, reiteró Lorenzo

Al analizar el recorrido de la selección durante las eliminatorias, el técnico argentino señaló que el balance está marcado por los avances logrados desde 2023, aunque reconoció la existencia de altibajos, especialmente en partidos que se escaparon en los minutos finales.

“El balance tiene que ver con el proceso que llegamos en 2023. Ya son dos años y medio donde, sin duda, hubo unos altibajos, sobre todo en los resultados de los partidos que se nos escaparon sobre la hora, en grandes escenarios. Pero el equipo siempre fue protagonista y fue a buscar los partidos. Ahí es donde debemos seguir mejorando. Venezuela nos complicó en el primer tiempo, hay mini partidos que vuelcan el trámite para un lado y para el otro. Nos supimos reponer, eso es lo importante”, explicó.

Qué dijo Luis Suárez sobre el regaño de Néstor Lorenzo

El delantero del Sporting CP
El delantero del Sporting CP habló sobre el regaño de Néstor Lorenzo - crédito Leonardo Fernández Viloria / REUTERS

En la zona mixta, después de la goleada a Venezuela, el delantero del Sporting de Lisboa, se refirió sobre el regaño de Néstor Lorenzo en el descanso dentro del camerino, explicando que todo se debió a que fue por la falta de intensidad con la que jugó la “Tricolor” la primera parte.

“Eso fue un regaño bravo porque sabíamos a qué veníamos: a una guerra. Y no estábamos preparados para esa guerra. La selección Colombia y nuestro país tiene que quedar siempre por encima de todos”, dijo.

Después explicó que el impacto psicológico sirvió para lograr el resultado histórico en Maturín.

“Nos pusimos las pilas y pudimos sacar el partido adelante. Por otra parte, se trabaja muchísimo. Entrar con estos cuatro goles a la historia de la eliminatoria y a la selección es un orgullo muy grande. El mensaje principal es que por encima de un jugador está un país al completo. Veníamos a un partido complicado donde ellos tenían la necesidad de ganar. Fuimos inteligentes, esperamos nuestro momento y lo supimos aprovechar”, expresó.

Finalmente, se mostró contento por su buen presente a nivel deportivo tanto con la selección Colombia como el Sporting de Lisboa.

“Es una carrera que me ha hecho con sudor, con trabajo, con esmero y sabiendo aprovechar cada oportunidad. Nosotros queremos ponerle las cosas complicadas al profe (para elegir al delantero titular de la selección). Contento y un saludo a todo el pueblo colombiano que se lo merece también”, finalizó.

Temas Relacionados

Selección ColombiaMundial 2026Néstor LorenzoFernando BatistaVenezuela vs. ColombiaJames RodríguezEliminatorias SudamericanasSelección VenezuelaColombia-Deportes

Más Noticias

Etapa 17 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal en una nueva jornada de alta montaña

El ciclista colombiano firmó una histórica victoria en la etapa 16 y se acercó los diez primeros de la competencia, lo que puede dificultar colarse en una nueva fuga

Etapa 17 de la Vuelta

Egan Bernal y ciclistas de la Vuelta a España amenazan con “plantarse” en caso de nuevos recortes en etapas por protestas propalestina

Los ciclistas que disputan la carrera llamada “la última grande” del año han sufrido caídas e, incluso, han sido atacados con tachuelas al paso del pelotón por las carreteras españolas

Egan Bernal y ciclistas de

Los impresionantes números de las figuras de Colombia en las Eliminatorias: James Rodríguez máximo asistidor y Luis Díaz entre los máximos goleadores detrás de Messi

La selección Colombia termina un nuevo proceso clasificatorio con puntos individuales altos, como el de los dos referentes del equipo

Los impresionantes números de las

Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia: este será el primer partido de preparación para el mundial de 2026

Con las eliminatorias finalizadas, el combinado cafetero ahora se enfocará en el torneo de la FIFA y será ante nada menos que uno de los anfitriones del certamen

Cuándo vuelve a jugar la

Periodista argentino analizó la goleada de Colombia sobre Venezuela y se lamentó por la actuación de la Vinotinto: “Les pesó”

La prensa suramericana analizó el triunfo 3 a 0 del combinado “Tricolor” sobre la selección venezolana en la última fecha de las Eliminatorias

Periodista argentino analizó la goleada
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Junta del Narcotráfico: los narcos

Junta del Narcotráfico: los narcos invisibles de la mafia italiana que cayeron en Colombia tras denuncias de Gustavo Petro: ‘Dollarino’, ‘Fedi’ y ‘Peppe’

Polémica en el Cauca: este es el elaborado video con el cual las disidencias de las Farc entregaron maquinaria a campesinos en El Tambo

Secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca, fue asesinado mientras veía el partido de la selección Colombia

Conflicto armado en Colombia: cada tres días, una escuela queda en medio del fuego cruzado, según Unicef

La Paz Total de Petro está bajo fuego: 2024 se convierte en el más violento de los últimos siente años

ENTRETENIMIENTO

Camilo sufrió importante pérdida antes

Camilo sufrió importante pérdida antes de iniciar un ‘show’ y así fue como se quebró en pleno concierto: “Estoy pasando por un momento difícil”

Bogotá prepara homenaje público a la Gorda Fabiola tras el primer año de su muerte: esta es la fecha y lugar

Westcol aclaró si Daddy Yankee rechazó o no su invitación a una transmisión en vivo: “Solo tengo tiempo para Dios”

El inesperado objeto que J Balvin lleva siempre en su millonario bolso: influenciadora paisa reveló los gustos que tiene el artista

Estafaron a La Liendra en Nueva York con una modalidad bastante común en Colombia: “Me siento como un tonto”

Deportes

Etapa 17 de la Vuelta

Etapa 17 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal en una nueva jornada de alta montaña

Los impresionantes números de las figuras de Colombia en las Eliminatorias: James Rodríguez máximo asistidor y Luis Díaz entre los máximos goleadores detrás de Messi

Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia: este será el primer partido de preparación para el mundial de 2026

Hinchas bolivianos le agradecieron a la Selección Colombia por su victoria ante Venezuela: “La arepa es colombiana”

Periodista argentino analizó la goleada de Colombia sobre Venezuela y se lamentó por la actuación de la Vinotinto: “Les pesó”