La selección Colombia terminó unas eliminatorias históricas: quedó cerca de su mejor presentación

Ante todo pronóstico, la selección Colombia se salió con la suya y terminó mejor que nunca las eliminatorias al mundial de 2026 - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

La selección Colombia revivió momentos de gloria bajo el mando del técnico Néstor Lorenzo, luego de golear 6-3 a Venezuela en el estadio Monumental de Maturín, con el que terminó la fase clasificatoria de una manera impensada por los momentos previos a esta doble jornada.

El combinado cafetero logró una de sus mejores campañas en las eliminatorias, luego de que quedara en el podio de la tabla de posiciones, escalando tres posiciones en las jornadas 17 y 18, además de ubicarse por encima de escuadras campeonas del mundo como Uruguay y Brasil.

El próximo paso de los dirigidos por Lorenzo serán los amistosos de octubre, en Estados Unidos y en los que será clave qué tipo de hombres llamará, pues el nuevo reto será ratificar la base actual y mirar nuevas opciones de cara a la Copa de la FIFA, cuyo sorteo de la fase de grupos será el 5 de diciembre.

Gran campaña de Colombia en eliminatorias

Previo a las dos victorias en octubre, el combinado nacional acumulaba seis partidos en los que no conocía el triunfo, con tres derrotas y el mismo número de empates, por lo que lo hecho frente a Bolivia y Venezuela tuvo un valor especial, más allá de clasificar de manera directa al mundial.

La selección Colombia obtuvo su segunda mejor presentación en unas eliminatorias, bajo el formato de Todos contra Todos y con 18 jornadas, en las que quedó cerca de la que ha sido, hasta ahora, la campaña de mayor reconocimiento de un combinado nacional en esta fase en Sudamérica.

Como punto de partida, el equipo de Néstor Lorenzo llegó a 28 puntos, en las que consiguió siete triunfos, el mismo número de empates y cuatro derrotas, anotando 28 goles y recibiendo 18, para una diferencia de +10, este último ítem fue el que le dio el tercer lugar.

Con este puntaje, la Tricolor quedó por detrás de la campaña a Brasil 2014, cuando finalizó en la segunda posición con 30 puntos y diferencia de gol de +14, además de que igualó los 28 puntos del camino a Francia 1998, aunque en esa ocasión con 16 partidos jugados y dos de descanso.

De otro lado, la mejor presentación de una selección Colombia en todas las ediciones de eliminatorias se dio rumbo a Estados Unidos 1994, cuando terminó invicta con 10 puntos, producto de cuatro triunfos, uno fue el histórico 5-0 sobre Argentina, y dos empates, con el dato de que en esa época se entregaban dos puntos por victoria.

